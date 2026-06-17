Assim, na região do Baixo Reno, há tal desilusão com a evolução do atacante que os dirigentes do Gladbach estariam agora dispostos a vender Reyna por um valor inferior ao que haviam pago ao Borussia Dortmund no ano passado.
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Parece que estariam até dispostos a arriscar um prejuízo! Ex-jogador do BVB volta a estar à venda após uma temporada fraca
Reyna havia se transferido para o Fohlen no verão de 2025 por uma suposta quantia de transferência modesta de pouco menos de quatro milhões de euros. O motivo por trás desse preço tão baixo é o potencial de economia nos custos salariais, que deve chegar a mais de quatro milhões de euros até o término efetivo do contrato, em 2028.
O fato de que os caminhos possam se separar novamente após apenas doze meses é resultado de uma temporada da Bundesliga totalmente desastrosa. Reyna nunca conseguiu se adaptar ao time do Baixo Reno.
Seu histórico inclui apenas 20 partidas oficiais, um desempenho decepcionante para um profissional com suas ambições. O principal motivo foram, mais uma vez, lesões prolongadas, que sempre atrasaram a recuperação do jogador norte-americano. A consequência: o jogador de 23 anos não disputou nem uma única vez os 90 minutos completos em campo na última temporada.
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Reyna decepcionou em Gladbach
Devido a essa falta de consistência, o jogador da seleção dos EUA não está, de forma alguma, previsto nos planos da comissão técnica para a próxima temporada como um pilar fundamental no meio-campo central. Caso não haja uma transferência antecipada no verão e Reyna permaneça fiel ao Fohlen, ele corre o risco de passar por uma situação desconfortável. Ele teria que ficar em segundo plano na hierarquia interna do time e entraria na pré-temporada apenas como um dos candidatos na disputa pelas vagas no time titular, segundo informações.
O jogador não esconde que essa situação insatisfatória está deixando marcas. Reyna compartilha com seu clube a frustração em relação ao seu papel. “Não estava totalmente satisfeito com a situação e com o meu tempo de jogo”, admitiu Reyna à revista “Sport Bild”: “Mas nos últimos jogos eu estava em ascensão. Vamos ver o que posso mostrar na próxima temporada. Agora, o foco está, antes de tudo, na Copa do Mundo.”
Reyna marca o primeiro gol pelos EUA
A Copa do Mundo em casa deve agora servir como vitrine para a carreira de Reyna, que havia estagnado. A estreia, pelo menos, foi perfeita: na vitória esmagadora dos garotos dos EUA por 4 a 1 sobre o Paraguai, Reyna não começou no time titular, mas, após entrar em campo, marcou imediatamente com um gol genial de ponta do pé.
Uma breve demonstração de talento que pode despertar o interesse de possíveis clubes. Antes da segunda partida da fase de grupos contra a Austrália, na sexta-feira, o jogador do Gladbach transborda autoconfiança: “Acho que temos uma equipe muito forte, com muita energia e um bom clima. Acredito que podemos conquistar algo grandioso.”