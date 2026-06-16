Pois, segundo o jornalista especializado em transferências Gianluca Di Marzio, as negociações do time amarelo e preto em torno de Matias Soule, da AS Roma, estão ganhando força.
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Parece que ele é o jogador que Niko Kovac tanto quer: as negociações do BVB para contratar uma nova estrela ofensiva parecem estar ganhando força
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O BVB seria o clube que demonstrou o interesse mais forte e concreto e, além disso, poderia fazer uso da cláusula de rescisão prevista no contrato de Soule (até 2029), segundo a Sky. Essa cláusula estaria entre 25 e 30 milhões de euros, mas só seria válida até 30 de junho.
Sole foi transferido da Juventus para a Roma em 2024 por 29 milhões de euros e, até o momento, participou diretamente de 25 gols em 81 partidas oficiais (12 gols, 13 assistências). Até janeiro, o jogador da seleção juvenil argentina teve uma temporada excepcional, marcando dez gols nas primeiras 20 partidas da temporada. No entanto, a partir de fevereiro, uma lesão na virilha o deixou fora de ação até o início de abril.
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Transferências do BVB: Kovac pede reforços e quer enfrentar o Bayern
O jogador de 23 anos deve corresponder ao perfil desejado e exigido por Niko Kovac para um sucessor adequado de Julian Brandt, graças à sua flexibilidade e à sua posição habitual como atacante de apoio ou meia-atacante. O jornal *Sport Bild* noticiou recentemente que Kovac teria feito uma exigência clara internamente para que fosse contratado pelo menos mais um meio-campista ofensivo produtivo no mercado de transferências.
Kovac defende que a perda de onze pontos de pontuação (sete gols, quatro assistências) decorrente da saída de Brandt não pode ser simplesmente compensada com o elenco atual. Além de um sucessor para Brandt, que saiu sem custo de transferência, Kovac também exige mais contratações.
Pois, ao contrário do que foi comunicado externamente (“Ainda não vejo que vamos atacar o Bayern no ano que vem”), Kovac teria traçado internamente o plano de, na próxima temporada, querer muito sim atacar a liderança da tabela da Bundesliga e, com isso, o FC Bayern. Para isso, porém, o elenco atual precisaria ser reforçado no mercado de transferências.
O diretor esportivo Ole Book vem procurando há semanas o jogador desejado por Kovac, que deve fazer a diferença. Recentemente, voltaram a circular rumores de que Fisnik Asllani poderia se transferir para o Dortmund por meio de uma cláusula de rescisão. Segundo essas informações, a estrela em ascensão do Hoffenheim “consegue muito bem imaginar” uma transferência para o BVB. O retorno de Jadon Sancho também continua sendo uma opção, segundo o The Athletic.
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Guirassy e Adeyemi: o BVB corre o risco de enfrentar novamente grandes problemas no elenco
Em geral, há consenso de que Kovac deve renovar seu contrato com o Dortmund para além de 2027. Tanto o técnico quanto a diretoria esportiva buscam esse objetivo. Em particular, Book teria elogiado efusivamente o trabalho de Kovac durante conversas internas sobre os rumos futuros do clube após o fim da temporada.
Até o momento, o BVB registrou três novas contratações: com Joane Gadou (por 19,5 milhões de euros do RB Salzburg), o clube compensou a saída sem indenização de Niklas Süle (fim da carreira) e a grave lesão de Emre Can (ruptura do ligamento cruzado). Kaua Prates, de apenas 17 anos, chega para reforçar a lateral esquerda (sete milhões de euros do Cruzeiro), enquanto a joia do meio-campo ofensivo, Justin Lerma (18), foi contratado por quatro milhões de euros do Independiente.
No entanto, as necessidades de reforço do Dortmund podem aumentar ainda mais ao longo do verão, pois ainda não está claro o que acontecerá com os atacantes Serhou Guirassy e Karim Adeyemi. Guirassy estaria há semanas flertando com uma saída, enquanto a renovação do contrato de Adeyemi para além de 2027 se arrasta há meses.