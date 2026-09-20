O Barcelona manteve sua campanha perfeita em La Liga com uma vitória de virada por 3 a 1 sobre o Sevilla no Ramón Sánchez Pizjuán, embora o time de Flick tenha precisado trabalhar duro para conquistar os três pontos. A equipe da casa saiu na frente cedo, com Youssouf Fofana aos 19 minutos, mas Raphinha empatou apenas três minutos depois, após um passe preciso de Andreas Christensen.

O ponta brasileiro, que vive grande fase em sua nova função mais centralizada como camisa 9 após as saídas de verão de Robert Lewandowski e Ferran Torres, marcou mais duas vezes depois do intervalo para completar seu segundo hat-trick em 72 horas. Com duas assistências de Lamine Yamal, Raphinha chegou a 14 gols em todas as competições nesta temporada, enquanto o Barcelona se recuperava de um primeiro tempo desleixado.

O goleiro estreante Dominik Livakovic teve uma atuação segura debaixo das traves, enquanto Pau Cubarsi e Eric Garcia limitaram as chances do Sevilla para garantir a sétima vitória consecutiva na liga.



