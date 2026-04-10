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Brazil's midfielder Julio Baptista reactAFP
Ryan Tolmich

Traduzido por

"Para todos os jogadores, esse é o sonho" - O ex-jogador da Seleção Brasileira Júlio Baptista relembra um momento da Copa do Mundo enquanto a nova geração da Seleção se prepara

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A GOAL conversou com o jogador carinhosamente conhecido como “A Besta” sobre o que significa representar o próprio país no maior palco do futebol.

Nas próximas semanas, Carlo Ancelotti terá que fazer uma seleção entre os atacantes da seleção brasileira. De um lado estarão aqueles que irão para os Estados Unidos disputar a Copa do Mundo. Do outro, os que ficarão de fora. É uma série de decisões difíceis.

Vinicius Jr., Raphinha, Richarlison, Estevão, Matheus Cunha, João Pedro, Endrick, Gabriel Martinelli, Rayan, Neymar, Antony e Vitor Roque são todos talentosos, mas nem todos irão para a Copa do Mundo. Como decidir entre eles? Como traçar uma linha que deixe algumas dessas superestrelas de fora?

Júlio Baptista já esteve dos dois lados dessa linha. Jogar na era de Kaká, Ronaldo e Ronaldinho complicava as coisas. Em 2006, ele ficou de fora apesar de ter marcado oito gols pelo Real Madrid. Quatro anos depois, ele estava no avião como parte da seleção brasileira rumo à África do Sul naquele verão. Em apenas quatro anos, a decepção se transformou em um sonho realizado. Os jogadores do ataque repleto de estrelas do Brasil sentirão uma dessas emoções daqui a algumas semanas.

Então, como é isso? Como é fazer parte de um ataque da Seleção que é rotineiramente um dos melhores do mundo? Como os jogadores do Brasil lidam com o nervosismo, a euforia e a decepção que vêm com a representação de seu país no mais alto nível? Poucos estão mais bem equipados para discutir isso do que Baptista, e sua conclusão é simples: não é fácil.

“A Copa do Mundo é o torneio mais importante do mundo”, disse Baptista ao GOAL no evento El Partidazo da La Liga, em Charlotte. “Para todos os jogadores, esse é o sonho. O sonho é chegar à Copa do Mundo e participar dela. A chance de participar em 2010, para mim, foi incrível porque realizei meu sonho. Posso dizer que não há evento maior no futebol do que uma Copa do Mundo.”

  • Portugal v Brazil: Group G - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    Em busca de um sonho

    No final das contas, Baptista disputou 47 partidas pela seleção. Foi a honra de uma vida. Quando era criança e crescia em São Paulo, era tudo com o que ele sempre sonhou. Para ser justo, essa é a história da maioria das crianças em São Paulo.

    A diferença é que Baptista realizou esse sonho, inclusive no maior palco de todos. Depois de ficar de fora em 2006, em grande parte devido a uma queda de rendimento após uma mudança de posição no Real Madrid, ele recebeu a convocação de Dunga em 2010. Ele jogou uma vez nesse palco, começando como atacante no empate em 0 a 0 com Portugal, que encerrou a fase de grupos.

    “Eu tinha um sonho”, disse ele. “Meu sonho era jogar pelos melhores times do mundo e participar da Copa do Mundo. Quando você chega à Copa do Mundo, sente que algo se concluiu para você. Seu sonho, naquele momento, está realizado. Você faz um trabalho incrível apenas para chegar a esse momento e participar com seus companheiros de equipe.”

    Há um grupo totalmente novo de jogadores perseguindo esse sonho neste verão e, embora Baptista não tenha exatamente conselhos para eles, ele sabe muito bem como é estar no lugar deles.

    • Publicidade
  • Brazil v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    A nova geração

    Não há como negar a constante produção de talentos ofensivos que o Brasil tem apresentado ao longo da história. Pelé, Jairzinho, Romário, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho e Neymar. A lista continua. Este verão, porém, parece marcar uma troca de guardas. O status de lenda de Neymar está garantido, mas sua vaga na seleção não. O maior artilheiro de todos os tempos do Brasil quase certamente não será o protagonista neste verão, mesmo que participe.

