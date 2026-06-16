O jogador de 23 anos deve corresponder ao perfil desejado e exigido por Niko Kovac para um sucessor adequado de Julian Brandt, graças à sua flexibilidade e à sua posição habitual como atacante de apoio ou meia-atacante. O jornal *Sport Bild* noticiou recentemente que Kovac teria feito uma exigência clara internamente para que fosse contratado pelo menos mais um meio-campista ofensivo produtivo no mercado de transferências.

Kovac defende que a perda de onze pontos de pontuação (sete gols, quatro assistências) decorrente da saída de Brandt não pode ser simplesmente compensada com o elenco atual. Além de um sucessor para Brandt, que saiu sem custo de transferência, Kovac também exige mais contratações.

Pois, ao contrário do que foi comunicado externamente (“Ainda não vejo que vamos atacar o Bayern no ano que vem”), Kovac teria traçado internamente o plano de, na próxima temporada, querer muito sim atacar a liderança da tabela da Bundesliga e, com isso, o FC Bayern. Para isso, porém, o elenco atual precisaria ser reforçado no mercado de transferências.

O diretor esportivo Ole Book vem procurando há semanas o jogador desejado por Kovac, que deve fazer a diferença. Recentemente, voltaram a circular rumores de que Fisnik Asllani poderia se transferir para o Dortmund por meio de uma cláusula de rescisão. Segundo essas informações, a estrela em ascensão do Hoffenheim “consegue muito bem imaginar” uma transferência para o BVB. O retorno de Jadon Sancho também continua sendo uma opção, segundo o The Athletic.