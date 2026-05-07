Parece que Federico Valverde chegou a ser levado ao hospital! Briga violenta durante o treino se intensifica - reunião de emergência no Real Madrid

De acordo com a última reportagem do Marca, teria havido ainda uma briga entre Federico Valverde e Aurelien Tchouameni. Durante um treino, os dois teriam trocado insultos em voz alta e se empurrado. A discussão teria continuado no vestiário. Quase chegou a acontecer uma briga física.

Em uma nova reportagem, o Marca volta à carga e informa que, como consequência, Valverde chegou a ser levado ao hospital com um corte na cabeça. Fontes próximas ao clube teriam falado ao jornal sobre um incidente “muito grave”. O presidente da diretoria, José Ángel Sánchez, teria então convocado uma reunião de crise para acalmar os ânimos na equipe abalada.

O Marca também dispõe de novas informações sobre o desenrolar da briga. Segundo o jornal, Valverde se recusou a apertar a mão de Tchouameni antes do início do treino. Por fim, a situação tensa teria se agravado no final da sessão, e não foi possível evitar que Valverde se ferisse, apesar da intervenção de vários companheiros de equipe.