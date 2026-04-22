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Arsenal title wobble GFXGOAL
Mark Doyle

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“Pânico nas ruas de Londres!”: As cinco principais razões para o colapso do Arsenal que ameaça arruinar mais uma campanha pelo título da Premier League

Opinion
Arsenal
Premier League
M. Arteta
M. Oedegaard
D. Rice
Gabriel
V. Gyoekeres
Especiais e Opinião
B. Saka

A faixa exibida pelos torcedores do Manchester City na arquibancada sul do Etihad Stadium no domingo resumiu muito bem a situação: “Pânico nas ruas de Londres”. Após uma derrota devastadora por 2 a 1 na casa de seus rivais pelo título da Premier League, o Arsenal está agora apenas três pontos à frente dos jogadores de Pep Guardiola — e tendo disputado uma partida a mais.

Consequentemente, se o City vencer o Burnley em Turf Moor nesta quarta-feira, assumirá a liderança da tabela por diferença de gols, faltando cinco rodadas para o fim da temporada.

É uma situação verdadeiramente impressionante. Há menos de um mês, o Arsenal tinha uma vantagem de 10 pontos após uma vitória por 2 a 0 sobre o Everton que deixou o Emirates em festa. Os torcedores, compreensivelmente, sentiram que uma agonizante seca de 22 anos sem títulos estava chegando ao fim.

Agora, porém, os sofridos torcedores dos Gunners temem mais uma capitulação traumática na disputa pelo título, com os jogadores de Mikel Arteta tendo perdido suas duas últimas partidas do campeonato.

Então, o que deu errado para o Arsenal? Quem é o maior culpado por eles terem perdido o rumo justamente na hora errada? E será que eles têm alguma esperança de reverter a situação daqui até o final da temporada?...

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    O grande Guardiola

    As repercussões do confronto de domingo entre os líderes da tabela no Etihad têm se concentrado no Arsenal — e isso é compreensível. A narrativa em torno dos Gunners é absolutamente cativante. Podemos realmente estar diante de uma das maiores falhas da história do futebol. No entanto, o City é responsável pela grande maioria da pressão sob a qual o Arsenal está agora sucumbindo — e isso precisa ser reconhecido.

    Esta não é uma equipe clássica de Guardiola. Sabemos disso pela maneira como foram eliminados da Liga dos Campeões por um time medíocre do Real Madrid, comandado por Álvaro Arbeloa. O City também perdeu cinco jogos do campeonato nesta temporada — um número impensável na época em que disputavam títulos com o Liverpool de Jurgen Klopp.

    No entanto, o City não sofreu nenhuma derrota no campeonato nacional desde que foi derrotado com uma facilidade alarmante pelo rival local Manchester United, lá em janeiro. Consequentemente, o time está agora se aproximando de uma tríplice coroa nacional — o que é mais uma prova da grandeza de Guardiola.

    O catalão recebeu uma ajuda enorme dos proprietários do clube, que fizeram duas contratações decisivas para a temporada: Marc Guehi e Antoine Semenyo, mas Guardiola também merece imenso crédito por ter aprimorado Abdukodir Khusanov, depositado sua confiança em Nico O'Reilly, abraçado tardiamente o gênio inconformista de Rayan Cherki e, talvez o mais importante de tudo para um técnico acusado de pensar demais, descoberto sua escalação titular mais forte — e mantido-se fiel a ela.

    Como resultado, um time do City bastante estabilizado, que poderia facilmente ter desmoronado após empates consecutivos contra o Nottingham Forest e o West Ham em março, agora está jogando seu melhor futebol da temporada, como evidenciado por quatro vitórias consecutivas de peso em todas as competições: duas sobre o Arsenal e uma sobre o Liverpool e o Chelsea, respectivamente.

    Basicamente, enquanto o City está à altura do desafio, o Arsenal parece estar sobrecarregado por ele.

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  • Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

    O peso da história

    A ansiedade do Arsenal é compreensível. O clube não conquista o título desde 2004 — mas esta era para ser a sua temporada.

    Enquanto o Liverpool era o atual campeão e gerou as maiores manchetes durante a janela de transferências de verão com seus gastos de 450 milhões de libras, o Arsenal acabou tendo o maior gasto líquido, e o consenso geral era de que Arteta estava no comando do elenco com maior profundidade de talentos da Inglaterra.

    Theo Walcott chegou ao ponto de questionar se o time do Manchester United que venceu o campeonato e a Liga dos Campeões em 2008 poderia “competir” com a equipe de Arteta, enquanto Piers Morgan afirmou que o Arsenal poderia conquistar o quadruplo porque tinha “o melhor elenco da história do futebol de clubes mundial”.

