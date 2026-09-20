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'Para mim, esta é a coisa mais difícil' - Hansi Flick fala sobre a surpreendente dificuldade do Barcelona apesar de manter o início perfeito em La Liga na virada sobre o Sevilla
Hat-trick de Raphinha leva o Barcelona à vitória sobre o Sevilla
O Barcelona manteve sua campanha perfeita em La Liga com uma vitória de virada por 3 a 1 sobre o Sevilla no Ramón Sánchez Pizjuán, embora o time de Flick tenha precisado trabalhar duro para conquistar os três pontos. A equipe da casa saiu na frente cedo, com Youssouf Fofana aos 19 minutos, mas Raphinha empatou apenas três minutos depois, após um passe preciso de Andreas Christensen.
O ponta brasileiro, que vive grande fase em sua nova função mais centralizada como camisa 9 após as saídas de verão de Robert Lewandowski e Ferran Torres, marcou mais duas vezes depois do intervalo para completar seu segundo hat-trick em 72 horas. Com duas assistências de Lamine Yamal, Raphinha chegou a 14 gols em todas as competições nesta temporada, enquanto o Barcelona se recuperava de um primeiro tempo desleixado.
O goleiro estreante Dominik Livakovic teve uma atuação segura debaixo das traves, enquanto Pau Cubarsi e Eric Garcia limitaram as chances do Sevilla para garantir a sétima vitória consecutiva na liga.
- ZUMA Press Wire
Flick explica decisão de escalar Livakovic em vez de Szczesny
Flick causou surpresa antes do pontapé inicial ao escolher Livakovic à frente de Wojciech Szczesny, apesar de já ter dado a entender anteriormente que o goleiro polonês era a segunda opção. O técnico do Barcelona revelou que a escolha se baseou mais na intuição do que em uma análise de desempenho.
"Como vocês sabem, às vezes não se trata apenas de analisar tudo. Às vezes também se trata de sentimento", disse Flick após a partida, via SPORT. "Acho que hoje o meu sentimento foi esse, então falei com os treinadores e depois tomamos essa decisão. Então, trata-se de sentimento. Isso não significa que analisamos a situação e decidimos que não confiamos no Szczesny ou algo assim. Mas, para mim, hoje, acho que essa foi a decisão certa."
Esclarecendo que a hierarquia segue em aberto, Flick acrescentou: "Ele foi bem. Mas, no fim, foi uma decisão que eu tomei, sabe. Eu já tinha dito isso antes, claro. Às vezes você vê um jogador e sente que esse jogador talvez possa ser a primeira opção nessa posição, e aí toma uma decisão diferente. Foi o que aconteceu. Não é algo tão grande assim. Essa decisão vale apenas para esta partida."
Gerenciar a profundidade do elenco do Barcelona continua sendo a principal dificuldade de Flick
Embora o Barcelona lidere La Liga com 21 pontos em sete partidas, Flick admitiu que gerenciar jogadores de alto perfil no banco está se mostrando sua tarefa mais difícil.
"No fim, para ser honesto com vocês, para mim esta é a coisa mais difícil no momento. Eu sei que todos podem estar felizes porque temos uma qualidade enorme no elenco. Mas para mim não é fácil", disse Flick. "Quando olho para o banco e vejo que Gavi não vai jogar, Xavi [Espart] não pode jogar, [Jules] Kounde não pode jogar, Szczesny não pode jogar, não é fácil.
"Também não é fácil para mim porque sou próximo de todos, estou com todos, e ainda assim tenho que tomar essas decisões. No fim, é assim que é. Estou sempre pensando na equipe. Não há nada de pessoal. É sobre a equipe. Foi por isso que tomamos esta decisão. No fim, sim, esse é o meu trabalho. Mas não está fácil no momento."
- AFP
Data Fifa precede teste contra o Getafe e jogos da Champions League
O Barcelona agora entra em uma pausa internacional de três semanas com uma vantagem de três pontos na liderança. A competição nacional será retomada contra o Getafe em 10 de outubro, antes de o time de Flick voltar seu foco para um confronto crucial da Champions League contra o Galatasaray em 13 de outubro.
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