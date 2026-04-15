Para Álvaro Arbeloa, o jogo contra o Bayern já é uma questão de vida ou morte: o técnico estreante do Real Madrid precisa de um milagre na Liga dos Campeões em Munique para manter seu cargo no Santiago Bernabéu

De certa forma, Arbeloa parecia ser a escolha certa. Ele tinha todas as credenciais necessárias: experiência no clube, treinador da base, espanhol. E havia aquela aura em torno dele — um olhar firme, sem muito senso de humor. O Real Madrid, em teoria, adora esses treinadores. Vamos chamá-los de “comerciantes de aura” com um toque de perspicácia tática. E Arbeloa, que se veste com elegância, diz todas as coisas certas e parece determinado a deixar os melhores jogadores entrarem em campo e jogarem futebol, parecia ter o perfil certo.

Isso é, até que não foi mais. Arbeloa, outrora tão promissor, foi ofuscado por este cargo no Real Madrid. Enquanto tantos outros cresceram e se mostraram à altura do desafio, Arbeloa parece mais uma figura decorativa consumida pela pressão do clube. Sejam os resultados, as atuações ou a tagarelice constante do Santiago Bernabéu, a gestão de Arbeloa, até o momento, tem sido extremamente decepcionante.

E, na quarta-feira, tudo chega ao auge. A La Liga, ao que parece, está perdida. Eles estão fora da Copa del Rey. E mesmo que consigam alguma daquela magia característica da Liga dos Campeões contra o Manchester City nas oitavas de final, o Bayern de Munique é um adversário muito mais difícil. Mas entrar na segunda partida, enfrentando um déficit, jogando contra um time superior? Tudo isso normalmente cheiraria a “remontada”. Para Arbeloa, uma reviravolta não é apenas uma necessidade para salvar a temporada do Real Madrid, mas também a tábua de salvação de que ele precisará para manter este cargo além de maio.