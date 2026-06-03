Segundo o Corriere dello Sport, Donyell Malen ajudaria a convencer o atacante de 30 anos a se transferir para a AS Roma. O jornal se refere aos dois como “gêmeos” da época em que jogavam no Dortmund e destaca que Malen e Brandt, juntos no BVB, participaram diretamente de 135 gols em três anos e meio (73 gols e 62 assistências).
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Parece que ele já teria dado o aval ao seu “irmão gêmeo” no BVB: Julian Brandt estaria prestes a se transferir para um grande clube da Liga dos Campeões?
Brandt, nascido em Bremen, seria um “meia nato” e impressionaria “com seus dribles e seu dinamismo marcante”. Além disso, devido à sua situação contratual, ele seria “talvez a opção mais interessante no mercado de transferências europeu”. A Roma estaria agora muito interessada em “reunir os dois irmãos” novamente.
Já em março, a Roma teria sondado a possibilidade de uma transferência de Brandt e recebido sinais bastante positivos. Agora, Malen teria assumido o comando das negociações e ligado novamente para Brandt poucos dias antes de sua partida com a seleção holandesa para a Copa do Mundo nos EUA, Canadá e México, a fim de perguntar se ele ainda estaria interessado em uma transferência para a Cidade Eterna. “A resposta? Claro que sim”, afirma a reportagem do jornal esportivo italiano.
No entanto, Brandt também estaria negociando com outros clubes. Entre outros, o Atlético de Madrid já havia demonstrado grande interesse no passado. Além disso, o jogador de longa data do BVB estaria exigindo um salário líquido anual de quatro milhões de euros (na Alemanha, cerca de 8 milhões brutos).
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Donyell Malen é o melhor argumento a favor da transferência de Brandt para a Roma
O próprio Malen provou que uma transferência para a Roma pode ser uma aposta de grande sucesso. O holandês havia sido contratado pelo Aston Villa em janeiro de 2025 por 25 milhões de euros, mas nunca conseguiu corresponder às expectativas.
Após apenas duas temporadas incompletas, Malen foi emprestado à Roma no inverno de 2026, onde, de forma totalmente inesperada, teve uma explosão de desempenho na posição incomum de centroavante, tornou-se o queridinho da torcida e levou a Roma de volta à Liga dos Campeões após oito anos, com 14 gols em 18 jogos da Série A.
Os jornais italianos já comemoravam poucos meses após a chegada de Malen. “Todos estão loucos por Malen”, dizia o Corriere dello Sport. “O fator Malen – ele é o atacante que faltava à Roma”, trazia a Gazzetta dello Sport.
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Julian Brandt: decisão sobre o futuro após a saída do BVB só deve sair em agosto
A melhor propaganda para uma transferência para Roma veio, portanto, do próprio "gêmeo" de Brandt. Mas o próprio Brandt quer esperar um pouco antes de tomar uma decisão sobre seu futuro. "Sou muito organizado nesse aspecto. Em algumas rodadas do 'Doppelpass', a gente coloca dois euros no cofrinho. Mas: vou dar um passo de cada vez. Isso não vai se arrastar até agosto, isso eu posso garantir”, explicou ele à Sky pouco antes do fim da temporada.
No entanto, permanecer na Bundesliga não está de forma alguma fora de questão. “Em princípio, eu não descartaria nada”, disse Brandt: “Mas já há coisas que eu prefiro. E há coisas que, neste momento, eu prefiro menos. Há uma ou duas ideias. Mas tudo na hora certa.” No passado, já havia rumores sobre um interesse do SV Werder Bremen.
Um retorno ao Bayer Leverkusen também foi tema de discussão por um tempo, depois que o diretor executivo do Leverkusen, Fernando Carro, deu a entender que estava interessado em Brandt ao anunciar sua saída do BVB. O diretor esportivo Simon Rolfes, porém, descartou categoricamente um retorno logo em seguida. “Sou cético em relação a tentativas de trazer jogadores de volta. Temos na posição, com Ibo Maza, um excelente jogador que se desenvolverá de forma brilhante nos próximos anos. Por isso, Julian não será uma opção para nós”, disse ele.
Já está definido desde março que Brandt deixará o BVB após sete anos, com o término de seu contrato em 30 de junho. Pelo Dortmund, ele marcou 57 gols e deu 70 assistências em 307 partidas oficiais. No entanto, no final, ele conquistou “apenas” um título importante com os amarelos e pretos: a Copa da Alemanha de 2021. Na final da Liga dos Campeões de 2024 contra o Real Madrid e na última rodada da temporada 2022/23 da Bundesliga, Brandt não conseguiu conquistar o título definitivo com o BVB em ambas as ocasiões.