Com o VfL Wolfsburg, um antigo interessado volta a entrar na disputa por Niclas Füllkrug, do AC Milan. É o que informa a Sky.
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Parece que já havia interesse no inverno: clube da Bundesliga entra aparentemente na disputa pela contratação de Niclas Füllkrug, do Milan
O jogador de 33 anos está emprestado ao Milan até o final da temporada, mas é muito provável que não permaneça lá após o verão. Nas últimas semanas, multiplicaram-se os relatos de que os Rossoneri não têm interesse em exercer a opção de compra no valor de cinco milhões de euros. Assim, tudo aponta para um retorno ao seu clube de origem, o West Ham United.
No entanto, o jogador, que já disputou 24 partidas pela seleção nacional, também não teria futuro lá. De acordo com a Sky, caso o time seja rebaixado para a Championship, ele teria até mesmo que contar com uma redução salarial de até 50%. Atualmente, o Hammers ocupa a 16ª posição na tabela da Premier League e, assim, conseguiria se manter na divisão.
- Getty Images
Parece que o Wolfsburg já queria contratar Füllkrug no meio do ano
Não é a primeira vez que Füllkrug está na mira do VfL Wolfsburg. Já no meio do ano, teria sido cogitada uma cessão com opção de compra, antes de ele acabar sendo transferido para o AC Milan.
Assim como o West Ham, o VfL também luta na Bundesliga para evitar o rebaixamento, mas a situação do time da Baixa Saxônia é bem mais crítica. A cinco rodadas do fim, o Wolfsburg ocupa a penúltima posição na tabela e, portanto, estaria rebaixado neste momento. Por isso, é questionável se, em caso de rebaixamento, uma transferência de Füllkrug ainda seria realista. A Bundesliga já conhece “Lücke” de suas passagens pelo Werder Bremen e pelo Borussia Dortmund. Além do Wolfsburg e de interessados da Inglaterra e da MLS, o FC Schalke 04, da segunda divisão, também teria demonstrado interesse em Füllkrug.
Em termos esportivos, a temporada não está indo bem para o atacante: em 25 partidas oficiais pelo West Ham e pelo Milan, ele marcou apenas um gol. Seu contrato com o West Ham United vai até 2028. Füllkrug também já perdeu seu lugar na seleção alemã.
Os números de Niclas Füllkrug pelo West Ham e pelo Milan na temporada 2025/2026:
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