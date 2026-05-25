Para onde vai Julian Álvarez? O atacante do Atlético de Madrid está aberto a uma saída, diante do interesse do PSG, do Arsenal e do Barcelona

Em uma decisão que causou comoção no Metropolitano, Álvarez recusou uma lucrativa proposta de renovação de contrato do Atlético de Madrid.

A oferta teria feito com que o campeão da Copa do Mundo se tornasse o jogador mais bem pago do elenco de Diego Simeone, ganhando, segundo relatos, a impressionante quantia de € 10 milhões por temporada. Apesar dos esforços do clube para garantir seu futuro a longo prazo, o atacante parece pronto para seguir em frente.

O contrato atual do argentino vai até 2030 e contém uma cláusula de rescisão formidável de € 500 milhões, mas sua recusa em assinar um acordo melhorado sugere que ele está de olho em outros horizontes.

De acordo com o Marca, Álvarez não está mais convencido da direção competitiva do clube e quer se testar em um projeto com maior garantia de conquistas importantes.