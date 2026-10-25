Depois de falar do coletivo e da atuação, aqui vão alguns comentários sobre os jogadores. Para entrar no jogo, Vicario levou um susto logo nos primeiros segundos, ao afastar mal a bola. Ali, despertou. Depois, o Lecce no primeiro tempo foi como um chá de camomila para uma noite tranquila. Na etapa final, teve mais trabalho e ficou sob mais pressão. Na defesa finalmente escalada com três jogadores, Gatti fez uma grande partida. Os outros dois foram menos bem: Bremer se limitou a comandar, Lucumí a controlar.