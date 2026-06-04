O valor base da transferência deveria ser de 45 milhões de euros, aos quais se somariam mais cinco milhões por meio de bônus facilmente alcançáveis. Além disso, a oferta aparentemente incluía também uma participação de 15% em caso de revenda. El Mala deveria assinar um contrato com o Brentford até 2030 e ganhar quatro milhões de euros por ano.

O prazo acordado entre os dois clubes terminava na sexta-feira. Até lá, os Bees esperavam uma resposta do time da cidade da catedral — e essa resposta deveria, na verdade, ser positiva. No entanto, a situação parece ter mudado do lado do jogador. A mãe de El Mala está conduzindo as negociações com o Brentford, e o clube da Premier League estaria tentando atraí-la com uma comissão XXL para os pais. Segundo a Sky, a família acabou por cancelar a transferência recorde e recusou a proposta do Brentford. O motivo: El Mala estaria especulando sobre uma oferta de um clube maior. Seu futuro estaria agora novamente “completamente em aberto”, segundo informações.

Tanto para o Effzeh quanto para o Brentford, a negociação envolvendo El Mala teria sido uma transferência recorde. El Mala teria, por um lado, substituído Anthony Modeste como a venda mais cara da história do clube (em 2018, por 29 milhões de euros para o TJ Quanjian) e, por outro lado, Dango Ouattara como a contratação mais cara da história do Brentford (por 42,8 milhões do AFC Bournemouth).