    Em seu lugar, surge uma nova geração. Estrelas como Vinícius Júnior e Raphinha estão entre as melhores do mundo. Jovens como Endrick e Estevão parecem prontos para chegar lá. Há motivos para estar animado com o ataque do Brasil. Há também motivos para ficar nervoso com uma equipe que ainda tem muito a provar no mais alto nível do futebol internacional. O Brasil conquistou apenas cinco troféus importantes desde que levantou a Copa do Mundo pela última vez, em 2002. Três deles foram a extinta Copa das Confederações. Para os padrões do Brasil, isso não tem sido bom o suficiente, mas, com o talento que essa equipe possui, sempre há esperança.

    “É bom porque há jogadores mais jovens”, disse Baptista. “Eles têm o compromisso de fazer algo importante pelo qual eu tentei lutar como jogador: ganhar a Copa do Mundo. Sabemos que vencer é muito difícil, mas também é uma conquista para o Brasil. Somos uma grande seleção nacional, então sempre esperamos que eles tenham um ótimo desempenho.”

    Para se sair bem, o Brasil quase certamente precisará que uma de suas jovens estrelas dê um grande salto. Baptista também sabe como é isso.

  • Julio Baptista Robinho Raul Gonzalez Real Madrid 2007-2008Getty Images

    Viagens pela Europa

    Baptista tinha 22 anos quando foi para a Espanha pela primeira vez. Ele fez isso depois de várias temporadas no São Paulo. Mesmo assim, ele admite que não foi fácil. O período de adaptação é bem real.

    “Você se muda para um país sobre o qual não sabe nada”, disse ele. “Você não fala a língua. As coisas em outros países são muito diferentes quando comparadas às do seu próprio país. Quando cheguei, as pessoas me ajudaram a me integrar. A cultura espanhola também foi fácil para mim, porque a Espanha é muito parecida com o Brasil. Isso me ajudou muito e facilitou minha integração no futebol e na vida também.”

    Baptista, como é sabido, não ficou muito tempo no mesmo lugar ao longo de sua carreira como jogador. Ele começou no Sevilla e, após se destacar, foi para o Real Madrid. Tornou-se uma espécie de herói cult no Arsenal. Jogou pela Roma, Málaga, Cruzeiro, Orlando City e, finalmente, pelo CFR Cluj antes de encerrar a carreira em 2019. Mesmo agora, depois de todos esses anos, ele se sente ligado a esses clubes. Poucos construíram tantos laços. Isso é algo que ele recorda com orgulho.

    “A jornada não é fácil, porque são necessários muitos anos e muito trabalho para jogar em alto nível”, disse ele. “Nunca é fácil. Talvez seja fácil chegar e ter um bom ano em um clube, mas permanecer no topo por oito ou dez anos é o mais difícil. Foi a experiência da minha carreira, mas foi uma grande jornada ter essas portas abertas em todos os clubes pelos quais joguei.”

  • Baptista brazil 2007 copa americagetty

    Tornando-se “A Besta”

    Os torcedores de vários clubes têm lembranças diferentes de Baptista. Todos se lembram de seu apelido, “A Besta”. Ele o conquistou. Ao longo de sua carreira, passou de volante a meia-atacante e, por fim, a atacante, mas, independentemente da posição em que jogasse, era um adversário difícil de lidar fisicamente para qualquer um que enfrentasse.

    “Minha carreira foi muito aberta”, disse ele. “Cresci no Brasil e depois vim para a Espanha, onde ganhei meu apelido, ‘La Bestia’, ‘A Besta’. Joguei no Real Madrid, no Arsenal, na Roma e na seleção brasileira. Foi tudo incrível para mim.”

    Ainda assim, de todas as passagens, poucas foram mais importantes do que a África do Sul. Naquele verão, por algumas semanas, ele viveu seu sonho. Foi um dos muitos momentos memoráveis de sua carreira, sendo que os melhores sempre aconteceram vestindo o amarelo e o azul da seleção nacional.

    “Para mim, foi uma honra jogar pela seleção nacional por oito anos”, disse ele, “e ter a chance de que o mundo conhecesse melhor Julio Baptista.”

    O mundo conhecerá algumas novas estrelas brasileiras neste verão. Agora é a chance deles de se destacarem ou fracassarem e, na visão de Baptista, a chance de viverem seus sonhos da mesma forma que ele viveu há 16 anos.