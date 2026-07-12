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“Parece que está sempre bebendo” - Roy Keane, Ian Wright e Gary Neville reagem às “desculpas de quem perdeu” do pai de Erling Haaland, já que Alf Inge alega que o árbitro “roubou” a Noruega na partida contra a Inglaterra
Wrighty rebate as críticas de “inveja”
Depois que Alf-Inge parabenizou sarcasticamente o árbitro Clement Turpin nas redes sociais, a lenda do Arsenal, Wright, sugeriu que a Noruega só pode culpar a si mesma pelos erros que cometeram na derrota por 2 a 1 no Hard Rock Stadium.
Em entrevista ao programa “Stick to Football”, apresentado pela Sky Bet, Wright menosprezou as reclamações vindas da família Haaland. “Será que isso é apenas inveja da parte de Alf-Inge Haaland, ao parabenizar Bellingham e o árbitro? Acho que foi apenas um golpe baixo da parte dele”, disse Wright.
Ele continuou abordando alegações específicas sobre um gol anulado, acrescentando: “Ele certamente não pode estar se referindo a isso, porque foi apenas um empurrão ridículo [de Haaland]. Naquele momento específico, ele é uns seis ou sete polegadas mais alto; por que precisaria ser tão agressivo com ele? É uma falta grave. Não dá para falar isso.”
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Keane questiona a lucidez de Alf-Inge
Keane, ícone do Manchester United, apresentou uma visão um pouco mais equilibrada sobre a arbitragem, mas não resistiu a uma indireta pessoal ao Haaland mais velho. Keane observou que, embora algumas decisões tenham favorecido a Inglaterra, isso não servia de desculpa para o resultado.
“Acho que o árbitro estava favorecendo a Inglaterra em muitas jogadas, nas que eram meio a meio. Não estou falando das decisões mais importantes. Ele parecia estar do lado da Inglaterra, o que pode acontecer em uma partida. Não estou aqui dizendo: ‘Ele prejudicou a Noruega’, de jeito nenhum. Mas houve decisões em que você pensa… poderia ter sido ao contrário”, explicou Keane.
“Será que ele vai se lembrar do jogo? Porque ele parece estar sempre bebendo álcool nas partidas, o cara. Não, ele se lembra! Se você está bebendo, acaba vendo o jogo de um jeito diferente. Olha, eu sempre vou tentar pender um pouco para o outro lado [contra a Inglaterra], se for uma jogada 50-50, mas o empurrão é um empurrão e depois ele cabeceia, então aí está.”
Neville e Wright rejeitam as alegações de “roubo”
Neville, outra lenda do United, juntou-se ao coro de críticas em relação às reclamações da Noruega, comparando essa partida com as atuações anteriores da Inglaterra. “Não, não achei que fosse uma partida em que, como torcedor da Inglaterra, eu achasse que tivemos sorte por causa do árbitro. Achei que contra Gana tivemos sorte, quando o pênalti de Ezri Konsa não foi marcado, e é aí que você tem sorte, quando acha que se safou de uma”, observou o ex-zagueiro.
Wright desmontou ainda mais as desculpas da Noruega ao apontar suas falhas táticas ao longo dos 90 minutos, dizendo: “Se o goleiro deles tivesse feito uma partida incrível, uma atuação brilhante, isso e aquilo, não cometesse aquele erro… se [Alexander] Sorloth tivesse cruzado a bola, eles estariam ganhando por 2 a 0 antes do intervalo, você não estaria dizendo nada disso! Eles perderam essa partida porque cometeram erros durante o jogo. Não foi por causa do árbitro, da bola bater na rede ou de qualquer outra coisa que estejam dizendo. Bobagem!”
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Haaland encerra a partida com um raro jogo sem gols
Apesar de Haaland ter encerrado uma extraordinária estreia na Copa do Mundo com sete gols, ele não conseguiu levar sua seleção às semifinais depois de ser substituído por Jorgen Strand Larsen no final da partida contra a Inglaterra.
Keane sugeriu que o atacante foi vítima das limitações de sua equipe. “Eu não diria que ele fez uma partida ruim! Antes do jogo, estávamos comentando que ele marca um gol a cada 14 toques na bola, então o fato é que, no jogo em geral… E também, para os outros jogadores que enfrentam ele, obviamente depende um pouco das jogadas criadas”, disse Keane.
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