Parece que o cronograma já está definido! O FC Bayern, em negociações com Harry Kane, estaria disposto a fazer uma concessão enorme

Com a seleção inglesa, Kane está nas oitavas de final da Copa do Mundo, onde os Three Lions enfrentam o México, um dos países co-anfitriões, na segunda-feira, às 2 da manhã, horário da Alemanha. Caso chegue à final, o jogador de 32 anos continuaria em campo com a Inglaterra até 19 de julho.

Na Säbener Straße, o contrato de Kane vai até 30 de junho de 2027. Ambas as partes já haviam dado a entender, no passado, que gostariam de dar continuidade à parceria, embora (ainda) em condições diferentes.

Assim, o atacante inglês preferiria uma renovação de contrato por mais três anos, enquanto o FCB, ao que parece, gostaria de assinar apenas até 2029 por enquanto. Kane deixou claro recentemente que o próximo contrato será o último grande da sua carreira e que, portanto, quer “tirar o máximo proveito” dele.

“É claro que agora não é o momento de falar sobre isso. Estamos muito tranquilos com a situação. Dissemos que queremos, antes de tudo, disputar a temporada — e, de preferência, também a Copa do Mundo. Ambas as partes estão muito satisfeitas uma com a outra”, enfatizou ele após o encerramento da temporada com o FC Bayern.