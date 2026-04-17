Aparentemente, o Fenerbahçe de Istambul estaria considerando a possibilidade de trazer de volta o zagueiro sul-coreano. É o que relata o especialista Sercan Hamzaoglu, que costuma estar bem informado sobre as atividades de transferências do Fenerbahçe. Segundo ele, já teria ocorrido um encontro na capital turca entre os assessores do craque do FCB e os dirigentes do clube.
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Parece que os seus assessores já estavam no local! Grande clube turco aparentemente interessado na estrela da defesa do FC Bayern de Munique
Kim já havia defendido as cores do Fenerbahçe entre 2021 e 2022. Em seguida, foi transferido para o SSC Nápoles por cerca de 20 milhões de euros e, após uma excelente temporada que incluiu a conquista do Scudetto de 2023, foi para o FC Bayern de Munique por 50 milhões de euros.
No clube alemão recordista de títulos, Kim não é mais titular desde a chegada de Jonathan Tah, no mínimo. Enquanto na temporada passada ele ainda formava a dupla de zagueiros centrais titular ao lado de Dayot Upamecano, nesta temporada ele tem que assistir cada vez mais aos jogos do banco de reservas.
Uma saída na próxima janela de transferências não está, portanto, descartada. O Bayern de Munique não colocaria obstáculos no caminho de Kim caso surgisse uma oferta adequada; recentemente, falava-se de uma exigência de transferência na casa dos 30 milhões de euros.
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Clubes de ponta da Itália também estariam interessados em Min-Jae Kim
O sul-coreano de 29 anos estaria na mira de vários clubes italianos. Na Juventus de Turim, Luciano Spalletti, que já conhece Kim desde a época em que trabalharam juntos no Napoli, teria se declarado um grande defensor do zagueiro, apontando-o como a contratação desejada para o próximo verão. Além disso, o AC Milan também teria manifestado interesse.
Resta saber até que ponto o Fenerbahçe conseguiria competir diante de adversários de tão alto nível. Do ponto de vista esportivo, uma transferência para a Süper Lig turca seria claramente um retrocesso para Kim; apenas em termos de salário é que Istambul poderia atraí-lo com promessas.
O contrato de Kim com o Bayern de Munique vai até 2028. Segundo informações, o zagueiro já poderia ter saído no verão passado caso recebesse uma oferta adequada, mas recusou a saída de Munique, pois queria esperar para ver se seu papel sob o comando do técnico Vincent Kompany poderia mudar. No entanto, até o momento não há indícios disso; em jogos importantes, como recentemente na Liga dos Campeões contra o Real Madrid, Upamecano e Tah são claramente os titulares na zaga do Bayern.