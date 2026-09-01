AFP
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'Para mim, isso é um sonho' - Gabriel Jesus revela que aceitou uma redução "significativa" no salário para se juntar ao Barcelona
Uma transferência dos sonhos concretizada no Camp Nou
Jesus foi oficialmente apresentado como jogador do Barcelona, concluindo uma transferência que o atacante descreveu como uma ambição antiga. O ex-jogador de Arsenal e Manchester City chegou à Catalunha para reforçar um setor ofensivo reformulado, com o clube confirmando que o atacante brasileiro passou a integrar o elenco na reta final da janela de transferências de verão.
O jogador de 29 anos foi sincero sobre os aspectos financeiros do acordo, reconhecendo que precisou reduzir seu salário para viabilizar a transferência do Emirates Stadium. "Sim, eu reduzi, significativamente, mas para mim isso é um sonho", explicou Jesus em sua primeira coletiva de imprensa oficial. "Não só eu, o Barça fez um grande esforço para que essa contratação pudesse acontecer."
O atacante observou que, embora a possibilidade da transferência parecesse remota poucas semanas atrás, ele sentiu uma orientação espiritual em direção ao projeto. "Se você tivesse me perguntado há um mês, essa possibilidade teria parecido muito improvável. Mas Deus está olhando por mim. Aos 29 anos, e depois de tudo o que aconteceu nesses últimos dois anos, ter a chance de jogar pelo Barça é algo que só acontece graças a Deus. Estou animado e sempre quero ajudar. Quando soube que poderia vir para cá, eu sabia que queria jogar pelo Barça", disse.
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Respondendo aos rótulos de "plano B"
Embora Jesus chegue com vasta experiência, sua contratação vem depois de tentativas sem sucesso do Barcelona de atrair outros alvos para o clube no início da janela. Rumores sugeriam que o gigante catalão estava inicialmente focado em Julian Alvarez, do Atletico Madrid, mas o brasileiro insistiu que não se abala com qualquer sugestão de que não era a primeira opção do departamento de recrutamento.
Em uma forte declaração sobre seu caráter e sua postura profissional, Jesus insistiu que não se sente ofendido por ser considerado uma alternativa ao campeão mundial argentino.
"Isso não me incomoda e eu não me sinto insultado. O que me incomoda é me dizerem que sou uma má pessoa, e ninguém nunca me disse isso ao longo da minha vida", afirmou o atacante com firmeza.
Superando preocupações com a forma física
Uma das principais dúvidas em torno da transferência tem sido o histórico físico do atacante, especialmente após uma série de problemas no joelho que atrapalharam seu último ano no norte de Londres. No entanto, Jesus tratou de afastar rapidamente qualquer temor em relação à sua condição física, afirmando que as avaliações médicas foram totalmente positivas.
"A questão da lesão está clara. Os últimos dois anos foram muito complicados. A lesão no joelho quase me deixou fora por um ano. Me recuperei muito bem e voltei a jogar muito bem com o Arsenal. Estou muito bem, muito bem fisicamente. O joelho não é mais um problema", enfatizou.
Isso ocorre após um período difícil em 2025, quando ele passou a maior parte do ano recuperando-se de uma grave lesão ligamentar.
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Se encaixando na visão tática de Flick
Flick já falou muito bem de seu novo reforço, classificando-o como um "centroavante de primeira linha" que trará uma versatilidade essencial ao setor ofensivo. Como a sétima contratação de uma movimentada janela de verão, que já contou com as chegadas de nomes como Anthony Gordon e Rodrigo Hernandez, espera-se que Jesus desempenhe um papel vital tanto centralizado quanto aberto no ataque.
Ao refletir sobre as etapas finais da negociação, Jesus elogiou os esforços do clube para atendê-lo. "Eu estava confiante de que algo ia acontecer. Eu sabia que, fazendo as coisas certas, tudo pode acontecer. Sempre fui um cara que trabalhou muito, respeitando todo mundo. Eu estava trabalhando muito no Arsenal, separado dos jogadores, mas sempre dando o meu melhor. Quando comecei a pensar que era uma grande possibilidade, fiquei muito feliz."
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