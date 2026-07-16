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Oliver Maywurm

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Parece que o Aston Villa está entrando na disputa! Meio-campista do Bayern de Munique prestes a se transferir para o campeão da Liga Europa?

Bundesliga
Mercado da bola
J. Palhinha
Bayern de Munique
Aston Villa
Premier League

Aparentemente, o FC Bayern de Munique tem mais um possível interessado de destaque pelo meio-campista João Palhinha.

Conforme relatam, de forma coincidente, Fabrizio Romano e o The Athletic, o Aston Villa está avaliando uma possível contratação de Palhinha, de quem o Bayern quer se livrar a todo custo.

  • Segundo Romano, o nome de Palhinha consta da lista de candidatos do Villa para reforçar o meio-campo central. O quarto colocado na tabela da última temporada da Premier League veria o português como uma opção séria, segundo as informações. No entanto, de acordo com Romano, a abordagem ainda não se concretizou até o momento; não houve, até agora, nenhuma oferta nem conversas com o FCB.

    Enquanto isso, o The Athletic afirma que já houve conversas. Segundo a publicação, o Villa estaria, no entanto, buscando um empréstimo de Palhinha, o que provavelmente não se encaixa nos planos do FCB. O campeão alemão pretende, se possível, vender o jogador de 31 anos para obter receitas importantes. O valor de transferência exigido pelo Bayern estaria em torno de 25 milhões de euros, e o contrato de Palhinha vai até 2028.

    • Publicidade
  • PalhinhaGetty Images

    O FC Bayern quer vendê-lo: para onde irá João Palhinha?

    Com uma transferência para Birmingham, Palhinha continuaria na Premier League. Em 2024, o Bayern pagou 51 milhões de euros ao FC Fulham pelo meio-campista, mas em Munique Palhinha não conseguiu garantir uma vaga no time titular. Por isso, na última temporada, ele foi emprestado ao Tottenham Hotspur, pelo qual teve algumas atuações decisivas na luta contra o rebaixamento.

    No entanto, o Spurs não exerceu a opção de compra acordada, o que gerou recentemente uma disputa acirrada pelo futuro de Palhinha. Desde seu ex-clube, o Sporting, passando por seu arquirrival Benfica, até a Juventus de Turim e ofertas lucrativas da Arábia Saudita, várias opções para o futuro do meio-campista já foram cogitadas. Com o Villa, agora parece que mais um clube de renome entra na disputa.

    Enquanto isso, os dirigentes do Villa buscam, acima de tudo, novos reforços para o meio-campo central. Nessa posição, Youri Tielemans, uma figura-chave, deixou o campeão da Liga Europa; o belga se transferiu para o Manchester United. Além disso, o Villa ficará sem outro jogador importante do meio-campo central por um longo período: Amadou Onana, jogador da seleção belga, sofreu recentemente uma ruptura do ligamento cruzado durante a Copa do Mundo.

    Com João Gomes, do Wolverhampton Wanderers, que sofreu rebaixamento, o Villa provavelmente já tem um novo volante na mira. Um pouco mais à frente, na posição de oitavo ou décimo, deve chegar Johan Manzambi, pelo qual os ingleses, segundo informações, pagariam pouco menos de 70 milhões de euros ao SC Freiburg.

  • João Palhinha para o Aston Villa? Seus números até agora na Premier League


    Temporada

    Clube

    Partidas na Premier League

    2022/23

    FC Fulham

    35 (3 gols)

    2023/24

    FC Fulham

    33 (4 gols)

    2025/26

    Tottenham Hotspur

    33 (5 gols)

    Total

    Fulham / Tottenham

    101 (12 gols)


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