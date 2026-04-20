Segundo a Sky, o zagueiro central Hiroki Ito está entre os jogadores que devem deixar o clube alemão, recordista em títulos, caso receba uma oferta de transferência adequada no verão.
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Parece que ele poderá sair no verão! Um candidato à venda surpreendente no FC Bayern de Munique
Embora na Säbener Straße se valorizem as qualidades esportivas e humanas do jogador de 26 anos, o clube se mostraria aberto a negociações caso um clube interessado apresentasse uma oferta atraente.
Além de Ito, a reportagem cita o colega de defesa central Min-Jae Kim como segundo candidato à venda. Nas últimas semanas e meses, ele tem sido repetidamente associado a uma saída de Munique; clubes italianos, em particular, teriam demonstrado interesse pelo sul-coreano.
Caso tanto Ito quanto Min-Jae saiam no verão, o time de Munique precisaria, sem dúvida, se movimentar no mercado de transferências. Além dos dois zagueiros centrais titulares, Jonathan Tah e Dayot Upamecano, restaria apenas Josip Stanisic para ajudar na defesa central.
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O Bayern vai tentar contratar Nico Schlotterbeck?
No passado, dizia-se que o Bayern estava interessado em contratar Nico Schlotterbeck; no entanto, após a renovação do contrato dele com o BVB, isso deve se tornar uma empreitada difícil e, acima de tudo, cara.
Embora o jogador da seleção alemã tenha em seu contrato recém-assinado uma cláusula de rescisão que já pode ser acionada após a Copa do Mundo, segundo relatos da mídia, o FCB não está entre os clubes que podem exercer essa opção.
Consequentemente, seria necessário negociar livremente com o BVB tanto a transferência quanto o valor da rescisão. Parece, no mínimo, improvável que os “amarelos e pretos” queiram criar desnecessariamente um problema no elenco poucas semanas antes do fim da janela de transferências.
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Ito, do Bayern, prejudicado por inúmeras lesões
Ito joga pelo FC Bayern desde 2024. O japonês foi transferido do VfB Stuttgart para Munique naquele verão por 23,5 milhões de euros, mas, devido a inúmeras lesões, nunca conseguiu conquistar uma vaga no time titular desde então.
Na temporada atual, ele soma 19 partidas em todas as competições, tendo marcado um gol e dado duas assistências.