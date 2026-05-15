É o que informa o Express. Em princípio, o clube da Renânia quer 50 milhões de euros por El Mala, caso ele deixe o clube no meio do ano. Se ele for convocado para a Copa do Mundo, o FC acredita que poderia receber até 60 a 70 milhões de euros por ele — e, por isso, os torcedores de Colônia aguardam ansiosos a decisão do técnico da seleção alemã, Nagelsmann, que será anunciada oficialmente na quinta-feira.
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Para aumentar o valor da transferência: o 1. FC Köln espera uma decisão especial no caso de Said El Mala
Recentemente, o FC Brentford, da primeira divisão inglesa, entrou na disputa por El Mala. Segundo a revista *kicker*, o clube está preparando uma oferta de 40 milhões de euros, que já poderia ser suficiente para o Colônia, caso El Mala não consiga se destacar na Copa do Mundo.
Já no verão passado, o Brighton, outro clube da Premier League, estava de olho em El Mala. Na época, porém, o jovem preferiu iniciar sua primeira temporada na Bundesliga, na qual conseguiu impressionar pelo FC. Com seu desempenho, sobretudo na primeira metade da temporada, ele chamou a atenção dos principais clubes da Bundesliga – e dizem que até o Chelsea teria demonstrado um certo interesse nele.
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Said El Mala ainda não estreou pela seleção principal
Os pais de El Mala estariam preferindo uma transferência dentro da Bundesliga para o filho — o que deve ser difícil, considerando os valores esperados pelo FC. Embora, segundo relatos, o FC Bayern de Munique e o Borussia Dortmund tenham interesse inicial no jovem, valores acima de 40 milhões de euros por El Mala provavelmente seriam utópicos para essa dupla.
El Mala foi convocado por Nagelsmann em novembro de 2025 para a partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra Luxemburgo, mas não entrou em campo na vitória fora de casa por 2 a 0. Depois disso, ele atuou apenas pela seleção alemã sub-21 e marcou dois pontos (um gol e uma assistência) em três jogos.
Os números de Said El Mala na temporada 25/26:
Jogos: 35 Minutos em campo: 1958 Gols: 12 Assistências: 5