Parece que o próximo atacante ex-Bundesliga está a caminho: a Juventus de Turim aparentemente encontrou um sucessor para Dusan Vlahovic

O ex-atacante do RB Leipzig, que se transferiu da Real Sociedad para o Real Madrid em 2024 por 32 milhões de euros, marcou 44 gols em 107 partidas oficiais pelos Colchoneros. No entanto, ele nunca conseguiu se firmar como titular indiscutível sob o comando do técnico Diego Simeone.

A Juve reage assim à iminente saída de Dusan Vlahovic, cujo contrato, segundo informações, não será renovado. O jogador, que já chegou a valer 85 milhões de euros, e a Velha Senhora não conseguiram chegar a um acordo sobre um salário satisfatório para ambas as partes após negociações difíceis. Agora, o jogador de 26 anos pode se transferir para um novo clube sem custo de transferência. Recentemente, surgiram rumores sobre o interesse do Bayern de Munique e do Barcelona.