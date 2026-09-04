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Pânico com a Bola de Ouro? Por que o PSG está correndo para amarrar Khvicha Kvaratskhelia a um enorme novo contrato
Correndo contra o tempo pela renovação
O PSG trabalha ativamente para garantir Kvaratskhelia com um novo contrato lucrativo o mais rápido possível. Apesar de o vínculo atual do jogador de 25 anos estar assegurado até 2029, o PSG transformou sua renovação imediata em uma grande prioridade nos bastidores.
De acordo com L'Equipe, essa urgência repentina decorre inteiramente da próxima cerimônia da Bola de Ouro, marcada para o mês que vem. Kvaratskhelia é cada vez mais apontado como favorito para conquistar o prestigiado prêmio individual, o que levou o diretor esportivo Luis Campos a agir rapidamente para evitar uma escalada nos custos futuros.
- AFP
Temendo exigências salariais astronômicas de agentes
A cúpula parisiense está profundamente preocupada com as proporções gigantescas que uma renovação contratual pode tomar caso escolha esperar. Os dirigentes do clube preferem claramente oferecer de imediato um acordo altamente competitivo, com um bônus financeiro substancial caso ele realmente vença a Bola de Ouro.
O PSG acredita que essa abordagem proativa é consideravelmente mais segura do que se sentar para negociar com um vencedor recém-coroado da Bola de Ouro. Se o atacante georgiano conquistar o principal prêmio individual antes de assinar, as exigências salariais de seu novo agente, Moussa Sissoko, podem se multiplicar rapidamente por dez.
Um impacto transformador na capital francesa
Kvaratskhelia transformou completamente a cara do PSG desde que chegou por uma quantia elevada vindo do Napoli, em janeiro de 2025. O ponta dinâmico tem comprovado de forma consistente sua inegável capacidade de nível mundial ao aparecer com momentos decisivos sempre que o nível da oposição aumenta drasticamente.
Seu status de superastro atingiu uma dimensão totalmente nova após seu papel crucial para ajudar o clube da capital a garantir uma cobiçada dobradinha europeia. Embora grandes rivais europeus tenham evitado com bom senso fazer propostas de transferência por um jogador universalmente considerado intocável, o PSG sabe muito bem que seu enorme valor agora exige um salário maior.
- AFP
Aprendendo com erros passados no mercado de transferências
Determinado a agir rapidamente, o PSG estabeleceu um prazo rígido de um mês para concluir com sucesso essas negociações delicadas. A experiência recente do clube com conversas inesperadamente complexas para manter Ousmane Dembele serviu como um alerta muito valioso para a atual diretoria.
Ainda é relativamente incerto se Kvaratskhelia e seu exigente estafe aceitarão de bom grado esse cronograma acelerado. No entanto, o clube mantém uma posição notavelmente firme. Após a longa saga em torno da saída de Kylian Mbappe, a cúpula parisiense se recusa terminantemente a permitir que jogadores voltem a ter poder absoluto nas negociações salariais.
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