Será que as coisas estão avançando rapidamente para Konrad Laimer e o FC Bayern de Munique? Embora as negociações sobre a renovação do contrato, que expira em 2027, já se arrastem há algum tempo, o austríaco e o clube alemão, detentor do recorde de títulos, estariam agora aparentemente prestes a chegar a um acordo. É o que informam os jornais tz e Münchner Merkur.
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Parece que o acordo está prestes a ser fechado! O FC Bayern poderá em breve concretizar uma contratação importante
Assim, os rumores sobre as elevadas exigências salariais do jogador de 28 anos, que atualmente ganharia cerca de nove milhões de euros, seriam infundados. Se renovar seu contrato com o clube da Isar, Laimer poderia chegar a receber um salário anual de aproximadamente doze milhões de euros no futuro.
A Sky havia noticiado recentemente que Laimer estaria exigindo um salário de até 15 milhões de euros — aparentemente muito alto para Max Eberl e os dirigentes, tendo até mesmo o presidente honorário Uli Hoeneß se pronunciado recentemente em entrevista à DAZN.
“Quando se lê o que supostamente é noticiado sobre seu salário e suas exigências, é preciso contextualizar: Konny é um jogador que eu aprecio muito. Ele é extremamente importante para a equipe, assim como para a imagem externa do clube. Ele se dedica imensamente à equipe. Mas ele simplesmente não é o Maradona”, disse o presidente do clube.
Ele acrescentou: “O que ele ganha atualmente, pouquíssimos clubes na Europa poderiam oferecer. Não sei o que Max (Eberl, nota da redação) e Christoph (Freund, nota da redação) ofereceram a ele concretamente, mas com certeza não foi o que seus assessores exigiram no início.”
Laimer quer renovar: "É muito divertido jogar no Bayern!"
O próprio Laimer havia destacado, no início de abril, na Servus TV, que “é muito divertido jogar futebol no Bayern”, acrescentando que, “no fim das contas, o que importa é o reconhecimento. Que o desempenho que se teve nos últimos anos seja, de alguma forma, valorizado”.
Ainda há poucos dias, Eberl havia reiterado que havia “dois pontos de vista” e que “é preciso procurar encontrar um meio-termo, de alguma forma e em algum momento”. Quando questionado se, caso não houvesse renovação, o clube seria forçado a vendê-lo para não ter que liberá-lo sem custo em 2027, Eberl respondeu com surpreendente serenidade: “Ele chegou sem custo, então não perderíamos muito.”
"É hora de contribuir com um euro!" Kroos recomenda a renovação do contrato de Laimer
No caso de Toni Kroos, um ex-jogador do Bayern tem uma opinião um pouco diferente da de Eberl, razão pela qual ele recomenda ao clube campeão que renove o contrato com o versátil meio-campista defensivo. “Ele é importante para a equipe. Ele já provou o seu valor”, afirmou Kroos no podcast “Einfach mal Luppen”. “Não se pode subestimar isso em jogadores que não marcam 40 gols: é preciso pagar a eles também!”