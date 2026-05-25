Segundo informações do jornal *Bild*, o goleiro Alexander Nübel poderia ser incluído na negociação caso Gordon fosse contratado, passando então para o Newcastle United.
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Para a contratação do jogador desejado: o FC Bayern de Munique parece estar considerando uma troca espetacular
Seu contrato de empréstimo com o VfB Stuttgart termina em 30 de junho, mas já está claro que ele não tem futuro nem no time da Suábia nem no clube mais titulado da Alemanha. “Tivemos uma conversa com sua assessoria e o próprio Alex também está ciente dos nossos planos”, disse o diretor esportivo do FCB, Christoph Freund, após a última partida do Bayern na Bundesliga contra o 1. FC Köln, referindo-se a Neuer, seu substituto Jonas Urbig e Sven Ulreich: “Vamos para a próxima temporada com esse trio de goleiros, esse é o plano.”
Por outro lado, segundo relatos da mídia, o clube de Gordon, o Newcastle United, está em busca de um novo goleiro. A Sky informou, por exemplo, que o Newcastle estaria de olho em Robin Risser, do RC Lens. Custo: entre 30 e 40 milhões de euros.
Nübel seria, em comparação, uma opção bem mais barata; os Magpies provavelmente teriam apenas que recuar em relação ao valor de transferência exigido por Gordon e fazer uma pequena concessão ao Bayern. Segundo informações, o Newcastle estaria pedindo o equivalente a mais de 80 milhões de euros pelo jogador de 25 anos.
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Alexander Nübel vai se juntar ao Newcastle United?
No entanto, a decisão sobre o futuro de Nübel no Bayern pode se estender até o final do verão. Ainda não teriam ocorrido conversas concretas com possíveis novos clubes; além disso, o jogador de 29 anos está em ação com a seleção alemã na Copa do Mundo nos EUA, no México e no Canadá.
Além disso, é questionável se Nübel concordaria com uma transferência para os Magpies. Segundo informações do Bild, o goleiro está atualmente inclinado a outros clubes da Inglaterra e da Itália, mas não parece muito interessado em uma transferência para o Newcastle.
Gordon, por sua vez, está sendo fortemente associado a uma transferência para o FC Bayern de Munique. O próprio jogador da seleção inglesa já teria chegado a um acordo com o clube alemão, campeão recordista, para uma transferência na próxima temporada, mas os dois clubes ainda estão muito distantes nas negociações.
“Estamos de acordo em que vamos contratar um jogador ofensivo, se for financeiramente viável”, disse o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, na sexta-feira, antes da final da Copa da Alemanha em Berlim contra o VfB Stuttgart, durante um evento do Bild. “Tivemos uma conversa muito boa e esperamos avançar.” Sem citar explicitamente o nome, supõe-se que se tratava de Gordon.