Jesus foi oficialmente apresentado como jogador do Barcelona, concluindo uma transferência que o atacante descreveu como uma ambição antiga. O ex-jogador de Arsenal e Manchester City chegou à Catalunha para reforçar um setor ofensivo reformulado, com o clube confirmando que o atacante brasileiro passou a integrar o elenco na reta final da janela de transferências de verão.

O jogador de 29 anos foi sincero sobre os aspectos financeiros do acordo, reconhecendo que precisou reduzir seu salário para viabilizar a transferência do Emirates Stadium. "Sim, eu reduzi, significativamente, mas para mim isso é um sonho", explicou Jesus em sua primeira coletiva de imprensa oficial. "Não só eu, o Barça fez um grande esforço para que essa contratação pudesse acontecer."

O atacante observou que, embora a possibilidade da transferência parecesse remota poucas semanas atrás, ele sentiu uma orientação espiritual em direção ao projeto. "Se você tivesse me perguntado há um mês, essa possibilidade teria parecido muito improvável. Mas Deus está olhando por mim. Aos 29 anos, e depois de tudo o que aconteceu nesses últimos dois anos, ter a chance de jogar pelo Barça é algo que só acontece graças a Deus. Estou animado e sempre quero ajudar. Quando soube que poderia vir para cá, eu sabia que queria jogar pelo Barça", disse.