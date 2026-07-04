Palmeiras tem dois jogadores marcando na mesma Copa do Mundo pela primeira vez

Antes do colombiano, Maurício já havia balançado as redes na fase de grupos, quando marcou pelo Paraguai na partida de estreia contra os Estados Unidos. Na ocasião, ele marcou o único gol da derrota paraguaia por 4 a 1.

Até o gol de Maurício, o último jogador do Palmeiras a marcar em uma Copa do Mundo havia sido Jorge Valdivia, pelo Chile, na vitória por 3 a 1 sobre a Austrália, na fase de grupos da edição de 2014, disputada no Brasil.