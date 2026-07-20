AFP
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“Parabéns, meu amor” - Lamine Yamal comemora com a namorada, Inês Garcia, após a conquista da Espanha na Copa do Mundo de 2026
Mensagem do parceiro: “Você conseguiu”
A Espanha conquistou seu segundo título da Copa do Mundo de forma dramática, derrotando a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, em uma final tensa disputada no Estádio de Nova York-Nova Jersey. Após o apito final, os holofotes se voltaram para Yamal, que se tornou o rosto desta geração vitoriosa da Espanha.
Garcia, uma conhecida influenciadora de moda e estilo de vida, postou uma mensagem emocionante nas redes sociais logo após a confirmação da vitória da Espanha. Compartilhando uma foto do casal imerso na atmosfera do estádio, ela escreveu: “Você conseguiu. Parabéns, meu amor, você é o campeão do mundo.”
Yamal responde à homenagem sincera
O jovem atacante, que lidou com a imensa pressão de sua primeira participação em uma Copa do Mundo com uma maturidade além da sua idade, fez questão de agradecer publicamente pelo apoio de sua parceira. Respondendo à postagem no Instagram durante as comemorações pós-jogo, Yamal escreveu uma mensagem breve, mas significativa, dizendo: “Eu te amo, meu amor”. Segundo relatos, o casal se conheceu pelas redes sociais e acabou tornando o relacionamento público no início de 2026.
O impacto dos influenciadores e as reações dos fãs
A postagem de Garcia no Instagram atraiu milhares de reações poucos minutos após ser publicada, com muitos torcedores parabenizando tanto o casal quanto a Espanha após a vitória histórica. Os fãs não demoraram a considerar a influenciadora uma parte essencial da rede de apoio do ponta. Durante as comemorações, os fãs descreveram Garcia como o amuleto da “sorte” de Yamal, enquanto outros elogiaram o casal como um dos mais populares do futebol, destacando como eles têm lidado com os desafios da fama em uma idade tão jovem.
- Getty Images Sport
Dois títulos importantes antes dos 20 anos
A Espanha conquistou o troféu depois que Ferran Torres marcou o gol decisivo na prorrogação, encerrando um empate tenso contra a Argentina de Lionel Messi. Embora Torres tenha sido o destaque das manchetes, a contribuição de Yamal ao longo do torneio foi significativa em termos de dedicação e qualidade, mesmo que não tenha se traduzido em gols e assistências. Aos 19 anos e seis dias, Yamal acrescentou uma medalha de campeão da Copa do Mundo ao título do Campeonato Europeu que conquistou em 2024, reforçando ainda mais sua reputação como um dos jovens talentos mais promissores do futebol.
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