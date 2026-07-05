Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP
Ryan Tolmich

Traduzido por

“Parece que é assim mesmo” - Christian Pulisic e as estrelas da seleção masculina dos EUA ficam surpresos após reviravolta na suspensão de Folarin Balogun, que libera o atacante para o confronto contra a Bélgica

Análises
Estados Unidos da América
F. Balogun
Especiais e Opinião
Estados Unidos da América x Bélgica
Bélgica
Copa do Mundo

As principais estrelas do futebol americano tomaram conhecimento das notícias de domingo da mesma forma que todo mundo, e agora esperam tirar proveito disso na partida das oitavas de final.

SEATTLE — A princípio, Chris Richards achou que fosse IA. Alguém devia ter sido hackeado ou algo assim. Ele acreditava que as notícias que circulavam nas redes sociais não podiam ser verdadeiras, mas então aquelas notícias começaram a se espalhar pelo ônibus da seleção masculina dos EUA, a caminho do treino de domingo.

Um por um, os membros da seleção masculina dos EUA acessaram suas próprias contas nas redes sociais e, um por um, perceberam que era verdade. A suspensão de Folarin Balogun foi suspensa — uma formulação um tanto estranha, mas precisa mesmo assim. O importante é que é oficial: o atacante titular da seleção masculina dos EUA está liberado para jogar a partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Bélgica.

“Estávamos animados no ônibus, de qualquer jeito”, disse Richards ao explicar os momentos em que todos descobriram a notícia. “Tínhamos nosso alto-falante lá atrás, então só ouvíamos música, e então uma pessoa disse uma coisa, outra disse outra, e ninguém queria confirmar. Assim que chegamos aqui, descobrimos que era verdade.”

Ele acrescentou: “Não sei quando o Balo ficou sabendo. Se ele sabia antes de nós, manteve segredo, mas acho que muitos de nós pensamos que fosse uma IA no começo. Acho que estamos muito animados. Descobrimos pelas redes sociais, o que foi legal. Há muitas dúvidas, mas, no geral, estamos muito felizes e animados.”

A decisão muda tudo. Com ela, a estrela revelação da Seleção dos EUA na Copa do Mundo está liberada para jogar na partida mais importante da equipe. A decisão que originalmente o suspendeu para esse jogo foi polêmica. A decisão de restabelecer sua elegibilidade para a partida certamente também o é.

Para a seleção americana, porém, o que importa é que Balogun está de volta, mesmo que seu retorno tenha ocorrido nas circunstâncias mais dramáticas.

“Sabendo que vamos jogar contra uma seleção belga realmente forte”, disse Richards, “e sabendo que temos nosso atacante titular de volta, é muito empolgante e talvez nos dê um empurrãozinho a mais.”

  • USA Training And Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ao saber da notícia

    Richards não foi o único a ficar incrédulo. À medida que a notícia se espalhava pela seleção masculina de futebol dos EUA, havia uma mistura de emoções. A maioria delas, porém, culminou em entusiasmo.

    “Eu não vi nas redes sociais”, disse Christian Pulisic. “Alguns dos caras me contaram, e, assim que a notícia se espalhou, todo mundo estava comentando. Isso é verdade.”

    Como disseram Pulisic e Richards, a notícia se espalhou rapidamente nas redes sociais. Em seguida, veio o comunicado da FIFA, citando o Artigo 27 do FDC, o mesmo estatuto usado para suspender a suspensão de Cristiano Ronaldo antes do torneio. A Federação de Futebol dos EUA, que estava “envolvida no processo com a comissão disciplinar”, segundo um porta-voz, divulgou seu próprio comunicado momentos depois.

    “Aceitamos a decisão da Comissão Disciplinar e estamos satisfeitos por Folarin Balogun estar apto a jogar amanhã”, afirmou a Federação de Futebol dos EUA. “Toda a nossa atenção está voltada para a partida das oitavas de final contra a Bélgica, em Seattle, e esperamos contar com o apoio contínuo de nossos incríveis torcedores.”

    Quanto ao próprio Balogun, sua reação à notícia foi um tanto contida, diz Richards. Rapidamente, o foco voltou-se para a tarefa em mãos, e não para a boa notícia.

    “Acho que ele está mantendo a calma no momento”, disse o zagueiro. “Acho que ele ainda estava nervoso, sem saber se era verdade ou não, mas acho que está muito animado.”

    • Publicidade
  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A decisão em si

    Nos dias que se passaram desde que Balogun foi expulso contra a Bósnia e Herzegovina, o clima na seleção masculina dos EUA não mudou. Durante toda a semana, os jogadores têm dito a mesma coisa: aceitam a decisão, mesmo que não concordem com ela. O próprio Balogun falou sobre isso na sexta-feira, quando se dirigiu à imprensa a respeito de sua suspensão na época.

    “Você pode sentir que algo injusto aconteceu com você, mas isso não é desculpa para ser desrespeitoso ou não agir da maneira certa”, disse ele. “Depois de cada jogo, tento apertar a mão de todos. Este jogo não foi diferente. O mais importante para mim é também dar o exemplo certo para as pessoas que estão assistindo.