    Essas declarações podem ter sido ridículas, mas eram indicativas do nível exagerado de expectativa em torno dos Gunners, dos quais não se esperava apenas que acabassem com a seca de títulos, mas também que fizessem história no processo. No entanto, os mais de 1 bilhão de libras gastos em jogadores desde a nomeação de Arteta tornaram inegavelmente imperativa a conquista de pelo menos um título importante.

    Como disse o lendário lateral Nigel Winterburn aoGOAL em novembro: “Não acho que tenha havido desculpas por parte de Arteta e do clube. Se você quiser analisar as últimas três temporadas de forma implacável, simplesmente não fomos bons o suficiente.

    “Mas acredito que este seja o elenco mais forte que o Arsenal já teve no Emirates — em termos de profundidade. Os jogadores que adicionamos ao elenco nesta temporada me dão uma enorme confiança de que seremos muito, muito difíceis de vencer.”

    E eles eram, pelo menos até um mês atrás. Antes de 22 de março, o Arsenal havia perdido apenas três de 49 jogos em todas as competições. Desde então, perderam quatro dos últimos seis — e não é realmente tão surpreendente que tenha sido a derrota por 2 a 0 para o City em Wembley que os levou a uma espiral descendente.

    A final da Carabao Cup representava uma chance para o Arsenal de Arteta conquistar seu primeiro troféu desde a FA Cup de 2019 e, mais importante, enviar uma mensagem a um time que havia superado o Arsenal duas vezes na reta final das disputas pelo título. Em vez disso, foram dominados em campo, o que apenas levantou mais questões sobre a qualidade do técnico e o caráter dos jogadores.

  • Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ficar sem combustível

    O Arsenal foi, sem dúvida, afetado por lesões no momento mais inoportuno, com Bukayo Saka, Jurrien Timber e Mikel Merino todos fora de ação no momento. A terceira ausência de Saka na temporada é, obviamente, um grande golpe, já que o ponta-direita é o “garoto-propaganda” dos Gunners, muitas vezes seu atacante mais incisivo.

    Timber, no entanto, tornou-se uma figura extremamente influente na lateral nesta temporada, enquanto a indisponibilidade de Merino reduziu as opções de Arteta no meio-campo — e isso tem se tornado cada vez mais significativo, com Declan Rice e Martin Zubimendi parecendo exaustos nos últimos tempos. De fato, há uma sensação entre os torcedores de que o cansaço é o maior fator por trás da instabilidade do Arsenal no final da temporada, com o meio-campo não operando mais a todo vapor.

    Arteta argumentou que o Arsenal é o único time inglês restante na Liga dos Campeões porque a Premier League “e este calendário te deixam exausto”. No entanto, o técnico também enfrentou acusações de não ter feito uma rotação adequada de seus jogadores, de modo a neutralizar o risco de cansaço — e também de lesões, nos casos de Timber e Saka — na reta final da temporada.

    O lado positivo é que o Arsenal nunca teve realmente falta de opções no ataque, mas Arteta claramente não considera que o ex-capitão do Brentford, Christian Norgaard, seja bom o suficiente para ser titular com mais regularidade, e agora corre o risco de pagar um preço muito alto por esgotar Rice e Zubimendi.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Falta de verdadeiros líderes

    No Etihad, Zubimendi mostrou um pouco mais de energia do que vinha demonstrando ultimamente, mas ainda assim não conseguiu exercer nenhum controle real sobre o jogo — em nítido contraste com suas atuações na primeira metade da temporada, quando Arteta o descreveu como o “melhor jogador” do Arsenal. 

    É claro que o espanhol não foi ajudado pela ausência de seu parceiro no meio-campo. Rice pode muito bem estar sem fôlego, mas a dura realidade é que o favorito das casas de apostas para o prêmio de Jogador da Temporada não apareceu para o jogo mais importante da temporada. O jogador da seleção inglesa perdeu mais da metade de seus duelos, venceu apenas uma disputa de bola durante toda a tarde e perdeu a posse 13 vezes — mais do que qualquer um de seus companheiros, com exceção de Martin Odegaard (16).

    Para ser justo com este último, o capitão do Arsenal foi o jogador mais criativo dos visitantes naquele dia — e de longe —, mas, ao contrário de Bernardo Silva, de 31 anos, ele mais uma vez não conseguiu deixar sua marca em uma partida de extrema importância, o que significa que as dúvidas sobre suas credenciais como capitão não vão desaparecer até que ele consiga realmente inspirar sua equipe a conquistar um troféu.

