No verão, o clube de Brianza investiu 2 milhões de euros nele, que também marcou dois gols em uma partida da Copa da Itália. O Benfica não tem direito de recompra, mas de preferência, e poderá decidir se iguala eventuais ofertas, além de ter direito a 20% de uma futura venda. Gol após gol, Varela já vale cerca de 15 milhões de euros, mas seu preço pode aumentar.





Os grandes clubes do Campeonato Italiano estão de olho nele, mas não são os únicos. A Inter já enviou observadores várias vezes para acompanhá-lo de perto, enquanto o Napoli, diante do fracasso de Lucca, procura um reserva para Hojlund. Fora da Itália, o jogador, que tem contrato até 2030, também conta com muitos admiradores. Além do já citado Benfica, que ainda controla os direitos sobre o jogador, há também o Arsenal, que fez sondagens pelo atleta de 21 anos.





Afinal, o português já mostrou que pode se sair bem em diferentes lugares do mundo. Seguindo os passos do pai, que também jogou futebol, passou de 2016 a 2022 pelas categorias de base do PAOK, na Grécia. Depois, foi para o Benfica e, no ano passado, foi emprestado ao Gil Vicente, pelo qual marcou seis gols. Agora, vive sua ascensão na Serie A e vê o mercado se aquecer por ele.