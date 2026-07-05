SEATTLE — A princípio, Chris Richards achou que fosse IA. Alguém devia ter sido hackeado ou algo assim. Ele acreditava que as notícias que circulavam nas redes sociais não podiam ser verdadeiras, mas então aquelas notícias começaram a se espalhar pelo ônibus da seleção masculina dos EUA, a caminho do treino de domingo.

Um por um, os membros da seleção masculina dos EUA acessaram suas próprias contas nas redes sociais e, um por um, perceberam que era verdade. A suspensão de Folarin Balogun foi suspensa — uma formulação um tanto estranha, mas precisa mesmo assim. O importante é que é oficial: o atacante titular da seleção masculina dos EUA está liberado para jogar a partida das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Bélgica.

“Estávamos animados no ônibus, de qualquer jeito”, disse Richards ao explicar os momentos em que todos descobriram a notícia. “Tínhamos nosso alto-falante lá atrás, então só ouvíamos música, e então uma pessoa disse uma coisa, outra disse outra, e ninguém queria confirmar. Assim que chegamos aqui, descobrimos que era verdade.”

Ele acrescentou: “Não sei quando o Balo ficou sabendo. Se ele sabia antes de nós, manteve segredo, mas acho que muitos de nós pensamos que fosse uma IA no começo. Acho que estamos muito animados. Descobrimos pelas redes sociais, o que foi legal. Há muitas dúvidas, mas, no geral, estamos muito felizes e animados.”

A decisão muda tudo. Com ela, a estrela revelação da Seleção dos EUA na Copa do Mundo está liberada para jogar na partida mais importante da equipe. A decisão que originalmente o suspendeu para esse jogo foi polêmica. A decisão de restabelecer sua elegibilidade para a partida certamente também o é.

Para a seleção americana, porém, o que importa é que Balogun está de volta, mesmo que seu retorno tenha ocorrido nas circunstâncias mais dramáticas.

“Sabendo que vamos jogar contra uma seleção belga realmente forte”, disse Richards, “e sabendo que temos nosso atacante titular de volta, é muito empolgante e talvez nos dê um empurrãozinho a mais.”