O atacante faz, ao contrário, um balanço bastante desanimador da temporada. Quando questionado sobre qual foi o momento mais bonito da temporada para ele, ele disse: “Sinceramente, não houve muitos, porque não ganhamos nada. Fomos eliminados da Copa, fomos eliminados da Liga dos Campeões — por isso, não houve muitos momentos marcantes.”
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"Para ser sincero, não havia muita coisa": estrela do BVB, que supostamente estaria pensando em sair do clube, chama a atenção com declarações polêmicas
O guineense explicou: “O segundo lugar também não nos satisfaz, pois quando se joga pelo Dortmund, o objetivo é conquistar títulos. É claro que a Bundesliga é difícil, mas também fomos eliminados da Copa da Alemanha. Portanto, não houve momentos realmente marcantes nesta temporada.”
Há algum tempo, Guirassy vem sendo associado a uma saída no meio do ano. O Fenerbahçe teria feito avanços significativos nas negociações com o jogador de 30 anos. Parece que houve uma conversa pessoal entre o presidente do clube, Sadettin Saran, e o artilheiro do BVB, e a reportagem já menciona um “acordo de princípio”.
- AFP
Guirassy parece querer deixar o BVB
Embora Guirassy ainda tenha contrato com o Dortmund até 2028, segundo uma reportagem recente da Sky Sport, ele teria decidido mudar de clube no meio do ano. Os grandes clubes de primeira linha, como Real Madrid ou Manchester City, que provavelmente poderiam contratá-lo por apenas 40 milhões de euros graças a uma cláusula contratual, ainda não demonstraram interesse. No entanto, há interessados de renome: além do Fenerbahçe, o Tottenham Hotspur e o AC Milan também estariam de olho em Guirassy.
Guirassy no BVB: 96 jogos, 60 gols
O jogador, que já disputou 26 partidas pela seleção nacional, foi transferido do VfB Stuttgart para o Dortmund em 2024 por uma quantia de 18 milhões de euros. Em sua primeira temporada, Guirassy causou grande impacto.
Ele marcou 38 gols e deu nove assistências, incluindo a Copa do Mundo de Clubes. Na temporada que acaba de terminar, Guirassy, que teve que superar um longo período sem marcar gols, somou 22 gols e seis assistências em 46 partidas oficiais.