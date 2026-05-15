Para aumentar o valor da transferência: o 1. FC Köln espera uma decisão especial no caso de Said El Mala

Recentemente, o FC Brentford, da primeira divisão inglesa, entrou na disputa por El Mala. Segundo a revista *kicker*, o clube está preparando uma oferta de 40 milhões de euros, que já poderia ser suficiente para o Colônia, caso El Mala não consiga se destacar na Copa do Mundo.

Já no verão passado, o Brighton, outro clube da Premier League, estava de olho em El Mala. Na época, porém, o jovem preferiu iniciar sua primeira temporada na Bundesliga, na qual conseguiu impressionar pelo FC. Com seu desempenho, sobretudo na primeira metade da temporada, ele chamou a atenção dos principais clubes da Bundesliga – e dizem que até o Chelsea teria demonstrado um certo interesse nele.