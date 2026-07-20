A Espanha conquistou seu segundo título da Copa do Mundo de forma dramática, derrotando a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, em uma final tensa disputada no Estádio de Nova York-Nova Jersey. Após o apito final, os holofotes se voltaram para Yamal, que se tornou o rosto desta geração vitoriosa da Espanha.

Garcia, uma conhecida influenciadora de moda e estilo de vida, postou uma mensagem emocionante nas redes sociais logo após a confirmação da vitória da Espanha. Compartilhando uma foto do casal imerso na atmosfera do estádio, ela escreveu: “Você conseguiu. Parabéns, meu amor, você é o campeão do mundo.”