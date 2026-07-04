O Palmeiras alcançou um feito inédito em sua história na Copa do Mundo. Com o gol de Jhon Arias diante de Gana, pela segunda fase do Mundial de 2026, o Verdão passou a ter dois jogadores do elenco marcando na mesma edição do torneio pela primeira vez.
Palmeiras tem dois jogadores marcando na mesma Copa do Mundo pela primeira vez
- AFP
Além de Arias
Antes do colombiano, Maurício já havia balançado as redes na fase de grupos, quando marcou pelo Paraguai na partida de estreia contra os Estados Unidos. Na ocasião, ele marcou o único gol da derrota paraguaia por 4 a 1.
Até o gol de Maurício, o último jogador do Palmeiras a marcar em uma Copa do Mundo havia sido Jorge Valdivia, pelo Chile, na vitória por 3 a 1 sobre a Austrália, na fase de grupos da edição de 2014, disputada no Brasil.
- Getty Images Sport
A lista de jogadores
Vavá (1962) – 4 gols
Jair Rosa Pinto (1950) – 2 gols
Mazzola (1958) – 2 gols
Francisco Arce (2002) – 1 gol
Jorge Valdivia (2014) – 1 gol
Maurício (2026) – 1 gol
Jhon Arias (2026) – 1 gol
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.