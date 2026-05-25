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Para onde vai Julian Álvarez? O atacante do Atlético de Madrid está aberto a uma saída, diante do interesse do PSG, do Arsenal e do Barcelona
Alvarez recusa oferta de contrato recorde
Em uma decisão que causou comoção no Metropolitano, Álvarez recusou uma lucrativa proposta de renovação de contrato do Atlético de Madrid.
A oferta teria feito com que o campeão da Copa do Mundo se tornasse o jogador mais bem pago do elenco de Diego Simeone, ganhando, segundo relatos, a impressionante quantia de € 10 milhões por temporada. Apesar dos esforços do clube para garantir seu futuro a longo prazo, o atacante parece pronto para seguir em frente.
O contrato atual do argentino vai até 2030 e contém uma cláusula de rescisão formidável de € 500 milhões, mas sua recusa em assinar um acordo melhorado sugere que ele está de olho em outros horizontes.
De acordo com o Marca, Álvarez não está mais convencido da direção competitiva do clube e quer se testar em um projeto com maior garantia de conquistas importantes.
- AFP
Barcelona surge como o destino preferido
Embora o interesse da Premier League e da Ligue 1 continue grande, Alvarez teria colocado como meta uma transferência para o Barcelona.
O ex-jogador do Manchester City estaria encantado com o projeto do Spotify Camp Nou e disposto a abrir mão de seu status de protagonista indiscutível no Atlético de Madrid para se juntar a nomes como Lamine Yamal e Raphinha.
Esse desejo de se juntar a um “projeto mais forte” deixou os dirigentes do Atlético desanimados à medida que a janela de transferências se aproxima.
Ao falar sobre o futuro do jogador após o fim da temporada, o técnico Simeone adotou uma postura de não interferência. “O futuro de Julián? É uma questão para ele, imagino que já tenha tomado sua decisão”, admitiu o treinador.
O Atlético estabeleceu um preço de venda exorbitante
O Real Madrid não tem a menor intenção de deixar seu valioso atacante sair por uma quantia irrisória, especialmente para um rival direto no campeonato nacional como o Barcelona.
O clube teria informado ao representante do jogador, Fernando Hidalgo, que só considerará ofertas superiores a € 150 milhões. Dadas as conhecidas dificuldades financeiras do Barcelona, atingir tal valor continua sendo um grande obstáculo para o gigante catalão.
Há também um sentimento de frustração na hierarquia do Atlético em relação à influência da comitiva do jogador.
Fontes sugerem que Hidalgo tem “interferido” nos bastidores para arquitetar uma transferência, uma situação que lembra as complicações que quase inviabilizaram sua transferência inicial do Manchester City. Enquanto alguns no clube acreditam que devem se manter firmes, outros, incluindo o diretor esportivo Mateu Alemany, podem ver uma venda milionária como uma oportunidade para reconstruir o elenco.
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A relação com Simeone e as perspectivas futuras
Apesar da crescente especulação sobre uma possível transferência, a relação entre Álvarez e Simeone continua profissional. O “Aranha” teve uma temporada produtiva sob o comando de seu compatriota, marcando mais de 20 gols e mantendo a confiança do técnico mesmo durante um período de quatro meses sem marcar gols.
Simeone tem sido um dos maiores defensores do jogador, reagindo de forma notória com descrença quando questionado sobre o valor do atacante: “Você está falando sério?”, comentou certa vez durante uma coletiva de imprensa.
No entanto, com o Arsenal e o PSG também acompanhando a situação, o Atlético pode ter dificuldade em manter um jogador que está publicamente de olho na porta de saída.