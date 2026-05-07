Segundo o jornal espanhol Marca, seis jogadores se recusam atualmente a falar com o técnico do Real Madrid. Os nomes não foram divulgados.
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Parece que Federico Valverde chegou a ser levado ao hospital! Briga violenta durante o treino se intensifica - reunião de emergência no Real Madrid
Nos últimos dias, multiplicam-se os relatos de que há um clima de gelo em parte do elenco e em relação a Arbeloa. O Mundo Deportivo falou de um “clima explosivo” e descreveu o vestiário como um “barril de pólvora”. Jogadores de destaque como Vinícius Júnior, Kylian Mbappé e Jude Bellingham estariam causando tensão, em parte também entre si.
Anteriormente, o Marca e o AS relataram em uníssono uma discussão acalorada entre Dani Ceballos e Arbeloa — com o resultado de que o meio-campista não quer mais ter contato com o técnico do Real. Além disso, Dani Carvajal estaria extremamente insatisfeito com seu papel atual na equipe. O contrato do lateral-direito, que se lesionou novamente e expira no meio do ano, provavelmente não será renovado.
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Real Madrid: Discussão acalorada entre Valverde e Tchouameni?
De acordo com a última reportagem do Marca, teria havido ainda uma briga entre Federico Valverde e Aurelien Tchouameni. Durante um treino, os dois teriam trocado insultos em voz alta e se empurrado. A discussão teria continuado no vestiário. Quase chegou a acontecer uma briga física.
Em uma nova reportagem, o Marca volta à carga e informa que, como consequência, Valverde chegou a ser levado ao hospital com um corte na cabeça. Fontes próximas ao clube teriam falado ao jornal sobre um incidente “muito grave”. O presidente da diretoria, José Ángel Sánchez, teria então convocado uma reunião de crise para acalmar os ânimos na equipe abalada.
O Marca também dispõe de novas informações sobre o desenrolar da briga. Segundo o jornal, Valverde se recusou a apertar a mão de Tchouameni antes do início do treino. Por fim, a situação tensa teria se agravado no final da sessão, e não foi possível evitar que Valverde se ferisse, apesar da intervenção de vários companheiros de equipe.
No Real Madrid, os nervos estão à flor da pele
Um incidente que se soma a outro ocorrido há algum tempo entre Antonio Rüdiger e Álvaro Carreras, que veio à tona recentemente. No entanto, segundo informações do SPOX, as notícias de que o jogador da seleção alemã teria chegado a dar um tapa no lateral-esquerdo não correspondem à verdade.
Além disso, o The Athletic noticiou recentemente que Mbappé teria discutido com um membro da comissão técnica e o ofendido. O L’Equipe afirma que cada vez mais jogadores estão cansados do comportamento e dos privilégios do jogador de 27 anos.
Devido à provável segunda temporada sem títulos importantes – o FC Barcelona pode se sagrar campeão justamente no Clássico deste domingo –, Arbeloa já está de saída do Real Madrid, time que ele assumiu no início do ano, substituindo Xabi Alonso, que havia assumido o cargo no verão. Supostamente, José Mourinho é o candidato preferido do presidente Florentino Pérez. Além disso, há semanas se especula sobre um retorno de Toni Kroos em uma função administrativa.