Steven Gerrard, ex-astro do Liverpool, insiste que o Manchester United é o melhor lugar para o jovem JJ Gabriel e acredita que o técnico dos Red Devils, Michael Carrick, vai apostar no jogador de 15 anos caso ele esteja pronto para atuar pelo time principal.
Gabriel surpreendeu o Manchester United nesta semana ao pedir para deixar o clube, e já viajou à Espanha para conversas com o Barcelona. No entanto, o Real Madrid também se movimenta para superar os rivais no Campeonato Espanhol e vencer essa disputa, segundo informações do site Metro.
Gabriel é considerado um dos maiores talentos jovens, mas os próximos ao jogador buscaram promovê-lo ao time principal do United e ficaram incomodados com a falta de resposta do técnico Carrick a esse pedido.
Gabriel ainda não atuou pelo time principal do Manchester United, embora fosse esperado que fosse incluído na escalação de Carrick contra o Brighton pela Copa Carabao, antes de informar ao clube o seu desejo de partir.