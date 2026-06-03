Parece que ele já teria dado o aval ao seu “irmão gêmeo” no BVB: Julian Brandt estaria prestes a se transferir para um grande clube da Liga dos Campeões?

A melhor propaganda para uma transferência para Roma veio, portanto, do próprio "gêmeo" de Brandt. Mas o próprio Brandt quer esperar um pouco antes de tomar uma decisão sobre seu futuro. "Sou muito organizado nesse aspecto. Em algumas rodadas do 'Doppelpass', a gente coloca dois euros no cofrinho. Mas: vou dar um passo de cada vez. Isso não vai se arrastar até agosto, isso eu posso garantir”, explicou ele à Sky pouco antes do fim da temporada.

No entanto, permanecer na Bundesliga não está de forma alguma fora de questão. “Em princípio, eu não descartaria nada”, disse Brandt: “Mas já há coisas que eu prefiro. E há coisas que, neste momento, eu prefiro menos. Há uma ou duas ideias. Mas tudo na hora certa.” No passado, já havia rumores sobre um interesse do SV Werder Bremen.

Um retorno ao Bayer Leverkusen também foi tema de discussão por um tempo, depois que o diretor executivo do Leverkusen, Fernando Carro, deu a entender que estava interessado em Brandt ao anunciar sua saída do BVB. O diretor esportivo Simon Rolfes, porém, descartou categoricamente um retorno logo em seguida. “Sou cético em relação a tentativas de trazer jogadores de volta. Temos na posição, com Ibo Maza, um excelente jogador que se desenvolverá de forma brilhante nos próximos anos. Por isso, Julian não será uma opção para nós”, disse ele.

Já está definido desde março que Brandt deixará o BVB após sete anos, com o término de seu contrato em 30 de junho. Pelo Dortmund, ele marcou 57 gols e deu 70 assistências em 307 partidas oficiais. No entanto, no final, ele conquistou “apenas” um título importante com os amarelos e pretos: a Copa da Alemanha de 2021. Na final da Liga dos Campeões de 2024 contra o Real Madrid e na última rodada da temporada 2022/23 da Bundesliga, Brandt não conseguiu conquistar o título definitivo com o BVB em ambas as ocasiões.