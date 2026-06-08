Segundo informações do especialista em transferências Fabrizio Romano, a escolha recaiu sobre Alexander Sörloth, do Atlético de Madrid. No entanto, ainda não foi alcançado um acordo entre os dois clubes sobre as condições da transferência.
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Parece que o próximo atacante ex-Bundesliga está a caminho: a Juventus de Turim aparentemente encontrou um sucessor para Dusan Vlahovic
O ex-atacante do RB Leipzig, que se transferiu da Real Sociedad para o Real Madrid em 2024 por 32 milhões de euros, marcou 44 gols em 107 partidas oficiais pelos Colchoneros. No entanto, ele nunca conseguiu se firmar como titular indiscutível sob o comando do técnico Diego Simeone.
A Juve reage assim à iminente saída de Dusan Vlahovic, cujo contrato, segundo informações, não será renovado. O jogador, que já chegou a valer 85 milhões de euros, e a Velha Senhora não conseguiram chegar a um acordo sobre um salário satisfatório para ambas as partes após negociações difíceis. Agora, o jogador de 26 anos pode se transferir para um novo clube sem custo de transferência. Recentemente, surgiram rumores sobre o interesse do Bayern de Munique e do Barcelona.
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A Juve tem um problema com os atacantes: Openda já está de saída novamente?
Sörloth, por sua vez, ainda tem contrato com o Atlético até 2028. Assim, a contratação do jogador de 30 anos provavelmente não sairá barata. Após o decepcionante sexto lugar na última temporada, que fez com que o time perdesse por muito a tão almejada classificação para a Liga dos Campeões, há, sem dúvida, necessidade de reforços no ataque da equipe de Turim.
Sobretudo porque nem Jonathan David (oito gols, cinco assistências) nem Lois Openda (dois gols) conseguiram convencer. Este último, devido a uma cláusula de compra obrigatória — a Juve precisava terminar entre as dez primeiras equipes da Série A —, será contratado pelo ex-clube de Sörloth, o RB Leipzig, por mais de 40 milhões de euros, apesar de seu fraco rendimento. Ao mesmo tempo, já há novamente especulações sobre uma saída do belga. O Eintracht Frankfurt também estaria supostamente pensando em uma transferência.
Alexander Sorlöth: Dados de desempenho e estatísticas da última temporada
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