Por trás da decisão de Salah de deixar o clube está também uma relação tensa e complicada com o técnico dos Reds, Arne Slot, com quem já havia havido alguns problemas no ano passado e, após esse período, os dois não chegaram a um acordo definitivo. Além disso, o Liverpool está virando a página e iniciando um novo capítulo: nas últimas janelas de transferências, o foco recaiu principalmente em jogadores em ascensão — dois nomes em destaque: Isak e Wirtz — e, com o tempo, a centralidade de Salah no projeto do Liverpool foi se desintegrando cada vez mais; hoje, o egípcio não está mais em primeiro plano como antes, o clube está apostando em outros jogadores para iniciar um novo projeto.







