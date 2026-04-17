Parece que os seus assessores já estavam no local! Grande clube turco aparentemente interessado na estrela da defesa do FC Bayern de Munique

Kim já havia defendido as cores do Fenerbahçe entre 2021 e 2022. Em seguida, foi transferido para o SSC Nápoles por cerca de 20 milhões de euros e, após uma excelente temporada que incluiu a conquista do Scudetto de 2023, foi para o FC Bayern de Munique por 50 milhões de euros.

No clube alemão recordista de títulos, Kim não é mais titular desde a chegada de Jonathan Tah, no mínimo. Enquanto na temporada passada ele ainda formava a dupla de zagueiros centrais titular ao lado de Dayot Upamecano, nesta temporada ele tem que assistir cada vez mais aos jogos do banco de reservas.

Uma saída na próxima janela de transferências não está, portanto, descartada. O Bayern de Munique não colocaria obstáculos no caminho de Kim caso surgisse uma oferta adequada; recentemente, falava-se de uma exigência de transferência na casa dos 30 milhões de euros.