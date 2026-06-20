Para se livrar da pior ideia de todas... Por que a FIFA precisa ampliar a Copa do Mundo para 64 seleções?

O sistema de classificação dos “melhores terceiros colocados” para as fases eliminatórias voltou a gerar polêmica durante a Copa do Mundo de 2026, depois que alguns torcedores e analistas o descreveram como “a pior invenção do futebol”.

De acordo com uma reportagem publicada pela rede francesa RMC, os críticos do sistema consideram que a ampliação do torneio para 48 seleções tirou grande parte da importância da fase de grupos, já que a maioria das seleções passou a ter amplas chances de se classificar mesmo sem alcançar resultados excepcionais, o que abre espaço para cálculos complexos e afeta a competitividade na última rodada da fase de grupos.

Antes do início do torneio, muitos previram que o aumento do número de participantes levaria a um aumento das diferenças técnicas e ao surgimento frequente de resultados esmagadores; no entanto, os acontecimentos da primeira fase mostraram um quadro diferente em muitas partidas.

Enquanto algumas das grandes seleções conquistaram vitórias esmagadoras, seleções menos cotadas conseguiram se impor, como fez a seleção de Cabo Verde, que empatou sem gols com a Espanha, uma das principais candidatas ao título.

No entanto, as críticas atuais não se concentram tanto no nível técnico, mas sim na própria estrutura do torneio.