Parece que estariam até dispostos a arriscar um prejuízo! Ex-jogador do BVB volta a estar à venda após uma temporada fraca

Reyna havia se transferido para o Fohlen no verão de 2025 por uma suposta quantia de transferência modesta de pouco menos de quatro milhões de euros. O motivo por trás desse preço tão baixo é o potencial de economia nos custos salariais, que deve chegar a mais de quatro milhões de euros até o término efetivo do contrato, em 2028.

O fato de que os caminhos possam se separar novamente após apenas doze meses é resultado de uma temporada da Bundesliga totalmente desastrosa. Reyna nunca conseguiu se adaptar ao time do Baixo Reno.

Seu histórico inclui apenas 20 partidas oficiais, um desempenho decepcionante para um profissional com suas ambições. O principal motivo foram, mais uma vez, lesões prolongadas, que sempre atrasaram a recuperação do jogador norte-americano. A consequência: o jogador de 23 anos não disputou nem uma única vez os 90 minutos completos em campo na última temporada.