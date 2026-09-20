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Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
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Para o Real ou o Barcelona? Lenda inglesa: Mourinho fará como Carrick com a joia do United

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Viajou para a Espanha e informou o Manchester United sobre seu desejo de deixar o clube!

Steven Gerrard, ex-astro do Liverpool, insiste que o Manchester United é o melhor lugar para o jovem JJ Gabriel e acredita que o técnico dos Red Devils, Michael Carrick, vai apostar no jogador de 15 anos caso ele esteja pronto para atuar pelo time principal.

Gabriel surpreendeu o Manchester United nesta semana ao pedir para deixar o clube, e já viajou à Espanha para conversas com o Barcelona. No entanto, o Real Madrid também se movimenta para superar os rivais no Campeonato Espanhol e vencer essa disputa, segundo informações do site Metro.

Gabriel é considerado um dos maiores talentos jovens, mas os próximos ao jogador buscaram promovê-lo ao time principal do United e ficaram incomodados com a falta de resposta do técnico Carrick a esse pedido.

Gabriel ainda não atuou pelo time principal do Manchester United, embora fosse esperado que fosse incluído na escalação de Carrick contra o Brighton pela Copa Carabao, antes de informar ao clube o seu desejo de partir.

  • Transferência para o Real? Um sério aviso

    O ex-capitão do Liverpool, Gabriel, alertou que a transferência para Madri apresentaria problemas semelhantes no que diz respeito ao caminho até chegar a jogar regularmente pelo time principal.

    Ele explicou à rede TNT Sports: "A questão não se limita apenas a este caso. De maneira geral, tenho medo neste esporte da possibilidade de precipitar o desenvolvimento dos jovens jogadores ou de forçá-los a construir uma carreira".

    E afirmou: "JJ Gabriel é um caso à parte cujos detalhes eu não conheço, mas se olharmos para o quadro completo, ele joga em um dos maiores clubes do mundo. Eles têm uma história rica e tradições sólidas na formação de jogadores excelentes. Haverá pessoas importantes nos bastidores do Manchester United, mas o mais importante para mim é que você tem um treinador inglês (Michael Carrick) e um auxiliar técnico inglês (Steve Holland) que vão querer protegê-lo quando chegar o momento certo, e quando acharem que ele está pronto, mas quando sentirem que ele está pronto, vão colocá-lo para jogar".

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  • Mourinho vai tomar a mesma decisão de Carrick

    Gerrard prosseguiu: "Não é só esta situação, mas o jogo como um todo. Os talentos têm pais, empresários e influências externas que os obrigam a se apressar cedo demais, e isso pode afetar a carreira da criança".

    E enfatizou: "Isso vai acrescentar uma pressão enorme, e se você for outro clube analisando essa situação, vai pensar consigo mesmo. Sim, esse jovem é um grande talento, mas você quer arcar com os fardos e o alvoroço ao redor dele?".

    Gerrard explicou: "Mesmo que Gabriel se transfira para o Real Madrid agora, será que Mourinho vai escalá-lo diretamente, ou vai trabalhar para motivá-lo e empurrá-lo para a frente? Como vocês sabem, esses grandes treinadores só escalam os jovens jogadores quando eles estão prontos para contribuir com a equipe. Na minha opinião, eles devem se preocupar com a saúde da criança e cuidar dela, e o Manchester United é capaz de proporcionar isso, pois tem um histórico nessa área".

    E disse: "Não sei o que lhe foi dito ou prometido nos bastidores, mas do meu ponto de vista, parece que há alguém pressionando-o e acelerando as coisas. E não acredito que isso vá beneficiar essa criança de forma alguma".

    Concluiu: "Sou um forte concorrente do Manchester United, mas o acompanhei de longe. Há treinadores e pessoas de altíssimo nível. Conheço bem Michael Carrick, e se esse jovem estivesse pronto, teria recebido uma oportunidade de jogar".

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