Para o Arsenal ou para o Man City? O agente de Sandro Tonali afirma que as especulações sobre os gigantes da Premier League eram o “objetivo” da estrela do Newcastle

Tonali foi transferido do AC Milan para o Newcastle em julho de 2023, por um valor estimado de 70 milhões de euros e com um contrato de cinco anos, tornando-se o jogador italiano mais caro da história. Ao refletir sobre essa transferência recorde em uma entrevista ao Calcio e Finanza, Riso explicou que o imenso apoio financeiro do Newcastle e o apelo de uma liga de nível superior foram os principais fatores determinantes. O acordo foi elaborado para transformar Tonali em uma estrela mundial. “O negócio se concretizou porque um clube como o Newcastle... com recursos financeiros ilimitados, decidiu investir no Sandro. Consideramos a ideia de fazer com que o jogador atuasse em uma liga de nível superior”, afirmou Riso.

Ele acredita que esse caminho deu certo, já que Tonali agora está sendo associado a candidatos ao título como Arsenal e Manchester City. A. “Exatamente, esse era o objetivo desde o momento em que ele foi para a Inglaterra: tentar torná-lo um jogador estrela. Acho que ele é o jogador de futebol italiano com um dos maiores valores do mundo”, disse ele sobre os rumores de transferência.