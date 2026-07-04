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Colombia v Ghana: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Palmeiras tem dois jogadores marcando na mesma Copa do Mundo pela primeira vez

Copa do Mundo
Colômbia
Paraguai
J. Arias
Mauricio
Palmeiras

Meia colombiano se junta a Maurício e faz o Verdão alcançar feito inédito no Mundial

O Palmeiras alcançou um feito inédito em sua história na Copa do Mundo. Com o gol de Jhon Arias diante de Gana, pela segunda fase do Mundial de 2026, o Verdão passou a ter dois jogadores do elenco marcando na mesma edição do torneio pela primeira vez.

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    Além de Arias

    Antes do colombiano, Maurício já havia balançado as redes na fase de grupos, quando marcou pelo Paraguai na partida de estreia contra os Estados Unidos. Na ocasião, ele marcou o único gol da derrota paraguaia por 4 a 1.

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    Até o gol de Maurício, o último jogador do Palmeiras a marcar em uma Copa do Mundo havia sido Jorge Valdivia, pelo Chile, na vitória por 3 a 1 sobre a Austrália, na fase de grupos da edição de 2014, disputada no Brasil.

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  • Chile v Australia: Group B - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    A lista de jogadores

    Vavá (1962) – 4 gols

    Jair Rosa Pinto (1950) – 2 gols

    Mazzola (1958) – 2 gols

    Francisco Arce (2002) – 1 gol

    Jorge Valdivia (2014) – 1 gol

    Maurício (2026) – 1 gol

    Jhon Arias (2026) – 1 gol

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