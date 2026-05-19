"Para ser sincero, não havia muita coisa": estrela do BVB, que supostamente estaria pensando em sair do clube, chama a atenção com declarações polêmicas

O guineense explicou: “O segundo lugar também não nos satisfaz, pois quando se joga pelo Dortmund, o objetivo é conquistar títulos. É claro que a Bundesliga é difícil, mas também fomos eliminados da Copa da Alemanha. Portanto, não houve momentos realmente marcantes nesta temporada.”

Há algum tempo, Guirassy vem sendo associado a uma saída no meio do ano. O Fenerbahçe teria feito avanços significativos nas negociações com o jogador de 30 anos. Parece que houve uma conversa pessoal entre o presidente do clube, Sadettin Saran, e o artilheiro do BVB, e a reportagem já menciona um “acordo de princípio”.