Gerrard prosseguiu: "Não é só esta situação, mas o jogo como um todo. Os talentos têm pais, empresários e influências externas que os obrigam a se apressar cedo demais, e isso pode afetar a carreira da criança".

E enfatizou: "Isso vai acrescentar uma pressão enorme, e se você for outro clube analisando essa situação, vai pensar consigo mesmo. Sim, esse jovem é um grande talento, mas você quer arcar com os fardos e o alvoroço ao redor dele?".

Gerrard explicou: "Mesmo que Gabriel se transfira para o Real Madrid agora, será que Mourinho vai escalá-lo diretamente, ou vai trabalhar para motivá-lo e empurrá-lo para a frente? Como vocês sabem, esses grandes treinadores só escalam os jovens jogadores quando eles estão prontos para contribuir com a equipe. Na minha opinião, eles devem se preocupar com a saúde da criança e cuidar dela, e o Manchester United é capaz de proporcionar isso, pois tem um histórico nessa área".

E disse: "Não sei o que lhe foi dito ou prometido nos bastidores, mas do meu ponto de vista, parece que há alguém pressionando-o e acelerando as coisas. E não acredito que isso vá beneficiar essa criança de forma alguma".

Concluiu: "Sou um forte concorrente do Manchester United, mas o acompanhei de longe. Há treinadores e pessoas de altíssimo nível. Conheço bem Michael Carrick, e se esse jovem estivesse pronto, teria recebido uma oportunidade de jogar".

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