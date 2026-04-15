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Alvaro Arbeloa Real Madrid GFXGOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

Para Álvaro Arbeloa, o jogo contra o Bayern já é uma questão de vida ou morte: o técnico estreante do Real Madrid precisa de um milagre na Liga dos Campeões em Munique para manter seu cargo no Santiago Bernabéu

Opinion
Real Madrid
A. Arbeloa
Especiais e Opinião
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Bayern de Munique x Real Madrid
X. Alonso

É mesmo isso o melhor que você consegue fazer, Florentino Pérez? Quando o Real Madrid demitiu Xabi Alonso após menos de cinco meses no cargo, esperava-se que houvesse, pelo menos, algum tipo de plano de sucessão. Se Alonso, que foi tão elogiado tão cedo, fosse se afastar, então fazia todo o sentido que o Los Blancos, com todo o seu poder, tivesse alguém feito sob medida para assumir o cargo.

De certa forma, Arbeloa parecia ser a escolha certa. Ele tinha todas as credenciais necessárias: experiência no clube, treinador da base, espanhol. E havia aquela aura em torno dele — um olhar firme, sem muito senso de humor. O Real Madrid, em teoria, adora esses treinadores. Vamos chamá-los de “comerciantes de aura” com um toque de perspicácia tática. E Arbeloa, que se veste com elegância, diz todas as coisas certas e parece determinado a deixar os melhores jogadores entrarem em campo e jogarem futebol, parecia ter o perfil certo.

Isso é, até que não foi mais. Arbeloa, outrora tão promissor, foi ofuscado por este cargo no Real Madrid. Enquanto tantos outros cresceram e se mostraram à altura do desafio, Arbeloa parece mais uma figura decorativa consumida pela pressão do clube. Sejam os resultados, as atuações ou a tagarelice constante do Santiago Bernabéu, a gestão de Arbeloa, até o momento, tem sido extremamente decepcionante.

E, na quarta-feira, tudo chega ao auge. A La Liga, ao que parece, está perdida. Eles estão fora da Copa del Rey. E mesmo que consigam alguma daquela magia característica da Liga dos Campeões contra o Manchester City nas oitavas de final, o Bayern de Munique é um adversário muito mais difícil. Mas entrar na segunda partida, enfrentando um déficit, jogando contra um time superior? Tudo isso normalmente cheiraria a “remontada”. Para Arbeloa, uma reviravolta não é apenas uma necessidade para salvar a temporada do Real Madrid, mas também a tábua de salvação de que ele precisará para manter este cargo além de maio.

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    A chegada promissora

    Alonso mal tinha tirado o carro da vaga no estacionamento de Valdebebas quando Arbeloa bateu nele ao dar ré. Tudo aconteceu muito rápido naquele 12 de janeiro. Para ser justo, Alonso já vinha enfrentando a possibilidade de ser demitido há algum tempo. Mesmo assim, sua saída pareceu repentina. E mal sua saída foi confirmada, Arbeloa foi nomeado interino.

    Não houve alarde, nem especulação, nem o característico “tic tac” no El Chiringuito, apenas um “comunicado oficial” bastante sem graça: “O Real Madrid C.F. gostaria de anunciar que Álvaro Arbeloa será o novo técnico da equipe principal.”

    Talvez fosse isso que os Blancos precisavam. Os últimos dias de Alonso tinham sido uma verdadeira novela: desentendimentos com Vinícius Júnior, descontentamento da torcida, futebol sem vida. Talvez uma troca de comando fria e impassível fizesse sentido. Arbeloa era esse tipo de pessoa. Sua coletiva de imprensa de apresentação foi breve. Se Arbeloa nutria alguma emoção genuína pelo clube — ou qualquer coisa fora do comum —, ele não demonstrou. Foi uma coletiva de imprensa de clichês, talvez melhor resumida por sua declaração inicial.

    “Este clube tem a ver com vencer, vencer e vencer novamente. Essas exigências são um reflexo do DNA que nos trouxe até aqui, a esta história repleta de troféus. Quando eu era jogador, aprendi esses valores com as pessoas naquele vestiário. Elas ainda estão lá, e é isso que importa. Queremos emocionar os torcedores em todo o mundo e ajudar a encher ainda mais as vitrines de troféus. Esse é o meu trabalho e é para isso que vou viver todos os dias”, disse ele.

