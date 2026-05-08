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Andreas Koenigl

Traduzido por

Parece que o acordo está prestes a ser fechado! O FC Bayern poderá em breve concretizar uma contratação importante

Bayern de Munique
Bundesliga
K. Laimer

As negociações sobre a renovação do contrato de Konrad Laimer parecem estar prestes a chegar a um desfecho; o Bayern estaria prestes a chegar a um acordo.

Será que as coisas estão avançando rapidamente para Konrad Laimer e o FC Bayern de Munique? Embora as negociações sobre a renovação do contrato, que expira em 2027, já se arrastem há algum tempo, o austríaco e o clube alemão, detentor do recorde de títulos, estariam agora aparentemente prestes a chegar a um acordo. É o que informam os jornais tz e Münchner Merkur.

  • Assim, os rumores sobre as elevadas exigências salariais do jogador de 28 anos, que atualmente ganharia cerca de nove milhões de euros, seriam infundados. Se renovar seu contrato com o clube da Isar, Laimer poderia chegar a receber um salário anual de aproximadamente doze milhões de euros no futuro.

    A Sky havia noticiado recentemente que Laimer estaria exigindo um salário de até 15 milhões de euros — aparentemente muito alto para Max Eberl e os dirigentes, tendo até mesmo o presidente honorário Uli Hoeneß se pronunciado recentemente em entrevista à DAZN.

    “Quando se lê o que supostamente é noticiado sobre seu salário e suas exigências, é preciso contextualizar: Konny é um jogador que eu aprecio muito. Ele é extremamente importante para a equipe, assim como para a imagem externa do clube. Ele se dedica imensamente à equipe. Mas ele simplesmente não é o Maradona”, disse o presidente do clube.

    Ele acrescentou: “O que ele ganha atualmente, pouquíssimos clubes na Europa poderiam oferecer. Não sei o que Max (Eberl, nota da redação) e Christoph (Freund, nota da redação) ofereceram a ele concretamente, mas com certeza não foi o que seus assessores exigiram no início.”

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  • Laimer quer renovar: "É muito divertido jogar no Bayern!"

    O próprio Laimer havia destacado, no início de abril, na Servus TV, que “é muito divertido jogar futebol no Bayern”, acrescentando que, “no fim das contas, o que importa é o reconhecimento. Que o desempenho que se teve nos últimos anos seja, de alguma forma, valorizado”.

    Ainda há poucos dias, Eberl havia reiterado que havia “dois pontos de vista” e que “é preciso procurar encontrar um meio-termo, de alguma forma e em algum momento”. Quando questionado se, caso não houvesse renovação, o clube seria forçado a vendê-lo para não ter que liberá-lo sem custo em 2027, Eberl respondeu com surpreendente serenidade: “Ele chegou sem custo, então não perderíamos muito.”

  • "É hora de contribuir com um euro!" Kroos recomenda a renovação do contrato de Laimer

    No caso de Toni Kroos, um ex-jogador do Bayern tem uma opinião um pouco diferente da de Eberl, razão pela qual ele recomenda ao clube campeão que renove o contrato com o versátil meio-campista defensivo. “Ele é importante para a equipe. Ele já provou o seu valor”, afirmou Kroos no podcast “Einfach mal Luppen”. “Não se pode subestimar isso em jogadores que não marcam 40 gols: é preciso pagar a eles também!”

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