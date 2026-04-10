"Para todos os jogadores, esse é o sonho" - O ex-jogador da Seleção Brasileira Júlio Baptista relembra um momento da Copa do Mundo enquanto a nova geração da Seleção se prepara

Nas próximas semanas, Carlo Ancelotti terá que fazer uma seleção entre os atacantes da seleção brasileira. De um lado estarão aqueles que irão para os Estados Unidos disputar a Copa do Mundo. Do outro, os que ficarão de fora. É uma série de decisões difíceis.

Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison, Estevão, Matheus Cunha, João Pedro, Endrick, Gabriel Martinelli, Rayan, Neymar, Antony e Vitor Roque são todos talentosos, mas nem todos irão para a Copa do Mundo. Como decidir entre eles? Como traçar uma linha que deixe algumas dessas superestrelas de fora?

Júlio Baptista já esteve dos dois lados dessa linha. Jogar na era de Kaká, Ronaldo e Ronaldinho complicava as coisas. Em 2006, ele ficou de fora apesar de ter marcado oito gols pelo Real Madrid. Quatro anos depois, ele estava no avião como parte da seleção brasileira rumo à África do Sul naquele verão. Em apenas quatro anos, a decepção se transformou em um sonho realizado. Os jogadores do ataque repleto de estrelas do Brasil sentirão uma dessas emoções daqui a algumas semanas.

Então, como é isso? Como é fazer parte de um ataque da Seleção que é rotineiramente um dos melhores do mundo? Como os jogadores do Brasil lidam com o nervosismo, a euforia e a decepção que vêm com a representação de seu país no mais alto nível? Poucos estão mais bem equipados para discutir isso do que Baptista, e sua conclusão é simples: não é fácil.

“A Copa do Mundo é o torneio mais importante do mundo”, disse Baptista ao GOAL no evento El Partidazo da La Liga, em Charlotte. “Para todos os jogadores, esse é o sonho. O sonho é chegar à Copa do Mundo e participar dela. A chance de participar em 2010, para mim, foi incrível porque realizei meu sonho. Posso dizer que não há evento maior no futebol do que uma Copa do Mundo.”