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  • Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Permanente ou temporário?

    No entanto, uma questão fundamental naquela coletiva de imprensa nunca recebeu uma resposta completa: seria uma contratação para toda a temporada? Arbeloa ficaria por apenas algumas semanas? O Real Madrid o contratou por vários anos? Será que esse jogador é o futuro?

    A resposta de Arbeloa não deu mais pistas: “Estou neste clube há 20 anos e ficarei aqui enquanto o Real Madrid quiser que eu fique. Este é o meu lar e sempre será.”

    Seu mandato começou com nada menos que um desastre. Arbeloa deixou claro que planejava dar aos jovens que havia treinado na La Fábrica a chance de impressionar no time principal. Uma partida da Copa del Rey contra o Albacete, da segunda divisão, parecia um palco bastante favorável para colocar essa promessa em prática. Arbeloa escalou quatro estreantes. O Real Madrid perdeu por 3 a 2 graças a um gol aos 94 minutos.

    A La Liga não ofereceu mais confortos. O Real Madrid passou os últimos três meses saindo ritualmente da disputa pelo título. O time está nove pontos atrás do Barça e, mesmo que vença o El Clásico no mês que vem, há poucos indícios de que o Real consiga alcançar os catalães.


  • Carvajal ArbeloaGetty Images

    Não é melhor do que Alonso

    As estatísticas, portanto, sugerem que Arbeloa representou um retrocesso. No período que vai da Copa do Mundo de Clubes até o início de janeiro, as estatísticas de Alonso no Real Madrid foram: 34 jogos, 24 vitórias e seis derrotas — longe de ser um desastre, mas simplesmente insuficiente em um clube onde a expectativa é vencer todos os jogos (por mais irrealista que essa exigência possa ser). Ele perdeu jogos para o PSG, Liverpool, Atlético de Madrid, Celta de Vigo, Barcelona e Manchester City. Nenhum desses resultados é bom. A derrota contra o Celta, em particular, foi desastrosa. Ser derrotado em Anfield e, depois, na final da Supercopa para o Barça, foram golpes duros.

    Mas a maioria dessas derrotas foi para times que eram tão bons quanto, ou melhores que o Los Blancos. Arbeloa, por sua vez, tem sido irregular. Seus números são: 20 jogos, 13 vitórias, seis derrotas, um empate. Sua porcentagem de vitórias é menor que a de Alonso. As derrotas vieram nas mãos do Bayern, Mallorca, Getafe, Osasuna, Benfica e Albacete.

    Talvez mais revelador ainda seja a maneira como os dois treinadores mudaram seu modus operandi. Alonso foi, na verdade, um técnico de sistemas até o fim. Claro, ele fez alguns ajustes para permitir que Vinícius Júnior e Kylian Mbappé jogassem juntos. Mas sempre insistiu em um ritmo de trabalho defensivo. Ele queria um estilo de jogo mais controlado e estável. Como a maioria dos treinadores modernos, ele atribuía tarefas específicas aos jogadores e confiava que eles as executariam. Foi isso que acabou levando à sua demissão.

    Curiosamente, foi com esse tipo de atitude que Arbeloa impressionou na base do Real Madrid. Ele era um fiel adepto do 4-3-3, cujas maiores conquistas foram o desenvolvimento de jogadores que controlavam o ritmo do jogo, como Thiago Pitarch — que, desde então, conquistou uma vaga no time principal. As equipes de Arbeloa queriam a posse de bola, mas também jogavam rápido. Elas arriscavam, avançavam pelos terços do campo, mas mantinham uma estrutura fundamental.

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    Abandonando seus princípios

    Mas tudo isso logo ficou para trás. Arbeloa abandonou sua preferência pelo 4-3-3 e passou a adotar aquele tipo de 4-4-2 que havia sido a ruína de Carlo Ancelotti. Na prática, Arbeloa reconheceu que o Real Madrid não precisa tanto ser treinado quanto gerenciado. Há uma galera de jogadores realmente bons aqui. Fazer com que eles se comprometam com algumas ideias táticas gerais costuma ser suficiente, tamanha a capacidade individual deles.

