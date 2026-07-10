Segundo o Express, o RB Leipzig também teria manifestado interesse em contratar o jogador ofensivo de 19 anos do 1. FC Köln.
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Parece que Jürgen Klopp está por trás disso! Será que um grande clube vai atrapalhar o BVB na contratação de Said El Mala?
O principal fator impulsionador dessa iniciativa seria, acima de tudo, Klopp. Diz-se que o ex-técnico do Borussia Dortmund já teria dado início a essas discussões há semanas. O técnico de 59 anos ainda atua como “Global Head of Soccer” na Red Bull, mas a DFB gostaria de nomeá-lo como sucessor de Julian Nagelsmann e torná-lo o novo técnico da seleção alemã.
As negociações entre a federação alemã e a Red Bull já estariam em andamento; afinal, Klopp ainda tem contrato com a fabricante de refrigerantes até o final de 2029. O pagamento de uma indenização por rescisão foi discutido, assim como a possibilidade de o técnico de 59 anos continuar atuando como embaixador da marca Red Bull.
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Said El Mala para o BVB? O Colônia exige uma alta quantia de transferência
No caso de El Mala, por sua vez, o próprio *Express* mencionou recentemente o BVB como o candidato mais promissor para uma transferência. Tanto o jogador de 19 anos quanto sua mãe, que atua como sua assessora, estariam a favor de uma transferência para Dortmund.
No entanto, o negócio pode fracassar devido às exigências exorbitantes do Effzeh. Para liberar o atacante de seu contrato, válido até 30 de junho de 2030, o Colônia exige um valor total de cerca de 50 milhões de euros, incluindo todos os bônus vinculados ao desempenho.
Um pacote desse valor ultrapassaria significativamente o recorde de transferência interno do BVB até o momento e está causando, atualmente, uma visível cautela na diretoria do Dortmund.
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A venda de Karim Adeyemi levaria à contratação de El Mala?
A venda de Karim Adeyemi, que, segundo relatos coincidentes da mídia, está prestes a se transferir para o FC Barcelona, poderia trazer mudanças no Dortmund. Por um lado, o Dortmund seria obrigado a apresentar um substituto para o jogador que já disputou 11 partidas pela seleção nacional; por outro lado, o valor da transferência de Adeyemi poderia ser reinvestido na contratação de El Mala.
El Mala se tornou um dos talentos mais cobiçados do futebol alemão na última temporada, com 13 gols e cinco assistências em sua estreia na Bundesliga.
Com esse excelente desempenho, o jovem chamou a atenção de grandes clubes nacionais e internacionais de forma duradoura. Recentemente, soube-se que a mãe de El Mala teria recusado a proposta de um clube inglês interessado.
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