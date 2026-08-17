Carragher expressou sérias dúvidas sobre a decisão do Manchester United de contratar Tielemans, sugerindo que a transferência parece ter acontecido na ordem errada. O internacional belga concluiu no mês passado uma transferência de £35 milhões para Old Trafford vindo do Aston Villa, assinando um contrato de cinco anos para se tornar uma peça-chave da revolução no meio-campo de Carrick.

Falando no The Overlap, apresentado por Sky Bet, Carragher explicou sua confusão em relação ao caminho de carreira que Tielemans tomou. O ex-zagueiro do Liverpool afirmou: "A questão com o Tielemans é que eu estava assistindo à Supercopa [da Uefa] [entre PSG e Aston Villa] e tinha acabado de ver que o Manchester United estava na ITV jogando contra o Leeds, então coloquei.

"Isso me veio um pouco à cabeça: Tielemans estava cobrando um escanteio, e isso me ocorreu, ele é um bom jogador, não me entendam mal. Mas quase parece que ele deveria ter estado no United alguns anos atrás, depois ido para o Villa, e não estar no Villa e depois ir para o United.

"Não estou dizendo que seus melhores dias já passaram, mas quase pareceu ao contrário. Os últimos três anos deveriam ter sido no United, e depois ele seria vendido para o Villa."