    Muitos torcedores acham que Gabriel Magalhães seria mais adequado para o papel, mas o autoproclamado “durão” dos Gunners mostrou suas verdadeiras cores no Etihad. Depois de ser intimidado durante toda a tarde pelo herói da partida, Erling Haaland, o brasileiro só escapou de um cartão vermelho totalmente merecido graças ao camisa 9 do City, que admirávelmente recusou a oportunidade de fazer alarde sobre uma cabeçada patética e petulante de Gabriel. 

    Com supostos líderes como esses, não é de se admirar que o Arsenal sempre fique aquém quando mais importa.

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Energia nervosa

    É claro que, quando se trata de dar o exemplo, o técnico dá o tom e, infelizmente para o Arsenal, Arteta não está exalando confiança neste momento. O ex-meio-campista é conhecido por suas exaltações à beira do campo, mas há uma energia nervosa em torno dele neste momento que reflete — e é, sem dúvida, em parte responsável pela — tensão nas arquibancadas do Emirates.

    Ao contrário de seu mentor que se tornou adversário, Guardiola, Arteta não é um vencedor inveterado. Ele só sabe o que é preciso para cruzar a linha de chegada em uma disputa pelo título porque trabalhou sob o comando do catalão; ele ainda precisa provar que é capaz de fazer isso sozinho.

    E não se enganem: três vice-campeonatos consecutivos devem estar pesando muito na mente de Arteta neste momento — o que talvez explique por que ele está recorrendo a artifícios cada vez mais bizarros para ajudar seus jogadores a finalmente colocarem as mãos no troféu da Premier League.

    O técnico de 44 anos, sem dúvida, fez um bom trabalho ao transformar o Arsenal em um dos times mais fortes da Europa — as semifinais consecutivas da Liga dos Campeões são prova disso —, mas ele recebeu apoio como poucos outros treinadores na história do futebol e ainda tem apenas uma FA Cup para mostrar como resultado de seus esforços.

    Lembre-se de que Viktor Gyokeres deveria ser o elo que faltava no ataque, a resposta do Arsenal a Haaland, e mesmo assim Arteta não teve confiança suficiente no sueco para escalá-lo contra o City. Já se fala que o clube pretende gastar ainda mais dinheiro para reforçar o ataque do espanhol neste verão — o que seria simplesmente notável se uma sexta temporada consecutiva terminasse sem nenhum título significativo.

    Nesse cenário, certamente até mesmo o mais fervoroso torcedor de Arteta deixaria de confiar no processo e passaria a questioná-lo, não é mesmo?

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Ainda não está pronto"

    No entanto, em meio a toda essa inevitável negatividade, é importante ressaltar que nem tudo está perdido para Arteta ou para o Arsenal. Longe disso, na verdade. Apesar do fracasso na busca pelo quadruplo, os Gunners ainda estão em posição de conquistar os dois troféus mais importantes ao seu alcance.

    Mesmo que o City vença seu jogo a menos, o Arsenal definitivamente tem o calendário mais fácil, com suas cinco partidas restantes todas contra times da metade inferior da tabela. Também deve ajudar o fato de que o notoriamente conservador Arteta agora não tem outra opção a não ser tirar o pé do freio, o que significa que os Gunners poderiam aumentar significativamente seu saldo de gols nas próximas semanas.

    Além disso, eles já golearam o Atlético de Madrid, seu adversário nas semifinais da Liga dos Campeões, nesta temporada, e devem estar confiantes em garantir um confronto de tirar o fôlego contra o Bayern de Munique ou o Paris Saint-Germain em Budapeste, no dia 30 de maio.

    A palavra-chave aqui, porém, é “deveriam”, porque, nesta fase, é muito difícil, de fora, saber como Arteta e seus jogadores estão se sentindo internamente. A perspectiva de dois confrontos mental e fisicamente desgastantes contra o Atlético de Diego Simeone dificilmente é o remédio ideal para corpos e mentes exaustos. Arteta diz que o “fogo” ainda arde intensamente dentro dele, mas tanto ele quanto seus jogadores parecem estar sentindo o calor.

    Rice estava certo quando disse deliberadamente aos seus companheiros de equipe no Etihad no domingo que “ainda não está decidido” — mas pode estar em breve se o Arsenal não conseguir reverter essa fase ruim no sábado, em casa, contra o Newcastle. Se não vencerem esse jogo também, haverá pânico nas ruas do norte de Londres.

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