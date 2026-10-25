Os jogos bonitos são outros. As atuações excelentes também. Mas, para Spalletti, está bom assim, porque uma vitória que afasta a crise sempre vale mais do que um eventual prêmio do júri de qualidade. E há uma indicação importante sobre a formação tática: embora Spalletti não adore sugestões (para dizer o mínimo), os dois atacantes dão à Juventus mais praticidade do que o esquema com dois pontas, que talvez possa ser retomado quando Yildiz voltar.
Para Spalletti, três pontos sem brilho, mas que afastam a crise. A Juventus ainda não se recuperou, nem mesmo no ânimo
Depois de falar do coletivo e da atuação, aqui vão alguns comentários sobre os jogadores. Para entrar no jogo, Vicario levou um susto logo nos primeiros segundos, ao afastar mal a bola. Ali, despertou. Depois, o Lecce no primeiro tempo foi como um chá de camomila para uma noite tranquila. Na etapa final, teve mais trabalho e ficou sob mais pressão. Na defesa finalmente escalada com três jogadores, Gatti fez uma grande partida. Os outros dois foram menos bem: Bremer se limitou a comandar, Lucumí a controlar.
Acertada também a escolha dos cinco meio-campistas, com Kalulu e Cambiaso empenhados, embora imprecisos pelos lados. No trio central, Koopmeiners continuou a dar sinais de uma tímida recuperação, já consolidada por Douglas Luiz, que ainda teve a merecida satisfação de marcar um gol. O mesmo vale para McKennie que, no fim das contas (incluindo o gol), nunca decepciona Spalletti, graças à versatilidade que o fez causar problemas pela direita no segundo tempo.
Avaliação breve dos dois atacantes. Não brilharam e também erraram um número considerável de passes, além de ficarem algumas vezes em posição de impedimento por desatenção. Mas "dois é melhor que um", como dizia aquela antiga propaganda. Kolo Muani correu muito, Woltemade também, e deram consistência física a um ataque que, vale deixar claro, não encantou. Ainda assim, a indicação é clara: melhor começar com dois atacantes e, se for o caso, contar com a utilidade de um jogador de contra-ataque como Boga depois de uma hora.
No fim, Spalletti leva para casa três pontos mais importantes do que bonitos. A equipe não se recuperou e ainda parece convalescente, inclusive no aspecto emocional. Mas o empate com o Rennes e a vitória em Lecce são remédios úteis para tratar o mal da Juventus que a Lazio havia evidenciado uma semana antes. O 2 a 0 fora de casa contra o Lecce talvez não seja motivo para grandes comemorações. Mas também não deve ser descartado.
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