Getty Images Sport
Traduzido por
'Parece o contrário do que deveria ser!' - Jamie Carragher detona o Manchester United por transferência retrógrada de Youri Tielemans após perder estrela do Tottenham
Carragher questiona a lógica de Tielemans
Carragher expressou sérias dúvidas sobre a decisão do Manchester United de contratar Tielemans, sugerindo que a transferência parece ter acontecido na ordem errada. O internacional belga concluiu no mês passado uma transferência de £35 milhões para Old Trafford vindo do Aston Villa, assinando um contrato de cinco anos para se tornar uma peça-chave da revolução no meio-campo de Carrick.
Falando no The Overlap, apresentado por Sky Bet, Carragher explicou sua confusão em relação ao caminho de carreira que Tielemans tomou. O ex-zagueiro do Liverpool afirmou: "A questão com o Tielemans é que eu estava assistindo à Supercopa [da Uefa] [entre PSG e Aston Villa] e tinha acabado de ver que o Manchester United estava na ITV jogando contra o Leeds, então coloquei.
"Isso me veio um pouco à cabeça: Tielemans estava cobrando um escanteio, e isso me ocorreu, ele é um bom jogador, não me entendam mal. Mas quase parece que ele deveria ter estado no United alguns anos atrás, depois ido para o Villa, e não estar no Villa e depois ir para o United.
"Não estou dizendo que seus melhores dias já passaram, mas quase pareceu ao contrário. Os últimos três anos deveriam ter sido no United, e depois ele seria vendido para o Villa."
- Getty Images Sport
Ficar sem Mateus Fernandes
O ex-zagueiro da Inglaterra foi igualmente crítico ao fracasso do United em contratar Mateus Fernandes, que acabou se juntando ao Tottenham Hotspur em uma transferência de grande impacto. Embora o United tenha mantido conversas com o West Ham sobre o astro português, acabou recuando diante do preço pedido de £ 85 milhões, permitindo que seu rival londrino aproveitasse a oportunidade.
Carragher detalhou sua surpresa com a falta de agressividade do United no mercado pelo jovem, dizendo: "Fiquei um pouco preocupado quando vi o United ligado a Fernandes porque pensei que poderia ser uma boa contratação. Eu apenas olhei para ele e para a idade dele e fiquei surpreso que o United não tenha ido atrás de Fernandes.
"Disseram que era caro demais, mas era tão caro assim? Eu sei que £ 85 milhões é muito, mas hoje em dia você nunca vai conseguir um meio-campista realmente de alto nível por £ 50 milhões."
Reformulação do meio-campo sob o comando de Carrick
Sob o comando de Carrick, o United tem feito esforços significativos para reconstruir o seu meio-campo após a saída do experiente volante Casemiro no fim da última temporada. A contratação de Andrey Santos foi vista como uma grande demonstração de intenção, mas a chegada posterior de Tielemans dividiu opiniões.
Apesar da chegada de novos rostos, a lenda do clube Paul Scholes acredita que o trabalho no mercado ainda não terminou. Scholes sugeriu que o elenco ainda carece de profundidade em áreas defensivas e centrais cruciais se quiser realmente brigar pelo título da Premier League.
- Getty Images Sport
Scholes identifica áreas prioritárias
Reforçando a ideia de que o United talvez ainda esteja em falta, Scholes destacou onde o clube deve buscar reforços antes do fechamento da janela de transferências. "Uma posição prioritária para o United... pense em uma posição em que isso seja mais necessário", observou Scholes. "Temos jogadores que podem cobrir as áreas do ataque, acho que [Matheus] Cunha pode jogar como centroavante, e [Bryan] Mbeumo pode jogar como centroavante. E você ainda tem, não sei o que vai acontecer com Marcus Rashford, mas, de novo, há outra opção nessa área. Ainda acho que ou um zagueiro ou um meio-campista central é prioridade."
Enquanto o Manchester United se prepara para a estreia na Premier League contra o recém-promovido Hull City neste sábado, o debate sobre seus gastos no verão continua. Resta saber se Tielemans conseguirá provar que Carragher está errado e mostrar que ele é, de fato, uma evolução para o atual time do United.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.