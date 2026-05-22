Segundo informações da revista "kicker", o Fenerbahçe de Istambul demonstrou interesse pelo zagueiro central de 29 anos e gostaria de contratá-lo na próxima janela de transferências.
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Parece que já houve conversas: o FC Bayern espera uma grande receita com a venda de um jogador que está na lista de transferências
Segundo essas informações, já teriam ocorrido as primeiras negociações, e o clube alemão, detentor do recorde de títulos, estaria considerando uma quantia de cerca de 25 milhões de euros como valor da transferência do sul-coreano.
Kim já estava sob contrato com o Fenerbahçe na temporada 2021/22, onde conseguiu convencer com boas atuações e, em seguida, foi transferido para o SSC Napoli por 19 milhões de euros. No entanto, em caso de uma transferência de volta para a Turquia, o jogador de 29 anos teria que aceitar uma redução significativa no salário.
O Bayern provavelmente não colocaria obstáculos no caminho de Kim caso ele desejasse se transferir; afinal, na última temporada, o sul-coreano foi apenas o terceiro na hierarquia da zaga, atrás de Dayot Upamecano e Jonathan Tah. Com Josip Stanisic e Hiroki Ito, o time de Munique também contaria com outros jogadores de renome na reserva. No entanto, Ito também poderia deixar o clube por 20 milhões de euros após dois anos marcados por lesões.
- AFP
Min-Jae Kim se sente bem no FC Bayern de Munique
No entanto, Kim destacou recentemente que se sente bem em Munique e que, no geral, está satisfeito com seu papel. “Sempre achei que jogar constantemente fosse a solução, mas agora estou satisfeito com meu papel de desafiante”, disse ele ao meio de comunicação coreano Footballist. “Nunca passei por um longo período sem jogar, por isso foi um pouco difícil no início. Mas, com o tempo, percebi que isso também tem um lado positivo”, destacou o sul-coreano.
Kim ainda tem contrato com o Bayern até 2028, mas já era considerado um candidato a ser vendido nas janelas de transferências do verão e do inverno passados. Na época, dizia-se que o zagueiro queria esperar até o verão para ver se sua situação melhoraria. No entanto, isso ainda não aconteceu, e Tah e Upamecano continuam como titulares. A posição do Bayern, por sua vez, não teria mudado: caso receba uma oferta adequada, Kim provavelmente deixará o clube ao final da temporada.
A Juventus de Turim, o AC Milan e os grandes clubes turcos Galatasaray e Besiktas estariam de olho em Kim. A Juve também já teria entrado em contato com o jogador da seleção sul-coreana.