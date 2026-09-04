Pânico com a Bola de Ouro? Por que o PSG está correndo para amarrar Khvicha Kvaratskhelia a um enorme novo contrato

O PSG trabalha ativamente para garantir Kvaratskhelia com um novo contrato lucrativo o mais rápido possível. Apesar de o vínculo atual do jogador de 25 anos estar assegurado até 2029, o PSG transformou sua renovação imediata em uma grande prioridade nos bastidores.

De acordo com L'Equipe, essa urgência repentina decorre inteiramente da próxima cerimônia da Bola de Ouro, marcada para o mês que vem. Kvaratskhelia é cada vez mais apontado como favorito para conquistar o prestigiado prêmio individual, o que levou o diretor esportivo Luis Campos a agir rapidamente para evitar uma escalada nos custos futuros.