A novela em torno da transferência da jovem promessa alemã da última temporada da Bundesliga parecia estar chegando ao fim na quinta-feira. Segundo o jornal *Bild*, o 1. FC Köln teria decidido aceitar a oferta do FC Brentford, no valor total de 50 milhões de euros, pelo jogador ofensivo de 19 anos.
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Parece que a mega-transferência histórica não vai rolar! Said El Mala parece ter dado um balde na 1. FC Köln
O valor base da transferência deveria ser de 45 milhões de euros, aos quais se somariam mais cinco milhões por meio de bônus facilmente alcançáveis. Além disso, a oferta aparentemente incluía também uma participação de 15% em caso de revenda. El Mala deveria assinar um contrato com o Brentford até 2030 e ganhar quatro milhões de euros por ano.
O prazo acordado entre os dois clubes terminava na sexta-feira. Até lá, os Bees esperavam uma resposta do time da cidade da catedral — e essa resposta deveria, na verdade, ser positiva. No entanto, a situação parece ter mudado do lado do jogador. A mãe de El Mala está conduzindo as negociações com o Brentford, e o clube da Premier League estaria tentando atraí-la com uma comissão XXL para os pais. Segundo a Sky, a família acabou por cancelar a transferência recorde e recusou a proposta do Brentford. O motivo: El Mala estaria especulando sobre uma oferta de um clube maior. Seu futuro estaria agora novamente “completamente em aberto”, segundo informações.
Tanto para o Effzeh quanto para o Brentford, a negociação envolvendo El Mala teria sido uma transferência recorde. El Mala teria, por um lado, substituído Anthony Modeste como a venda mais cara da história do clube (em 2018, por 29 milhões de euros para o TJ Quanjian) e, por outro lado, Dango Ouattara como a contratação mais cara da história do Brentford (por 42,8 milhões do AFC Bournemouth).
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Said El Mala desistiu do BVB por causa do irmão Malek
Não se sabe se o futuro do irmão de Said, Malek El Mala, também influenciou o fracasso das negociações. Os dois têm uma relação muito próxima e moram juntos em um apartamento compartilhado. A transferência deles do Viktoria Köln para o Effzeh também ocorreu como um pacote duplo. No clube de Colônia, porém, Malek El Mala joga atualmente apenas pela segunda equipe na Regionalliga West. Na última temporada, ele marcou cinco gols em 13 jogos, mas ficou fora dos gramados por quase seis meses devido a uma lesão muscular.
O fato de os irmãos planejarem suas carreiras juntos já foi fatal para o BVB. Em 2024, Said recusou uma oferta do Borussia Dortmund porque o clube da Westfália não queria contratar seu irmão Malek. “Para mim, isso tirou a proposta da mesa”, disse ele em uma entrevista dupla à 11Freunde. Para Said, não há dúvidas de que seu irmão, dois anos mais velho, também está destinado a grandes conquistas no futebol profissional: “Tenho cem por cento de certeza de que Malek seguirá o mesmo caminho.”
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Said El Mala: Polêmicas em torno de Kwasniok e a não convocação para a Copa do Mundo
El Mala já havia despertado o interesse de outros clubes, além do Bees, graças à sua excelente temporada de estreia na Bundesliga. Dizem que o FC Bayern também já vinha de olho nele há algum tempo. Na verdade, o Brighton & Hove Albion, com o técnico alemão Fabian Hürzeler, acabou se destacando como grande favorito na disputa pelo jogador nascido em Krefeld, mas os Seagulls não estariam dispostos a arcar com os 50 milhões de euros exigidos pelo Effzeh. Assim, o limite máximo do Brighton teria sido de apenas 35 milhões.
El Mala foi, para o Effzeh, logo em sua primeira temporada, o jogador mais importante na luta pela permanência na divisão. Ele atuou em todas as 34 partidas da Bundesliga, marcou 13 gols e deu cinco assistências. No decorrer da temporada, porém, surgiram controvérsias em relação à forma como o então técnico Lukas Kwasniok lidava com El Mala. Para incompreensão de muitos, Kwasniok costumava escalar o jogador de 19 anos como reserva. Quando Kwasniok deixou o Effzeh em março, El Mala postou um vídeo comemorativo ao lado de seu companheiro de ataque, Ragnar Ache.
Sob o comando do sucessor de Kwasniok, Rene Wagner, El Mala foi titular em todas as partidas seguintes da Bundesliga e marcou mais três gols. No entanto, no final, isso não foi suficiente para uma convocação para a seleção alemã na Copa do Mundo.
“Ele fez uma ótima segunda metade da temporada, marcou bem”, disse o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, na coletiva de imprensa de convocação no final de maio – mas também citou diretamente os motivos pelos quais acabou decidindo não convocar El Mala. “É claro que ele se encaixa muito bem na filosofia de jogo do Colônia. A questão era: ele já está pronto para a nossa filosofia de jogo em uma outra profundidade de ataque? Quando se olha o mapa de calor do Colônia, ele fica perto do próprio gol.”