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"Parabéns por provar que a comunidade médica estava errada!" - Atlético de Madrid ZOMBA brutalmente do Real Madrid pela recuperação "milagrosa" de Federico Valverde de uma lesão no tornozelo
Retorno rápido de Valverde alimenta polêmica do clássico
Federico Valverde sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo durante o dérbi de Madri, em 20 de setembro, após uma entrada dura do astro sul-coreano Lee Kang-in. O Real Madrid acabou diagnosticando o uruguaio com uma entorse de grau três, um problema que normalmente tira os jogadores de ação por até 12 semanas.
Apesar de ter sido obrigado a deixar a seleção do Uruguai durante a pausa internacional, o meio-campista voltou a treinar normalmente em Valdebebas apenas 17 dias após o diagnóstico inicial. O técnico Jose Mourinho posteriormente o incluiu na lista de relacionados para enfrentar o Villarreal, decisão que enfureceu o rival da cidade do Real Madrid.
- ZUMA Press Wire
A alfinetada sarcástica do Atlético nas redes sociais
Reagindo à notícia de que Valverde estaria disponível contra o Villarreal, o Atlético usou sua conta oficial no X para questionar abertamente a validade do relatório médico inicial do Real Madrid. O clube tratou o cronograma de recuperação notavelmente rápido como algo impossível.
"Gostaríamos de parabenizar o Real Madrid por continuar fazendo história ao provar que 100 por cento de toda a comunidade médica global estava errada", publicou o clube.
O Atlético reforçou o deboche ao incluir uma série de hashtags incisivas direcionadas diretamente à equipe médica do Santiago Bernabéu. A publicação terminou com: "#RecuperacaoMilagrosa #RelatorioMedico #EntorseGrau3 #AHistoriaQueVoceCriou".
As tensões do dérbi se recusam a desaparecer
Essa mais recente troca pública de farpas coloca ainda mais lenha na fogueira após as consequências inflamadas do dérbi recente, que o Atlético venceu por 2 a 1 no Metropolitano. A entrada original de Lee irritou o ambiente no Real Madrid, que pediu de forma enfática um cartão vermelho direto ainda em campo.
Enquanto o árbitro e o VAR ignoraram esses apelos durante a partida, o Comitê Técnico de Árbitros (CTA) da Espanha depois admitiu que o sul-coreano deveria ter sido expulso. A decisão do Atlético de colocar publicamente em dúvida a gravidade da lesão parece ser uma retaliação direta às reclamações contínuas sobre aquele erro de arbitragem.
- Alberto Gardin
Time de Mourinho terá teste contra o Villarreal
Mourinho agora precisa decidir se vai arriscar colocar Valverde de volta diretamente no time titular contra o Villarreal ou administrar seus minutos saindo do banco. Todos os olhares estarão voltados para a movimentação e a condição física do uruguaio para ver se há algum efeito persistente da polêmica entrada no clássico.
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