Paolo Maldini revela quão perto Pep Guardiola esteve de assumir o comando da Itália antes de desistir

Em uma entrevista ampla e bombástica ao Corriere della Sera, Maldini abriu o jogo sobre sua curta passagem como diretor técnico da FIGC. A lenda do AC Milan revelou que um de seus principais objetivos era levar Guardiola ao comando da Itália, uma movimentação que teria provocado ondas de choque no cenário internacional do futebol. Maldini relembrou uma reunião de alto nível na Catalunha, na qual as bases para o que poderia ter sido uma nomeação histórica foram traçadas em detalhes ao lado do ex-diretor esportivo Leonardo.

Maldini explicou a profundidade das conversas ao declarar: “Ele tinha manifestado a alguns amigos a ideia de querer comandar uma seleção. Fomos visitá-lo em Barcelona, almoçamos juntos, conversamos o dia todo. Ele ficou muito tentado. Esteve muito perto de aceitar. Chegou até a começar a escrever formações em pedaços de papel.”