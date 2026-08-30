Palmeiras tropeça contra o Mirassol e vê vantagem na liderança diminuir

O time paulista saiu atrás no placar no segundo tempo, quando Eduardo aproveitou cruzamento de Igor Formiga e abriu o marcador para o Mirassol. O Palmeiras conseguiu reagir e chegou ao empate aos 29 minutos, com Mauricio, mas não teve força para buscar a virada nos minutos finais.

Do outro lado, o Mirassol somou um ponto importante na luta contra o rebaixamento. A equipe chegou aos 27 pontos e ocupa a primeira posição fora da zona de queda.