    Ser tão laissez-faire, porém, nem sempre rendeu os melhores resultados. Ultimamente, o Real Madrid tem parecido apático, muitas vezes sem ideias. Os mesmos padrões parecem se repetir a cada jogo, mas estão sendo facilmente neutralizados. Os adversários descobriram que podem recuar, marcar Vinicius Jr. em dupla e atacar no contra-ataque. Uma fase ruim de Kylian Mbappé sem dúvida também contribuiu. Mas o ponto principal é que o Real Madrid não é apenas previsível, mas também vencível.

    E na partida mais importante até agora, a derrota por 2 a 1 para o Bayern na semana passada, eles foram simplesmente dominados. Os bávaros simplesmente passaram por eles e deveriam estar ganhando por três ou quatro gols após uma hora de jogo. É uma prova, na verdade, do pé direito de Vinícius e da dedicação de Jude Bellingham que o Real Madrid ainda esteja vivo nesta eliminatória.

  • Real vs. Bayerngetty

    O grande jogo

    No entanto, essa história soa terrivelmente familiar. São esses os cenários dos quais o Real Madrid parece sempre se recuperar. Sua aura na Liga dos Campeões talvez seja um pouco exagerada. O futebol envolve muito mais do que uma mistura de confiança e dedicação. Ainda assim, uma fé inabalável nos poderes míticos do emblema e uma reverência pelo clube já pareceram levar os Blancos até as fases finais da Liga dos Campeões anteriormente.

    Joselu se transformando em um camisa 9 ao estilo Harry Kane, por exemplo, não pode ser explicado apenas pela tática. A atuação milagrosa de Thibaut Courtois na final da Liga dos Campeões contra o Liverpool em 2022 pareceu algo além da compreensão. Rodrygo, que não costuma marcar de cabeça, marcou de cabeça contra o Man City porque, bem, é claro que ele marcou.

    O Bayern parece um cenário semelhante. O Madrid está em desvantagem na defesa, no meio-campo e no ataque. Arbeloa admitiu em uma coletiva de imprensa que eles simplesmente terão que ser melhores em todo o campo do que foram na semana passada. No entanto, essas são as condições certas para uma daquelas noites do Madrid. Todas as adversidades se alinharam no momento certo.

    Vinícius e Mbappé tiveram um desempenho bastante fraco na sexta-feira, no empate com o Girona. Que momento melhor para recuperar a forma do que reverter uma desvantagem de 2 a 1 na primeira partida contra o melhor time da Europa? Arbeloa sabe que o que é preciso está aqui: “A história do Real Madrid é construída sobre a superação de desafios difíceis como o de amanhã.”

  • ArbeloaGetty Images

    Um referendo sobre o técnico

    E parece que, para Arbeloa, chegou a hora. Vale ressaltar que, segundo toda a lógica, o Real Madrid deveria perder este jogo. O Bayern está em grande forma. Harry Kane deveria ganhar a Bola de Ouro. O Madrid está em baixa e já está fora de todas as outras competições.

    No entanto, todos os treinadores que antecederam Arbeloa conseguiram extrair esse tipo de desempenho em noites decisivas. Até mesmo Ancelotti, um dos grandes nomes, teve sua posição questionada antes de conseguir conjurar famosas vitórias europeias. Arbeloa precisa de uma vitória própria. E as condições parecem estar alinhadas.

    Arbeloa está dizendo todas as coisas certas. Ele é o cara do clima que abriu mão de seus princípios para deixar todo mundo jogar um pouco. Ele tem falado sobre “fé”, “remontadas” e “conforto” ao jogar em grandes partidas. Na verdade, ele está seguindo o manual do Real Madrid na Liga dos Campeões

    No entanto, outros no passado conseguiram apontar currículos para manter seus cargos. Arbeloa não tem um. Ele foi colocado no cargo, sem prazo aparente, munido de poucas credenciais além de “conhecer o clube”. Não é justo pedir a um técnico que realize um milagre para salvar seu emprego. Mas o Real Madrid não é justo de forma alguma.

    Esta tem de ser a remontada de Arbeloa, ou há poucos motivos para mantê-lo no cargo.

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