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Paolo Maldini revela quão perto Pep Guardiola esteve de assumir o comando da Itália antes de desistir
O almoço secreto em Barcelona
Em uma entrevista ampla e bombástica ao Corriere della Sera, Maldini abriu o jogo sobre sua curta passagem como diretor técnico da FIGC. A lenda do AC Milan revelou que um de seus principais objetivos era levar Guardiola ao comando da Itália, uma movimentação que teria provocado ondas de choque no cenário internacional do futebol. Maldini relembrou uma reunião de alto nível na Catalunha, na qual as bases para o que poderia ter sido uma nomeação histórica foram traçadas em detalhes ao lado do ex-diretor esportivo Leonardo.
Maldini explicou a profundidade das conversas ao declarar: “Ele tinha manifestado a alguns amigos a ideia de querer comandar uma seleção. Fomos visitá-lo em Barcelona, almoçamos juntos, conversamos o dia todo. Ele ficou muito tentado. Esteve muito perto de aceitar. Chegou até a começar a escrever formações em pedaços de papel.”
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A verdade por trás das exigências salariais
Embora os rumores na época sugerissem que as exigências salariais de Guardiola eram o principal obstáculo para a FIGC, Maldini tratou rapidamente de afastar qualquer ideia de que a ganância tenha tido papel na decisão do espanhol. Antes, circularam na Itália relatos de que o mestre tático estaria esperando um salário impressionante de € 20 milhões por temporada. No entanto, Maldini esclareceu que o aspecto financeiro foi, na verdade, a parte mais fácil da negociação, com Guardiola demonstrando um nível surpreendente de flexibilidade em relação ao seu possível pacote de remuneração.
Ao abordar diretamente os rumores sobre o salário, Maldini foi categórico na resposta: “Absolutamente não. Dinheiro nunca foi um problema. Pep nos disse claramente: Me deem um euro a menos do que o treinador anterior recebia e está tudo bem para mim.”
O impacto mental da Premier League
Maldini então revelou por que o acordo fracassou. Ele apontou para um fator muito mais humano: o enorme desgaste físico e mental de uma década passada no auge do futebol de clubes. Depois de dominar a elite do futebol inglês com o Manchester City, a intensidade do trabalho claramente deixou marcas em Guardiola. A necessidade de uma pausa completa fora da área técnica acabou sendo o fator decisivo, superando sua curiosidade pelo cargo na Itália e o planejamento tático que ele já havia começado.
“Por causa do esgotamento”, insiste Maldini ao ser questionado sobre por que o acordo fracassou. “Guardiola vem de 10 anos extenuantes na Premier League. Ele passou por uma cirurgia nas costas, quer descansar. Mas foi uma conversa muito séria, estudamos os elencos do sub-17 para cima.”
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Voltando a Andrea Pirlo
Com Guardiola indisponível, Maldini recorreu ao ex-companheiro de equipe Andrea Pirlo. A escolha foi pensada para trazer uma abordagem jovem e moderna à seleção nacional, com foco no desenvolvimento técnico em vez de táticas defensivas rígidas. No entanto, a nomeação encontrou forte resistência, em parte por causa da polêmica em torno dos vínculos comerciais de Pirlo com empresas russas de apostas.
"Não sabíamos disso. A opinião pública fez o seu trabalho. Mas não havia nada, do ponto de vista legal, que impedisse Andrea de se tornar o técnico da seleção nacional. Isso foi, de certa forma, definitivamente exagerado. Pirlo estava disposto a encerrar sua relação com a empresa russa de apostas."
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