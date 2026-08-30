O Palmeiras deixou pontos importantes pelo caminho na disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (30), o Verdão empatou por 1 a 1 com o Mirassol, no Estádio Campos Maia, pela 25ª rodada, e viu sua vantagem na primeira colocação ficar menor.
Palmeiras tropeça contra o Mirassol e vê vantagem na liderança diminuir
Perdendo tração
Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira chegou aos 52 pontos. A distância para o Flamengo, segundo colocado, caiu para quatro pontos — e o Rubro-Negro ainda tem uma partida a menos na competição. O cenário aumenta o peso do empate para o Palmeiras, que poderia ampliar a margem na ponta.
O jogo contra o Mirassol
O time paulista saiu atrás no placar no segundo tempo, quando Eduardo aproveitou cruzamento de Igor Formiga e abriu o marcador para o Mirassol. O Palmeiras conseguiu reagir e chegou ao empate aos 29 minutos, com Mauricio, mas não teve força para buscar a virada nos minutos finais.
Do outro lado, o Mirassol somou um ponto importante na luta contra o rebaixamento. A equipe chegou aos 27 pontos e ocupa a primeira posição fora da zona de queda.
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Perguntas frequentes
A primeira edição do Campeonato Brasileiro por pontos corridos foi disputada em 2003, ano em que o Cruzeiro se sagrou campeão.
Não. Em 2003 e 2004, o Campeonato Brasileiro tinha 24 times, número que baixou para 22 na edição de 2005. Desde 2006, 20 equipes participam da Série A do Brasileirão.
Desde 2016, os seis melhores times do Brasileirão garantem uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, sendo que os quatro primeiros vão diretamente para a fase de grupos e os outros dois disputam a pré-Libertadores.
Considerando toda a história do Campeonato Brasileiro, Roberto Dinamite, com 190 gols em 328 jogos, é o maior goleador da competição.