    “Tenho consciência de uma coisa: que a Copa do Mundo pode ser a primeira vez que muitos telespectadores americanos estarão assistindo. É importante simplesmente mostrar às pessoas que, aconteça o que acontecer com você, seja bom ou ruim, é preciso continuar sendo você mesmo.”

    A decisão da FIFA não diz nada sobre a decisão em si. Apenas declara que a suspensão de Balogun está suspensa.

    “O órgão judicial pode decidir suspender total ou parcialmente a aplicação de uma medida disciplinar”, diz o estatuto citado pela FIFA. “Se a pessoa beneficiada por uma sanção suspensa cometer outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante o período de prova, a suspensão será revogada pelo órgão judicial e a sanção aplicada, sem prejuízo de qualquer sanção adicional imposta pela nova infração.”

    Isso já foi citado antes, é claro. Cristiano Ronaldo se beneficiou de uma decisão semelhante antes deste torneio, com a FIFA tomando uma decisão semelhante para impedir que ele fosse suspenso no início da Copa do Mundo.

    Quanto à regra em si, todos os jogadores da seleção masculina dos EUA afirmaram não estar familiarizados com os detalhes do regulamento da FIFA. Eles estão apenas felizes que, independentemente de como isso tenha acontecido, Balogun estará à disposição.

    “O Balo lidou muito bem com a situação, e acho que a equipe também lidou bem”, disse Pulisic. “Não estávamos aqui para reclamar ou defender algum ponto de vista. É preciso lidar com isso da maneira certa, e coisas boas acontecem para pessoas assim. Ele foi muito positivo. Parece certo, eu acho.”

  • FBL-WC-2026-MATCH04-USA-PARAFP

    O impacto de Balogun

    Não dá para exagerar o que isso significa para a Seleção Masculina dos EUA em campo. Pelo menos no terço ofensivo, Balogun tem sido o melhor jogador da equipe. Ele marcou três gols até agora neste torneio e tem sido a força motriz do ataque e da pressão da equipe. Sua disponibilidade é um impulso imediato para as chances da Seleção Masculina dos EUA nas oitavas de final.

    “O Balo está sempre pronto”, disse Pulisic. “Sinto que, quando estou com a bola, quando os outros estão com a bola, ele está sempre se movimentando. Ele é muito forte, é rápido e faz muitas coisas boas.”

    Richards acrescentou: “Ele teve uma boa temporada no Mônaco e chegou aqui com o mesmo ímpeto.”

    Embora isso contribua para o próprio ímpeto da Seleção dos EUA, há dúvidas sobre como isso afetará a Bélgica. Depois de passar a semana se preparando para enfrentar Ricardo Pepi, Haji Wright ou outras opções da Seleção dos EUA, de repente o foco volta para Balogun. Será que isso pode ser uma vantagem?

    “Não sei”, disse Pulisic. “Obviamente, a escalação muda o tempo todo, certo? Antes dos jogos, também não sabemos quem vai jogar no ataque deles amanhã. As coisas mudam e, sim, obviamente, agora que souberam disso, eles vão ter que estar prontos para diferentes opções.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google

  • Preparação para a Bélgica

    Logo após a notícia, a seleção masculina de futebol dos EUA estava em campo para o treino. Balogun começou a treinar no centro de um rondo. O entusiasmo estava alto e havia um ânimo extra nos passos da equipe ao iniciar seu último dia de preparação.

    Balogun participou dessa preparação durante toda a semana, segundo seus companheiros de equipe. Embora ninguém esperasse que ele realmente jogasse, ele treinou o tempo todo, fazendo tudo o que podia para se manter pronto e ajudar seus companheiros. Por isso, não há preocupações quanto à preparação de Balogun, já que seus companheiros dizem que ele tem encarado tudo como se fosse um dia normal.

    “Não quero falar sobre a preparação de ninguém”, disse Richards, “mas, no que diz respeito ao Flo, mentalmente, estávamos todos prontos para amanhã, independentemente de quem fosse jogar.”

    Alex Freeman acrescentou: “Mentalmente, ele vai estar bem. Ele provavelmente já passou por adversidades ao longo da carreira, e acho que, para ele, isso é apenas algo que ele provavelmente já vem fazendo. Obviamente, talvez não exatamente nessa situação específica, mas, de modo geral, em relação às adversidades. Sinto que, para ele, está mentalmente preparado. Ele é forte, cara. Acho que está mentalmente pronto para entrar em campo e causar impacto.”

    Agora, cabe a Balogun causar esse impacto. Apesar da polêmica que antecedeu e se seguiu à grande decisão, agora há um jogo a ser disputado. Nada disso importa se a seleção dos EUA for eliminada e tiver sua Copa do Mundo encerrada nas mãos da Bélgica. Tudo isso pode fazer diferença, porém, se eles entrarem em campo e vencerem.

    Todos os olhos estão voltados para Balogun agora, e todos os olhos estão voltados para a seleção dos EUA, que chega a essa grande partida, inesperadamente, com o elenco completo.

    “Estávamos preparados para jogar sem ele”, disse Pulisic. “Tivemos a oportunidade de contá-lo, o que é ótimo para nós. Estou, acima de tudo, feliz por ele. Vendo aquele sorriso no rosto dele, ele merece estar jogando.”

Copa do Mundo
Estados Unidos da América crest
Estados Unidos da América
EU
Bélgica crest
Bélgica
BÉL