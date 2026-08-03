Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-CHI-BRAAFP
Gabriel Marin

Paquetá abre as portas do Flamengo para Luiz Henrique, mas Cruzeiro também entra na disputa pelo atacante

L. Paqueta
L. Henrique
Flamengo
Cruzeiro

Meia elogia companheiro de seleção, enquanto negociações seguem indefinidas e interesse de diferentes clubes movimenta o futuro do jogador do Zenit

O futuro de Luiz Henrique promete ser um dos principais assuntos da reta final da janela de transferências. Jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo e destaque do Zenit, o atacante desperta interesse de gigantes do futebol brasileiro e vê Flamengo e Cruzeiro despontarem como possíveis destinos. Enquanto o Rubro-Negro avalia o cenário para avançar nas negociações, a Raposa também monitora a situação, embora esbarre nas exigências impostas pelo clube russo.

Nesta segunda-feira (3), quem reforçou publicamente o desejo de contar com o atacante no Flamengo foi Lucas Paquetá. Companheiro de Luiz Henrique na seleção, o meia revelou que chegou a brincar com o jogador durante o período da Copa do Mundo sobre uma possível transferência para o clube carioca.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • Lucas Paquetá e Luiz HenriqueGetty/GOAL

    Paquetá elogia Luiz Henrique e reforça desejo de vê-lo no Flamengo

    Durante entrevista coletiva, Lucas Paquetá admitiu acompanhar as especulações do mercado e afirmou que jogadores como Luiz Henrique seriam bem recebidos no elenco comandado por Leonardo Jardim.

    "Obviamente a gente vê, sim (especulações). Queremos sempre bons jogadores com a gente. Os dois são grandes jogadores e seriam muito bem-vindos, é uma questão para a diretoria falar. Eu brinquei com o Luiz, é um cara que admiro muito, um grande atleta, tem qualidade... Um grande jogador. Que o clube faça o que tem que fazer. Será muito bem-vindo".

    A declaração evidencia que o nome de Luiz Henrique agrada também ao elenco rubro-negro. O atacante é observado pelo Flamengo há várias janelas e voltou a ganhar força após sua participação pela seleção brasileira.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!
    • Publicidade
  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Negociação do Flamengo depende do desfecho por Thiago Almada

    Apesar do interesse, Luiz Henrique não é a prioridade imediata da diretoria rubro-negra.

    O Flamengo concentra esforços para definir a situação de Thiago Almada. O clube possui um acordo encaminhado com o Atlético de Madrid, mas o meia argentino ainda prioriza uma transferência para o River Plate. A expectativa da diretoria é resolver esse impasse até o fim da semana.

    Somente após uma definição sobre Almada o Flamengo deve decidir se fará uma investida por Luiz Henrique. Internamente, dirigentes consideram pouco provável que as duas contratações sejam realizadas na mesma janela, principalmente pelas limitações financeiras do clube.

    Sem uma venda de grande porte, o Rubro-Negro trabalha com um caixa restrito para novos investimentos e busca negociações que envolvam parcelamentos mais longos ou condições facilitadas de pagamento.

  • imago-sport-1077650345.jpgArtur Stabulnieks

    Zenit faz jogo duro e estipula alto valor pelo atacante

    Como ocorreu em outras negociações recentes, o Zenit não pretende facilitar a saída de um de seus principais jogadores.

    O clube russo pede cerca de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 176 milhões) para liberar Luiz Henrique. Existe, porém, a possibilidade de reduzir esse valor caso atletas sejam envolvidos na negociação.

    Essa alternativa já foi discutida anteriormente com o Botafogo e voltou a aparecer nas conversas com outros interessados. O Flamengo conhece as condições impostas pelos russos, mas ainda avalia a viabilidade de uma eventual proposta.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1080568841.jpgFotoarena

    Cruzeiro monitora situação, mas modelo de negócio trava conversas

    Enquanto o Flamengo mantém cautela, o Cruzeiro também tenta encontrar uma forma de contratar o atacante.

    Segundo apuração da ESPN, a diretoria celeste demonstrou interesse em Luiz Henrique, mas as conversas esfriaram porque o Zenit pretende receber dinheiro e jogadores na negociação.

    O modelo não agrada à Raposa, que aceita discutir apenas uma compensação financeira. Os russos manifestaram interesse em Jonathan Jesus e Arroyo, dois jogadores considerados importantes no elenco comandado por Artur Jorge. Jonathan, inclusive, vem despertando interesse de clubes europeus.

    A divergência nas condições fez com que as tratativas fossem paralisadas, embora o Cruzeiro continue atento à situação do atacante.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Disputa promete esquentar reta final da janela

    A valorização de Luiz Henrique após a Copa do Mundo ampliou a concorrência por sua contratação. Além de Flamengo e Cruzeiro, o Botafogo também acompanha o cenário e pode entrar na disputa caso surja uma oportunidade de mercado.

    Com apenas 25 anos, o atacante reúne características valorizadas pelos principais clubes brasileiros e segue como um dos nomes mais cobiçados da janela. Enquanto o Flamengo aguarda a definição sobre Thiago Almada para decidir seus próximos passos, o Cruzeiro busca alternativas para contornar as exigências do Zenit.

    O desfecho da negociação dependerá não apenas da capacidade financeira dos interessados, mas também da flexibilidade do clube russo em relação ao formato do negócio, que até o momento segue sendo o principal obstáculo para uma transferência.

Copa do Brasil
Cruzeiro crest
Cruzeiro
CRU
Chapecoense crest
Chapecoense
CHA
Brasileirão
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Vitória crest
Vitória
VIT