O principal fator impulsionador dessa iniciativa seria, acima de tudo, Klopp. Diz-se que o ex-técnico do Borussia Dortmund já teria dado início a essas discussões há semanas. O técnico de 59 anos ainda atua como “Global Head of Soccer” na Red Bull, mas a DFB gostaria de nomeá-lo como sucessor de Julian Nagelsmann e torná-lo o novo técnico da seleção alemã.

As negociações entre a federação alemã e a Red Bull já estariam em andamento; afinal, Klopp ainda tem contrato com a fabricante de refrigerantes até o final de 2029. O pagamento de uma indenização por rescisão foi discutido, assim como a possibilidade de o técnico de 59 anos continuar atuando como embaixador da marca Red Bull.