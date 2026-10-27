No verão, o clube de Brianza investiu 2 milhões de euros nele, que também marcou dois gols em uma partida da Copa da Itália. O Benfica não tem direito de recompra, mas tem direito de preferência e poderá decidir se iguala eventuais ofertas, além de ter direito a 20% de uma futura venda. Com seus gols, Varela hoje já vale cerca de 15 milhões de euros, mas o preço pode subir.





Os grandes clubes do campeonato italiano estão de olho nele, mas não são os únicos. A Inter enviou observadores várias vezes para acompanhá-lo de perto, enquanto o Napoli, diante do fracasso de Lucca, busca um reserva para Hojlund. No exterior, o jogador, que tem contrato até 2030, também tem muitos admiradores. Além do já citado Benfica, que ainda controla seu passe, há também o Arsenal, que fez sondagens pelo jovem de 21 anos.





Afinal, o português já mostrou que pode se sair bem em diferentes países. Seguindo o pai, também jogador de futebol, passou de 2016 a 2022 pelas categorias de base do PAOK, na Grécia. Depois, foi para o Benfica e, no ano passado, foi emprestado ao Gil Vicente, pelo qual marcou seis gols. Agora, vive sua ascensão na Serie A e desperta o interesse do mercado de transferências.