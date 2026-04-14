Após a amarga derrota por 0 a 2 na partida de ida contra o Atlético na semana passada, o Barcelona espera uma reviravolta espetacular. “Temos muitos jogadores capazes de virar o jogo e, por isso, tenho muita confiança na nossa equipe”, afirmou com otimismo o craque do ataque Lamine Yamal na segunda-feira. Já Flick destacou: “Não precisamos de um milagre, apenas de uma boa partida. Temos a qualidade necessária. Temos os jogadores que podem mudar isso. É claro que temos que lutar, mas precisamos nos concentrar no que é especial.”

O Barça jogou com um a menos durante boa parte do primeiro tempo da partida de ida, já que o zagueiro central Pau Cubarsi recebeu cartão vermelho pouco antes do intervalo. Os gols do Atlético foram marcados por Julian Alvarez e Alexander Sörloth.

Na Copa del Rey, o Barcelona já havia esperado uma reviravolta contra o Atlético nesta temporada, mas na ocasião as esperanças não se concretizaram. Na semifinal da Copa, o líder da LaLiga havia perdido a partida de ida em Madri por 0 a 4 em meados de fevereiro. Na partida de volta, no início de março, a equipe de Flick chegou perto da virada, mas acabou conquistando apenas uma vitória por 3 a 0, e o Atlético avançou para a final.