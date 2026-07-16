Com uma transferência para Birmingham, Palhinha continuaria na Premier League. Em 2024, o Bayern pagou 51 milhões de euros ao FC Fulham pelo meio-campista, mas em Munique Palhinha não conseguiu garantir uma vaga no time titular. Por isso, na última temporada, ele foi emprestado ao Tottenham Hotspur, pelo qual teve algumas atuações decisivas na luta contra o rebaixamento.

No entanto, o Spurs não exerceu a opção de compra acordada, o que gerou recentemente uma disputa acirrada pelo futuro de Palhinha. Desde seu ex-clube, o Sporting, passando por seu arquirrival Benfica, até a Juventus de Turim e ofertas lucrativas da Arábia Saudita, várias opções para o futuro do meio-campista já foram cogitadas. Com o Villa, agora parece que mais um clube de renome entra na disputa.

Enquanto isso, os dirigentes do Villa buscam, acima de tudo, novos reforços para o meio-campo central. Nessa posição, Youri Tielemans, uma figura-chave, deixou o campeão da Liga Europa; o belga se transferiu para o Manchester United. Além disso, o Villa ficará sem outro jogador importante do meio-campo central por um longo período: Amadou Onana, jogador da seleção belga, sofreu recentemente uma ruptura do ligamento cruzado durante a Copa do Mundo.

Com João Gomes, do Wolverhampton Wanderers, que sofreu rebaixamento, o Villa provavelmente já tem um novo volante na mira. Um pouco mais à frente, na posição de oitavo ou décimo, deve chegar Johan Manzambi, pelo qual os ingleses, segundo informações, pagariam pouco menos de 70 milhões de euros ao SC Freiburg.