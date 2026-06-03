Segundo informações da revista Sport Bild, foi prometida ao atacante a contratação de um jogador ofensivo de alto nível, do qual ele deverá se beneficiar no futuro.
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Para manter Serhou Guirassy: o BVB parece querer contratar pelo menos mais um grande jogador
A diretoria esportiva, liderada pelo diretor esportivo Ole Book e pelo diretor executivo Lars Ricken Guirassy, teria comunicado os planos de transferência em uma conversa com o jogador, a fim de dissuadi-lo de pensar em uma mudança.
Segundo relatos coincidentes, o jogador de 30 anos possui, neste verão, uma cláusula de rescisão em seu contrato, válido até 2028, que para alguns clubes de ponta está avaliada em cerca de 35 milhões de euros. Há algum tempo que Guirassy vem dando sinais de que quer se despedir do clube. Recentemente, surgiram rumores sobre o interesse do Fenerbahçe de Istambul, segundo os quais o candidato à presidência Azizi Yildirim teria chegado a um acordo com o ex-artilheiro do VfB Stuttgart para uma transferência para o clube turco de ponta, caso vença as eleições. As eleições acontecem já no próximo fim de semana (6/7 de junho).
Além disso, Book não descartou completamente uma possível saída de Guirassy recentemente. “Com seus gols, ele é muito, muito importante. Portanto, não é nosso plano nem nossa premissa dizer que queremos vendê-lo. No entanto, vale a mesma regra aqui: se recebermos ofertas excepcionais, vamos pensar no assunto”, disse ele.
- AFP
BVB: Se Adeyemi sair, chegará uma nova estrela do ataque?
Especialmente porque o BVB depende bastante das receitas de transferências para poder concretizar novas contratações, como a de uma nova estrela ofensiva, após as vendas de Joane Gadou (19,5 milhões de euros), Kaua Prates (sete milhões de euros) e Justin Lerma (quatro milhões de euros). Nesse sentido, Karim Adeyemi também pode ser o fator decisivo. Caso o jogador de 24 anos não renove seu contrato, que expira em 2027, uma saída no meio do ano é considerada provável. Seria a última chance do Borussia Dortmund de arrecadar dinheiro com o atacante, caso ele não se comprometa a longo prazo com o clube.
Atualmente, ambas as partes estariam muito distantes em relação às expectativas salariais e à definição de uma cláusula de rescisão. No entanto, Adeyemi negou veementemente isso recentemente ao jornal WAZ. “Já me declarei a favor do Borussia Dortmund muitas vezes e sempre enfatizei o que valorizo neste clube e o quanto sou apaixonado por ele”, disse ele, entre outras coisas. No entanto, Adeyemi admitiu: “Para mim, é importante acima de tudo receber um sinal claro do clube – independentemente de qual seja a decisão final.”
Guirassy foi novamente o artilheiro do Dortmund
O relatório não revela qual jogador poderia ajudar Guirassy a marcar ainda mais gols caso ele permaneça no clube. Nas últimas semanas, surgiram rumores sobre uma possível volta de Jadon Sancho. No entanto, de acordo com relatos coincidentes da mídia, essa possibilidade está praticamente descartada.
Guirassy marcou 60 gols em 96 partidas até o momento e também registrou 15 assistências pelo BVB. Com 22 gols, ele também foi o artilheiro do Dortmund na última temporada.
- AFP
Serhou Guirassy: Dados de desempenho e estatísticas no BVB
Jogos 96 Gols 60 Assistências 15