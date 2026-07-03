Conforme informa o especialista em transferências Fabrizio Romano, os dirigentes do clube alemão com o maior número de títulos pretendem se reunir após o término da Copa do Mundo, que está sendo disputada atualmente nos EUA, no Canadá e no México.
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Parece que o cronograma já está definido! O FC Bayern, em negociações com Harry Kane, estaria disposto a fazer uma concessão enorme
Com a seleção inglesa, Kane está nas oitavas de final da Copa do Mundo, onde os Three Lions enfrentam o México, um dos países co-anfitriões, na segunda-feira, às 2 da manhã, horário da Alemanha. Caso chegue à final, o jogador de 32 anos continuaria em campo com a Inglaterra até 19 de julho.
Na Säbener Straße, o contrato de Kane vai até 30 de junho de 2027. Ambas as partes já haviam dado a entender, no passado, que gostariam de dar continuidade à parceria, embora (ainda) em condições diferentes.
Assim, o atacante inglês preferiria uma renovação de contrato por mais três anos, enquanto o FCB, ao que parece, gostaria de assinar apenas até 2029 por enquanto. Kane deixou claro recentemente que o próximo contrato será o último grande da sua carreira e que, portanto, quer “tirar o máximo proveito” dele.
“É claro que agora não é o momento de falar sobre isso. Estamos muito tranquilos com a situação. Dissemos que queremos, antes de tudo, disputar a temporada — e, de preferência, também a Copa do Mundo. Ambas as partes estão muito satisfeitas uma com a outra”, enfatizou ele após o encerramento da temporada com o FC Bayern.
- Getty Images Sport
Kane continua em boa forma, mesmo durante a Copa do Mundo pela Inglaterra
No entanto, uma renovação é muito provável; afinal, segundo Romano, o time de Munique estaria agora disposto a atender às exigências do jogador de 32 anos. Dizem que vão “dar a ele o que ele quiser”. Uma transferência para o FC Barcelona, que até recentemente ainda estava em pauta, já está fora de questão.
Kane chegou em 2023 do Tottenham Hotspur ao clube mais titulado da Bundesliga por uma quantia de quase 100 milhões de euros e, como o jogador mais bem pago do time, recebe 25 milhões de euros por ano. Na última temporada, ele marcou impressionantes 61 gols pelo FCB em 51 partidas oficiais em todas as competições. Além disso, deu sete assistências para outros gols.
Também com a camisa dos Three Lions, Kane mostra-se em excelente forma. Nos quatro jogos da Copa do Mundo disputados até agora, ele já marcou cinco gols; apenas no empate em 0 a 0 contra Gana, na segunda rodada da fase de grupos, ele não apareceu na lista de artilheiros.
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