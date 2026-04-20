Parece que ele poderá sair no verão! Um candidato à venda surpreendente no FC Bayern de Munique

Embora na Säbener Straße se valorizem as qualidades esportivas e humanas do jogador de 26 anos, o clube se mostraria aberto a negociações caso um clube interessado apresentasse uma oferta atraente.

Além de Ito, a reportagem cita o colega de defesa central Min-Jae Kim como segundo candidato à venda. Nas últimas semanas e meses, ele tem sido repetidamente associado a uma saída de Munique; clubes italianos, em particular, teriam demonstrado interesse pelo sul-coreano.

Caso tanto Ito quanto Min-Jae saiam no verão, o time de Munique precisaria, sem dúvida, se movimentar no mercado de transferências. Além dos dois zagueiros centrais titulares, Jonathan Tah e Dayot Upamecano, restaria apenas Josip Stanisic para ajudar na defesa central.