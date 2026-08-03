Paquetá abre as portas do Flamengo para Luiz Henrique, mas Cruzeiro também entra na disputa pelo atacante

O futuro de Luiz Henrique promete ser um dos principais assuntos da reta final da janela de transferências. Jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo e destaque do Zenit, o atacante desperta interesse de gigantes do futebol brasileiro e vê Flamengo e Cruzeiro despontarem como possíveis destinos. Enquanto o Rubro-Negro avalia o cenário para avançar nas negociações, a Raposa também monitora a situação, embora esbarre nas exigências impostas pelo clube russo.
Nesta segunda-feira (3), quem reforçou publicamente o desejo de contar com o atacante no Flamengo foi Lucas Paquetá. Companheiro de Luiz Henrique na seleção, o meia revelou que chegou a brincar com o jogador durante o período da Copa do Mundo sobre uma possível transferência para o clube carioca.