Segundo essas informações, já teriam ocorrido as primeiras negociações, e o clube alemão, detentor do recorde de títulos, estaria considerando uma quantia de cerca de 25 milhões de euros como valor da transferência do sul-coreano.

Kim já estava sob contrato com o Fenerbahçe na temporada 2021/22, onde conseguiu convencer com boas atuações e, em seguida, foi transferido para o SSC Napoli por 19 milhões de euros. No entanto, em caso de uma transferência de volta para a Turquia, o jogador de 29 anos teria que aceitar uma redução significativa no salário.

O Bayern provavelmente não colocaria obstáculos no caminho de Kim caso ele desejasse se transferir; afinal, na última temporada, o sul-coreano foi apenas o terceiro na hierarquia da zaga, atrás de Dayot Upamecano e Jonathan Tah. Com Josip Stanisic e Hiroki Ito, o time de Munique também contaria com outros jogadores de renome na reserva. No entanto, Ito também poderia deixar o clube por 20 milhões de euros após dois anos marcados por lesões.