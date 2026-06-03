Para manter Serhou Guirassy: o BVB parece querer contratar pelo menos mais um grande jogador

A diretoria esportiva, liderada pelo diretor esportivo Ole Book e pelo diretor executivo Lars Ricken Guirassy, teria comunicado os planos de transferência em uma conversa com o jogador, a fim de dissuadi-lo de pensar em uma mudança.

Segundo relatos coincidentes, o jogador de 30 anos possui, neste verão, uma cláusula de rescisão em seu contrato, válido até 2028, que para alguns clubes de ponta está avaliada em cerca de 35 milhões de euros. Há algum tempo que Guirassy vem dando sinais de que quer se despedir do clube. Recentemente, surgiram rumores sobre o interesse do Fenerbahçe de Istambul, segundo os quais o candidato à presidência Azizi Yildirim teria chegado a um acordo com o ex-artilheiro do VfB Stuttgart para uma transferência para o clube turco de ponta, caso vença as eleições. As eleições acontecem já no próximo fim de semana (6/7 de junho).

Além disso, Book não descartou completamente uma possível saída de Guirassy recentemente. “Com seus gols, ele é muito, muito importante. Portanto, não é nosso plano nem nossa premissa dizer que queremos vendê-lo. No entanto, vale a mesma regra aqui: se recebermos ofertas excepcionais, vamos pensar no assunto”, disse ele.