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paulinhoGetty Images
Joaquim Lira Viana

Palmeiras tem expectativas otimistas para o retorno de Paulinho aos gramados

Em fase avançada de recuperação, meia-atacante se aproxima de voltar a jogar após a Data Fifa de março e pode ampliar as opções ofensivas do elenco alviverde em breve

O retorno de Paulinho aos gramados está cada vez mais próximo. O meia-atacante segue avançando em seu processo de recuperação e já está na quarta das cinco etapas previstas pelo departamento médico do Palmeiras. A expectativa do clube é de que ele possa voltar a ser relacionado após a Data FIFA de março, dependendo da evolução nas próximas semanas.

Nesse estágio da recuperação, Paulinho já participa de atividades no campo e aumenta gradualmente a intensidade dos trabalhos físicos. O clube mantém cautela com o jogador, que ainda sente incômodos na região da lesão, mas o avanço nas etapas do tratamento reforça o otimismo de que Paulinho poderá, em breve, voltar aos campos.

O retorno do camisa 10 é visto como um reforço importante para um meio-campo que já vem funcionando bem na temporada. Com um elenco competitivo e diversas opções ofensivas, o técnico Abel Ferreira pode ganhar ainda mais alternativas para a sequência das competições.

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    O status da lesão de Paulinho

    A lesão que afastou Paulinho dos gramados é uma fratura por estresse na tíbia da perna direita. O problema começou ainda quando o jogador defendia o Atlético-MG e exigiu cirurgia para correção. Já como atleta do Palmeiras, ele precisou passar por um novo procedimento para garantir a recuperação completa da região.

    Desde então, o meia-atacante vem cumprindo um processo dividido em cinco etapas de recuperação. Atualmente na quarta fase, ele já realiza trabalhos no gramado, com bola e exercícios de fortalecimento, enquanto aumenta gradualmente a carga de treinos. A última etapa prevê a reintegração total aos treinamentos com o grupo antes da liberação para os jogos.

    A última vez que Paulinho entrou em campo pelo Palmeiras foi em julho de 2025, durante a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Na ocasião, o jogador atuou contra o Chelsea, nas quartas de final do torneio. Antes disso, nas oitavas de final, o meia-atacante jogou contra o Botafogo, mesmo sentindo dores, e foi responsável pelo gol na prorrogação que garantiu o Palmeiras na fase seguinte.


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  • Palmeiras v Botafogo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    O que vem por aí para o Palmeiras

    Enquanto aguarda a recuperação completa do seu camisa 10, o Palmeiras segue focado na sequência da temporada. O próximo compromisso da equipe será contra o São Paulo, no próximo sábado (21), às 21h, no Morumbis, em São Paulo. A partida é válida pela oitava rodada do Brasileirão 2026 e é o primeiro Choque-Rei desta edição do Campeonato Brasileiro.

    As equipes são as duas primeiras colocadas nas tabela, empatadas com 16 pontos, mas o alviverde têm vantagem no saldo de gols e, por isso, atualmente ocupa a primeira colocação.

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