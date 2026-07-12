Depois que Alf-Inge parabenizou sarcasticamente o árbitro Clement Turpin nas redes sociais, a lenda do Arsenal, Wright, sugeriu que a Noruega só pode culpar a si mesma pelos erros que cometeram na derrota por 2 a 1 no Hard Rock Stadium.

Em entrevista ao programa “Stick to Football”, apresentado pela Sky Bet, Wright menosprezou as reclamações vindas da família Haaland. “Será que isso é apenas inveja da parte de Alf-Inge Haaland, ao parabenizar Bellingham e o árbitro? Acho que foi apenas um golpe baixo da parte dele”, disse Wright.

Ele continuou abordando alegações específicas sobre um gol anulado, acrescentando: “Ele certamente não pode estar se referindo a isso, porque foi apenas um empurrão ridículo [de Haaland]. Naquele momento específico, ele é uns seis ou sete polegadas mais alto; por que precisaria ser tão agressivo com ele? É uma falta grave. Não dá para falar isso.”