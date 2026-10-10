Federico Valverde sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo durante o dérbi de Madri, em 20 de setembro, após uma entrada dura do astro sul-coreano Lee Kang-in. O Real Madrid acabou diagnosticando o uruguaio com uma entorse de grau três, um problema que normalmente tira os jogadores de ação por até 12 semanas.

Apesar de ter sido obrigado a deixar a seleção do Uruguai durante a pausa internacional, o meio-campista voltou a treinar normalmente em Valdebebas apenas 17 dias após o diagnóstico inicial. O técnico Jose Mourinho posteriormente o incluiu na lista de relacionados para enfrentar o Villarreal, decisão que enfureceu o rival da cidade do Real Madrid.



