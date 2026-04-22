“Pânico nas ruas de Londres!”: As cinco principais razões para o colapso do Arsenal que ameaça arruinar mais uma campanha pelo título da Premier League

A ansiedade do Arsenal é compreensível. O clube não conquista o título desde 2004 — mas esta era para ser a sua temporada.

Enquanto o Liverpool era o atual campeão e gerou as maiores manchetes durante a janela de transferências de verão com seus gastos de 450 milhões de libras, o Arsenal acabou tendo o maior gasto líquido, e o consenso geral era de que Arteta estava no comando do elenco com maior profundidade de talentos da Inglaterra.

Theo Walcott chegou ao ponto de questionar se o time do Manchester United que venceu o campeonato e a Liga dos Campeões em 2008 poderia “competir” com a equipe de Arteta, enquanto Piers Morgan afirmou que o Arsenal poderia conquistar o quadruplo porque tinha “o melhor elenco da história do futebol de clubes mundial”.

Essas declarações podem ter sido ridículas, mas eram indicativas do nível exagerado de expectativa em torno dos Gunners, dos quais não se esperava apenas que acabassem com a seca de títulos, mas também que fizessem história no processo. No entanto, os mais de 1 bilhão de libras gastos em jogadores desde a nomeação de Arteta tornaram inegavelmente imperativa a conquista de pelo menos um título importante.

Como disse o lendário lateral Nigel Winterburn aoGOAL em novembro: “Não acho que tenha havido desculpas por parte de Arteta e do clube. Se você quiser analisar as últimas três temporadas de forma implacável, simplesmente não fomos bons o suficiente.

“Mas acredito que este seja o elenco mais forte que o Arsenal já teve no Emirates — em termos de profundidade. Os jogadores que adicionamos ao elenco nesta temporada me dão uma enorme confiança de que seremos muito, muito difíceis de vencer.”

E eles eram, pelo menos até um mês atrás. Antes de 22 de março, o Arsenal havia perdido apenas três de 49 jogos em todas as competições. Desde então, perderam quatro dos últimos seis — e não é realmente tão surpreendente que tenha sido a derrota por 2 a 0 para o City em Wembley que os levou a uma espiral descendente.

A final da Carabao Cup representava uma chance para o Arsenal de Arteta conquistar seu primeiro troféu desde a FA Cup de 2019 e, mais importante, enviar uma mensagem a um time que havia superado o Arsenal duas vezes na reta final das disputas pelo título. Em vez disso, foram dominados em campo, o que apenas levantou mais questões sobre a qualidade do técnico e o caráter dos jogadores.