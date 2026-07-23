AFP
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Paolo Maldini fala sobre as conversas com Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, considerados “os melhores do mundo”, a respeito do cargo na seleção italiana, enquanto a FIGC se recusa a tomar uma decisão precipitada
Maldini tem como alvo a elite
Em uma iniciativa ousada para reanimar as perspectivas de uma nação em crise no futebol, Maldini revelou que a Itália tem como meta chegar ao topo da hierarquia dos treinadores. O ícone do AC Milan, recentemente nomeado diretor técnico da FIGC, confirmou que já ocorreram conversas com o ex-técnico do Manchester City, Guardiola, e com o atual técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti.
Em declarações destacadas pelo The Guardian, Maldini, falando em uma coletiva de imprensa após uma reunião de alto nível com os clubes da Série A, foi franco sobre a ambiciosa lista de candidatos da federação. “Honestamente, hoje não podemos dar notícias sobre o que está acontecendo. Vocês identificaram um dos nossos alvos”, disse Maldini quando questionado sobre os rumores envolvendo Guardiola. “Não podemos esconder que também conversamos com Carlo Ancelotti antes de falar com o Pep. Sinceramente, pareceu certo começar com os melhores do mundo, para verificar se eles estariam disponíveis.”
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Em busca dos vencedores lendários
A tentativa de contratar Guardiola ocorre em um momento em que o técnico de 55 anos está sem clube, após encerrar sua passagem de uma década, repleta de títulos, pelo Manchester City. Seu currículo é inquestionável, tendo também redefinido o futebol moderno durante suas passagens pelo Barcelona e pelo Bayern de Munique. Enquanto isso, Ancelotti continua sendo um dos treinadores mais condecorados da história, com cinco títulos da Liga dos Campeões e troféus de campeonatos das cinco principais divisões da Europa.
Maldini, ao lado do presidente da FIGC, Giovanni Malago, e do assessor Leonardo, teria passado vários dias em Barcelona para avaliar o interesse de Guardiola no projeto. Embora a vaga seja urgente, Maldini insistiu que não se contentariam com uma segunda opção apenas para preencher o cargo rapidamente. “O ideal seria anunciar o novo técnico ainda esta semana, mas é ainda melhor esperar pela pessoa que realmente queremos”, explicou Maldini.
A situação de Ancelotti no Brasil
Embora Ancelotti seja o candidato ideal, sua situação atual na seleção brasileira representa um grande obstáculo para a FIGC. O experiente técnico assinou uma prorrogação de contrato em maio, válida até 2030, mas sua posição passou a ser questionada após uma campanha decepcionante na Copa do Mundo.
A necessidade da Azzurra por uma liderança firme está mais evidente do que nunca após a recente derrota na repescagem para a Bósnia e Herzegovina. Essa derrota provocou a saída tanto do presidente Gabriele Gravina quanto do técnico Gennaro Gattuso. Gattuso estava no cargo há pouco tempo, tendo substituído Luciano Spalletti durante uma difícil fase de eliminatórias.
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Mais opções para os Azzurri
Caso as tentativas de contratar nomes de peso como Guardiola ou Ancelotti não deem certo, a FIGC não carece de alternativas, com vários rostos conhecidos já em pauta. Roberto Mancini, o homem que conquistou o título do Campeonato Europeu em 2021, figura ao lado de Antonio Conte como um dos principais candidatos, caso a federação considere trazer de volta um ex-técnico.
O nome de Andrea Pirlo também entrou na conversa. Figura-chave na conquista da Itália na Copa do Mundo de 2006 como jogador, ele daria à federação uma direção mais renovada, embora ainda não testada, em comparação com as opções mais experientes da lista.
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