De acordo com relatos da imprensa espanhola, a UEFA levou em consideração as preocupações do Barça e verificou as dimensões do gramado do Metropolitano. No entanto, este estaria em conformidade com as diretrizes da federação europeia de futebol.
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Parece que Hansi Flick se queixou exatamente disso! O gramado do Metropolitano causa polêmica antes do jogo de volta do Barcelona contra o Atlético de Madrid
Por isso, o Atlético não precisará cortar a grama novamente imediatamente antes da partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, na noite de terça-feira. O técnico do Barça, Hansi Flick, notou com desagrado o comprimento da grama no Metropolitano durante o treino final na segunda-feira. O técnico alemão teria reclamado exatamente disso a um delegado da UEFA que estava por perto.
O Barcelona não apresentou, porém, um protesto oficial à UEFA, mas expôs suas preocupações em relação ao gramado durante a reunião obrigatória com representantes de ambos os clubes. Em seguida, a UEFA teria se referido ao protocolo e garantido aos catalães que a grama seria cortada, se necessário.
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Recurso do Barcelona não surte efeito: gramado do Atlético parece estar em conformidade com as diretrizes
Com 2,6 centímetros, o comprimento da grama deve estar em conformidade com os estatutos da UEFA, que permitem até três centímetros. Assim, o Atlético não precisa tomar nenhuma medida adicional antes do início da partida, às 21h.
Para o Barça, as condições do gramado são ainda mais importantes, já que os blaugranas querem explorar sua superioridade de jogo em relação ao Atlético. Quanto mais curto o gramado (no Camp Nou, aliás, o comprimento tradicional é de apenas 2,3 centímetros), melhor Lamine Yamal e companhia conseguem fazer a bola rolar.
No início do ano, dois jogadores de renome do Atlético, Koke e Antoine Griezmann, chegaram a reclamar do gramado do próprio estádio. Segundo os colchoneros, os problemas em questão, relacionados ao frio dos meses de inverno, já foram resolvidos.
O Barcelona ainda quer derrotar o Atlético: "Não precisamos de um milagre"
Após a amarga derrota por 0 a 2 na partida de ida contra o Atlético na semana passada, o Barcelona espera uma reviravolta espetacular. “Temos muitos jogadores capazes de virar o jogo e, por isso, tenho muita confiança na nossa equipe”, afirmou com otimismo o craque do ataque Lamine Yamal na segunda-feira. Já Flick destacou: “Não precisamos de um milagre, apenas de uma boa partida. Temos a qualidade necessária. Temos os jogadores que podem mudar isso. É claro que temos que lutar, mas precisamos nos concentrar no que é especial.”
O Barça jogou com um a menos durante boa parte do primeiro tempo da partida de ida, já que o zagueiro central Pau Cubarsi recebeu cartão vermelho pouco antes do intervalo. Os gols do Atlético foram marcados por Julian Alvarez e Alexander Sörloth.
Na Copa del Rey, o Barcelona já havia esperado uma reviravolta contra o Atlético nesta temporada, mas na ocasião as esperanças não se concretizaram. Na semifinal da Copa, o líder da LaLiga havia perdido a partida de ida em Madri por 0 a 4 em meados de fevereiro. Na partida de volta, no início de março, a equipe de Flick chegou perto da virada, mas acabou conquistando apenas uma vitória por 3 a 0, e o Atlético avançou para a final.
Liga dos Campeões, transmissão dos jogos de volta das quartas de final
Data
Jogo
Transmissão
Terça-feira, 14 de abril (21h)
FC Liverpool x PSG
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Terça-feira, 14 de abril (21h)
Atlético de Madrid x FC Barcelona
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Quarta-feira, 15 de abril (21h)
FC Bayern x Real Madrid
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Quarta-feira, 15 de abril (21h)
Arsenal x Sporting Lisboa
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