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Para o Arsenal ou para o Man City? O agente de Sandro Tonali afirma que as especulações sobre os gigantes da Premier League eram o “objetivo” da estrela do Newcastle
Uma jogada estratégica para a elite
Tonali foi transferido do AC Milan para o Newcastle em julho de 2023, por um valor estimado de 70 milhões de euros e com um contrato de cinco anos, tornando-se o jogador italiano mais caro da história. Ao refletir sobre essa transferência recorde em uma entrevista ao Calcio e Finanza, Riso explicou que o imenso apoio financeiro do Newcastle e o apelo de uma liga de nível superior foram os principais fatores determinantes. O acordo foi elaborado para transformar Tonali em uma estrela mundial. “O negócio se concretizou porque um clube como o Newcastle... com recursos financeiros ilimitados, decidiu investir no Sandro. Consideramos a ideia de fazer com que o jogador atuasse em uma liga de nível superior”, afirmou Riso.
Ele acredita que esse caminho deu certo, já que Tonali agora está sendo associado a candidatos ao título como Arsenal e Manchester City. A. “Exatamente, esse era o objetivo desde o momento em que ele foi para a Inglaterra: tentar torná-lo um jogador estrela. Acho que ele é o jogador de futebol italiano com um dos maiores valores
do mundo”, disse ele sobre os rumores de transferência.
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Como lidar com a proibição das apostas
A conversa passou a versar sobre a suspensão de 10 meses imposta ao meio-campista em outubro de 2023 por violar as normas italianas de apostas, incluindo apostas em partidas do AC Milan. Riso negou qualquer conhecimento prévio do assunto, afirmando: “Não, absolutamente não, também porque, caso contrário, teríamos intervindo.” Apesar do revés, Riso argumentou que a mudança para a Inglaterra foi uma “escolha vencedora” devido ao apoio que o clube e os torcedores lhe deram durante a suspensão, ajudando-o a emergir como uma pessoa transformada.
Resiliência mental e o status de “campeão”
Riso destacou a grande diferença entre a recepção que Tonali teve na Inglaterra e na Itália. Ele elogiou a torcida do Newcastle pelo apoio incondicional, observando que Tonali frequentemente recebia ovações de pé, mesmo sem poder jogar. “Na Inglaterra, a mentalidade é diferente... Estamos falando de um jogador que cometeu um erro, os torcedores perceberam, e ele foi perdoado. Agora, Sandro mudou completamente”, observou. Para Riso, Tonali é um “campeão, especialmente no plano humano”, que demonstrou seu verdadeiro potencial ao reagir corretamente a imensas dificuldades.
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A Copa do Mundo vai resultar em uma transferência neste verão?
Olhando para o futuro, a possibilidade de Tonali se juntar à elite absoluta da Premier League continua sendo alta, especialmente com a Copa do Mundo se aproximando. Riso acredita que o valor de Tonali está entre os mais altos de qualquer jogador italiano no mundo. Quando questionado se uma atuação brilhante na Copa do Mundo levaria a uma transferência para o Manchester City ou o Arsenal, Riso brincou: “Não sei (risos), mas é muito provável. Todo mundo está esperando pela Copa do Mundo... tudo começa depois da Copa do Mundo.”
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