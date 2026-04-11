Segundo o renomado especialista em transferências Sacha Tavolieri, o FCB já teria entrado em contato com os assessores de Gordon. No clube alemão, que detém o recorde de títulos, não se descarta, pelo menos por enquanto, a possibilidade de tentar contratar o jogador de 25 anos no meio do ano, segundo informações.
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Parece que o Arsenal está disposto a pagar até 92 milhões de euros por ele! Será que o Bayern de Munique vai entrar na disputa por um jogador da seleção inglesa?
O perfil de Gordon como atacante veloz, habilidoso no drible e com grande capacidade de finalização é, em princípio, interessante para o Bayern. Além disso, o inglês pode atuar em praticamente todas as posições no ataque, embora no Newcastle tenha jogado principalmente como ponta esquerda ou centroavante nesta temporada.
Na linha de frente do seu ataque, o FCB não tem nenhuma necessidade de novas contratações, dada a excelente temporada da atual equipe titular composta por Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz e Harry Kane. Além disso, com o supertalento Lennart Karl e Jamal Musiala, recuperado desde o início do ano, há duas alternativas de alto nível disponíveis; este último deve pressionar cada vez mais por uma vaga no time titular ao retornar à sua melhor forma.
No entanto, parece haver especulações no Bayern sobre a contratação de um novo ponta-esquerda no verão, que poderia servir de reserva para Diaz e dar um alívio ao colombiano. Também há especulações recorrentes sobre uma alternativa a Kane para a ponta central; aqui, Dusan Vlahovic, da Juventus de Turim, seria supostamente o nome em questão.
Gordon, por sua vez, não estaria, em princípio, avesso a uma transferência para Munique — no entanto, segundo Tavolieri, o Newcastle não pensa, de forma alguma, em abrir mão do jogador da seleção inglesa no momento.
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Uma contratação cara de Anthony Gordon não se encaixaria na estratégia do FC Bayern
Além disso, seria questionável se Gordon estaria disposto a assumir o papel de reserva. E o Bayern dificilmente estaria disposto a desembolsar tanto dinheiro por um jogador de reserva. Afinal, Gordon ainda tem contrato com o Newcastle até 2030, e os Magpies estariam pedindo uma quantia de quase 110 milhões de euros em caso de venda.
Além disso, Gordon também é cobiçado pelos clubes ingleses de ponta com grande poder financeiro. No final de fevereiro, o jornal The Sun noticiou que, além do Liverpool, o Arsenal também estaria de olho no atacante. Os Gunners estariam, portanto, dispostos a desembolsar até 92 milhões de euros por Gordon. A mesma quantia que o Aston Villa provavelmente exigiria por Morgan Rogers, que, segundo o Mirror, também estaria na mira do Bayern de Munique.
No Bayern, porém, transferências tão caras não se encaixariam de forma alguma na estratégia de elenco provavelmente planejada para o futuro a médio prazo, na qual, após as experiências positivas com jogadores formados no clube, como Karl ou Aleksandar Pavlovic, pretende-se dar mais oportunidades de jogo aos talentos da própria base e, assim, levá-los ao mais alto nível. Vincent Kompany se mostra o treinador ideal para isso, considerando, por exemplo, Noel Aseko, que retorna do Hannover 96 no verão, como sucessor de Leon Goretzka, que está de saída, no meio-campo central.
Seguindo um conceito semelhante, o Bayern, segundo informações, também estaria considerando uma solução interna como reserva desejada para Diaz. Assim, Arijon Ibrahimovic, emprestado até o final da temporada ao 1. FC Heidenheim, time que já está praticamente rebaixado, poderia assumir essa função após seu retorno à Säbener Straße no verão. O jogador de 20 anos vem se destacando em Heidenheim, é titular constante no FCH e, assim, conseguiu acumular uma valiosa experiência na Bundesliga. No FCB, Ibrahimovic tem contrato até 2027.
Nick Woltemade está na reserva: Anthony Gordon é atualmente o principal atacante do Newcastle
Entretanto, no início de 2023, Gordon foi transferido do Everton para o Newcastle por 45,6 milhões de euros. O jogador nascido em Liverpool chamou a atenção principalmente em competições internacionais nesta temporada, marcando dez gols em doze partidas da Liga dos Campeões. Ele atuou, entre outros, ao lado de Nick Woltemade, mas, mais recentemente, Gordon tem vindo a disputar cada vez mais a vaga de titular no ataque do Newcastle com o jogador da seleção alemã.
Pela seleção inglesa, Gordon disputou até agora 17 partidas internacionais (dois gols). Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, o técnico da seleção, Thomas Tuchel, o escalou como titular em algumas ocasiões; no total, ele disputou cinco partidas rumo à fase final nos EUA, México e Canadá, marcando um gol em outubro na vitória por 5 a 0 sobre a Letônia. As chances de Gordon conquistar uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo são boas; os Three Lions enfrentarão Croácia, Gana e Panamá na fase de grupos.
- AFP
Os jogadores de ataque do FC Bayern de Munique
Jogador
Posição
Idade
Contrato até
Jamal Musiala
Meio-campista ofensivo
23
2030
Lennart Karl
Meio-campista ofensivo
18
2029
Michael Olise
Ponta direita
24
2029
Luis Diaz
Ponta esquerda
29
2029
Serge Gnabry
Meio-campista ofensivo / Ala direita / Ala esquerda / Centroavante
30
2028
Harry Kane
Atacante central
32
2027
Nicolas Jackson
Atacante central
24
2026 (emprestado pelo Chelsea)