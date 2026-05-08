Parece que o acordo está prestes a ser fechado! O FC Bayern poderá em breve concretizar uma contratação importante

Assim, os rumores sobre as elevadas exigências salariais do jogador de 28 anos, que atualmente ganharia cerca de nove milhões de euros, seriam infundados. Se renovar seu contrato com o clube da Isar, Laimer poderia chegar a receber um salário anual de aproximadamente doze milhões de euros no futuro.

A Sky havia noticiado recentemente que Laimer estaria exigindo um salário de até 15 milhões de euros — aparentemente muito alto para Max Eberl e os dirigentes, tendo até mesmo o presidente honorário Uli Hoeneß se pronunciado recentemente em entrevista à DAZN.

“Quando se lê o que supostamente é noticiado sobre seu salário e suas exigências, é preciso contextualizar: Konny é um jogador que eu aprecio muito. Ele é extremamente importante para a equipe, assim como para a imagem externa do clube. Ele se dedica imensamente à equipe. Mas ele simplesmente não é o Maradona”, disse o presidente do clube.

Ele acrescentou: “O que ele ganha atualmente, pouquíssimos clubes na Europa poderiam oferecer. Não sei o que Max (Eberl, nota da redação) e Christoph (Freund, nota da redação) ofereceram a ele concretamente, mas com certeza não foi o que seus assessores exigiram no início.”