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Liverpool FC v Galatasaray SK - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport
Francesco Guerrieri

Traduzido por

Para onde irá Salah no próximo ano: a despedida do Liverpool, a relação com Klopp e o que se sabe sobre o futuro

M. Salah
Liverpool
Mercado da bola

O egípcio deixará os Reds após nove anos; a Saudi Pro League está pronta para fazer novas tentativas

Após nove anos no Liverpool, Momo Salah anunciou sua saída dos Reds: o atacante egípcio deixará o clube no final da temporada, antecipando em um ano o fim de sua relação com o clube inglês, apesar de seu contrato ter validade até junho de 2027; e a diretoria do clube já lhe comunicou que não se oporá a essa decisão; se ele decidiu partir, eles o deixarão ir sem impedi-lo. O ex-jogador da Roma e da Fiorentina foi, durante anos, o melhor jogador do Liverpool e, por vezes, o melhor jogador da Premier League, com números dignos de um craque mundial, mas agora as partes chegaram ao fim de um ciclo.


  • O NOVO PROJETO DO LIVERPOOL

    Por trás da decisão de Salah de deixar o clube está também uma relação tensa e complicada com o técnico dos Reds, Arne Slot, com quem já havia havido alguns problemas no ano passado e, após esse período, os dois não chegaram a um acordo definitivo. Além disso, o Liverpool está virando a página e iniciando um novo capítulo: nas últimas janelas de transferências, o foco recaiu principalmente em jogadores em ascensão — dois nomes em destaque: Isak e Wirtz — e, com o tempo, a centralidade de Salah no projeto do Liverpool foi se desintegrando cada vez mais; hoje, o egípcio não está mais em primeiro plano como antes, o clube está apostando em outros jogadores para iniciar um novo projeto.



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  • PARA ONDE SALAH PODE IR

    Esses são os principais motivos que levaram o jogador a anunciar sua saída do Liverpool ao final desta temporada; assim como o clube, ele também está pronto para virar a página e rumar para um futuro ainda por escrever: onde ele jogará? No momento, ainda não chegaram propostas concretas, traçar um caminho com certeza é complicado e até mesmo seu agente explicou que, por enquanto, não há nada. Uma das hipóteses continua sendo a Saudi Pro League, da qual, já nas últimas janelas de transferências, alguns clubes se manifestaram para tentar convencer Salah com ofertas milionárias. Eles tentaram no verão passado e em janeiro, mas o egípcio sempre recusou as superofertas. Agora, porém, a situação mudou.

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