Parece que o Arsenal está disposto a pagar até 92 milhões de euros por ele! Será que o Bayern de Munique vai entrar na disputa por um jogador da seleção inglesa?

O perfil de Gordon como atacante veloz, habilidoso no drible e com grande capacidade de finalização é, em princípio, interessante para o Bayern. Além disso, o inglês pode atuar em praticamente todas as posições no ataque, embora no Newcastle tenha jogado principalmente como ponta esquerda ou centroavante nesta temporada.

Na linha de frente do seu ataque, o FCB não tem nenhuma necessidade de novas contratações, dada a excelente temporada da atual equipe titular composta por Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Diaz e Harry Kane. Além disso, com o supertalento Lennart Karl e Jamal Musiala, recuperado desde o início do ano, há duas alternativas de alto nível disponíveis; este último deve pressionar cada vez mais por uma vaga no time titular ao retornar à sua melhor forma.

No entanto, parece haver especulações no Bayern sobre a contratação de um novo ponta-esquerda no verão, que poderia servir de reserva para Diaz e dar um alívio ao colombiano. Também há especulações recorrentes sobre uma alternativa a Kane para a ponta central; aqui, Dusan Vlahovic, da Juventus de Turim, seria supostamente o nome em questão.

Gordon, por sua vez, não estaria, em princípio, avesso a uma transferência para Munique — no entanto, segundo Tavolieri, o Newcastle não pensa, de forma alguma, em abrir mão do jogador da seleção inglesa no momento.