Parece que já havia interesse no inverno: clube da Bundesliga entra aparentemente na disputa pela contratação de Niclas Füllkrug, do Milan

Não é a primeira vez que Füllkrug está na mira do VfL Wolfsburg. Já no meio do ano, teria sido cogitada uma cessão com opção de compra, antes de ele acabar sendo transferido para o AC Milan.

Assim como o West Ham, o VfL também luta na Bundesliga para evitar o rebaixamento, mas a situação do time da Baixa Saxônia é bem mais crítica. A cinco rodadas do fim, o Wolfsburg ocupa a penúltima posição na tabela e, portanto, estaria rebaixado neste momento. Por isso, é questionável se, em caso de rebaixamento, uma transferência de Füllkrug ainda seria realista. A Bundesliga já conhece “Lücke” de suas passagens pelo Werder Bremen e pelo Borussia Dortmund. Além do Wolfsburg e de interessados da Inglaterra e da MLS, o FC Schalke 04, da segunda divisão, também teria demonstrado interesse em Füllkrug.

Em termos esportivos, a temporada não está indo bem para o atacante: em 25 partidas oficiais pelo West Ham e pelo Milan, ele marcou apenas um gol. Seu contrato com o West Ham United vai até 2028. Füllkrug também já perdeu seu lugar na seleção alemã.