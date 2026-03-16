"Para mim, isso foi demorado demais": o ex-técnico da seleção alemã, Jogi Löw, não se aprofundou nos motivos da desistência de Mesut Özil da seleção alemã

Özil havia sido manchete na véspera do torneio de 2018, pois — assim como Ilkay Gündogan — visitou o presidente turco Recep Tayyip Erdogan e tirou uma foto com ele.

A opinião pública na Alemanha se voltou contra Özil, que se aposentou após a histórica eliminação da Alemanha na fase de grupos na Rússia e acusou os dirigentes da DFB de racismo em uma postagem de três partes escrita em inglês.