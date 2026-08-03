Paquetá abre as portas do Flamengo para Luiz Henrique, mas Cruzeiro também entra na disputa pelo atacante

Durante entrevista coletiva, Lucas Paquetá admitiu acompanhar as especulações do mercado e afirmou que jogadores como Luiz Henrique seriam bem recebidos no elenco comandado por Leonardo Jardim.

"Obviamente a gente vê, sim (especulações). Queremos sempre bons jogadores com a gente. Os dois são grandes jogadores e seriam muito bem-vindos, é uma questão para a diretoria falar. Eu brinquei com o Luiz, é um cara que admiro muito, um grande atleta, tem qualidade... Um grande jogador. Que o clube faça o que tem que fazer. Será muito bem-vindo".

A declaração evidencia que o nome de Luiz Henrique agrada também ao elenco rubro-negro. O atacante é observado pelo Flamengo há várias janelas e voltou a ganhar força após sua participação pela seleção brasileira.