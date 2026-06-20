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Para se livrar da pior ideia de todas... Por que a FIFA precisa ampliar a Copa do Mundo para 64 seleções?

Especiais e Opinião
Copa do Mundo

O caminho mais fácil para as fases eliminatórias... Será que a Copa do Mundo perdeu o equilíbrio?

O sistema de classificação dos “melhores terceiros colocados” para as fases eliminatórias voltou a gerar polêmica durante a Copa do Mundo de 2026, depois que alguns torcedores e analistas o descreveram como “a pior invenção do futebol”.

De acordo com uma reportagem publicada pela rede francesa RMC, os críticos do sistema consideram que a ampliação do torneio para 48 seleções tirou grande parte da importância da fase de grupos, já que a maioria das seleções passou a ter amplas chances de se classificar mesmo sem alcançar resultados excepcionais, o que abre espaço para cálculos complexos e afeta a competitividade na última rodada da fase de grupos.

Antes do início do torneio, muitos previram que o aumento do número de participantes levaria a um aumento das diferenças técnicas e ao surgimento frequente de resultados esmagadores; no entanto, os acontecimentos da primeira fase mostraram um quadro diferente em muitas partidas.

Enquanto algumas das grandes seleções conquistaram vitórias esmagadoras, seleções menos cotadas conseguiram se impor, como fez a seleção de Cabo Verde, que empatou sem gols com a Espanha, uma das principais candidatas ao título.

No entanto, as críticas atuais não se concentram tanto no nível técnico, mas sim na própria estrutura do torneio.

  • Fase de grupos longa e eliminação limitada

    Com o novo sistema, 32 seleções se classificam para as fases eliminatórias entre as 48 participantes, o que significa que a fase de grupos, que constitui a maior parte do torneio, na prática resulta na eliminação de apenas 16 seleções.

    Classificam-se as duas primeiras colocadas de cada chave, além das oito melhores equipes que ficarem em terceiro lugar, o que faz com que somar 4 pontos seja suficiente, na maioria dos casos, para garantir a passagem para a fase seguinte, enquanto as chances de classificação permanecem até mesmo para algumas equipes que se contentam com três empates ou com uma única vitória.

    Os críticos do sistema atual consideram que essa equação pode levar algumas seleções a adotarem um estilo mais conservador após obterem um resultado positivo na primeira rodada, em vez de continuarem buscando vitórias.

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  • A crise dos “terceiros colocados”

    Outro problema relacionado ao atual sistema de classificação é a dependência da classificação das melhores seleções que ficaram em terceiro lugar.

    Esse sistema, também utilizado no Campeonato Europeu, muitas vezes transforma a última rodada da fase de grupos em cálculos complexos relacionados à diferença de gols e aos resultados cruzados entre os grupos, em vez de focar na competição direta dentro de campo.

    Isso também leva a uma disparidade evidente no nível das chaves durante as fases eliminatórias, já que algumas seleções líderes podem se deparar com confrontos difíceis logo no início, enquanto outras se beneficiam de um caminho menos complicado rumo às fases mais avançadas.

  • Nova proposta: 64 seleções

    À luz dessas observações, alguns comentaristas e analistas começaram a propor a ideia de ampliar o torneio no futuro para 64 seleções.

    A proposta prevê a divisão das seleções em 16 grupos, cada um com quatro seleções, sendo que apenas as duas primeiras colocadas de cada grupo se classificariam para as oitavas de final.

    Os defensores da ideia acreditam que esse sistema restaurará a importância da fase de grupos e acabará com a polêmica relacionada à classificação dos melhores terceiros colocados, além de fazer com que todas as seleções disputem o mesmo número de partidas, sem aumentar a pressão sobre os jogadores.

    O jornal espanhol “AS” já havia indicado, em maio passado, que a FIFA está considerando seriamente aumentar o número de seleções no torneio para 64, com a intenção de discutir a ideia mais a fundo após o término da edição de 2026.

  • Um obstáculo financeiro e esportivo

    Apesar dos aspectos organizacionais que possam parecer mais claros no sistema de 64 seleções, sua implementação enfrenta grandes desafios, sendo o principal deles a distribuição das receitas financeiras por um número maior de federações nacionais.

    Embora essa tendência possa ser bem recebida pelas federações menores, que terão maiores oportunidades de participação e benefícios financeiros, a ideia pode enfrentar oposição das grandes potências do futebol, que serão obrigadas a dividir recursos e receitas com um número maior de seleções.

    Parece que o debate em torno da Copa do Mundo de 2026 confirma que o formato do torneio continuará sendo um tema aberto à discussão nos próximos anos.