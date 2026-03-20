Palmeiras tem expectativas otimistas para o retorno de Paulinho aos gramados

O retorno de Paulinho aos gramados está cada vez mais próximo. O meia-atacante segue avançando em seu processo de recuperação e já está na quarta das cinco etapas previstas pelo departamento médico do Palmeiras. A expectativa do clube é de que ele possa voltar a ser relacionado após a Data FIFA de março, dependendo da evolução nas próximas semanas.

Nesse estágio da recuperação, Paulinho já participa de atividades no campo e aumenta gradualmente a intensidade dos trabalhos físicos. O clube mantém cautela com o jogador, que ainda sente incômodos na região da lesão, mas o avanço nas etapas do tratamento reforça o otimismo de que Paulinho poderá, em breve, voltar aos campos.

O retorno do camisa 10 é visto como um reforço importante para um meio-campo que já vem funcionando bem na temporada. Com um elenco competitivo e diversas opções ofensivas, o técnico Abel Ferreira pode ganhar ainda mais alternativas para a sequência das competições.







