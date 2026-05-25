Para a contratação do jogador desejado: o FC Bayern de Munique parece estar considerando uma troca espetacular

Seu contrato de empréstimo com o VfB Stuttgart termina em 30 de junho, mas já está claro que ele não tem futuro nem no time da Suábia nem no clube mais titulado da Alemanha. “Tivemos uma conversa com sua assessoria e o próprio Alex também está ciente dos nossos planos”, disse o diretor esportivo do FCB, Christoph Freund, após a última partida do Bayern na Bundesliga contra o 1. FC Köln, referindo-se a Neuer, seu substituto Jonas Urbig e Sven Ulreich: “Vamos para a próxima temporada com esse trio de goleiros, esse é o plano.”

Por outro lado, segundo relatos da mídia, o clube de Gordon, o Newcastle United, está em busca de um novo goleiro. A Sky informou, por exemplo, que o Newcastle estaria de olho em Robin Risser, do RC Lens. Custo: entre 30 e 40 milhões de euros.

Nübel seria, em comparação, uma opção bem mais barata; os Magpies provavelmente teriam apenas que recuar em relação ao valor de transferência exigido por Gordon e fazer uma pequena concessão ao Bayern. Segundo informações, o Newcastle estaria pedindo o equivalente a mais de 80 milhões de euros pelo jogador de 25 anos.