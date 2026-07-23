Paolo Maldini fala sobre as conversas com Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, considerados “os melhores do mundo”, a respeito do cargo na seleção italiana, enquanto a FIGC se recusa a tomar uma decisão precipitada

Em uma iniciativa ousada para reanimar as perspectivas de uma nação em crise no futebol, Maldini revelou que a Itália tem como meta chegar ao topo da hierarquia dos treinadores. O ícone do AC Milan, recentemente nomeado diretor técnico da FIGC, confirmou que já ocorreram conversas com o ex-técnico do Manchester City, Guardiola, e com o atual técnico da Seleção Brasileira, Ancelotti.

Em declarações destacadas pelo The Guardian, Maldini, falando em uma coletiva de imprensa após uma reunião de alto nível com os clubes da Série A, foi franco sobre a ambiciosa lista de candidatos da federação. “Honestamente, hoje não podemos dar notícias sobre o que está acontecendo. Vocês identificaram um dos nossos alvos”, disse Maldini quando questionado sobre os rumores envolvendo Guardiola. “Não podemos esconder que também conversamos com Carlo Ancelotti antes de falar com o Pep. Sinceramente, pareceu certo começar com os melhores do mundo, para verificar se eles estariam disponíveis.”