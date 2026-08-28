Palmeiras supera R$ 2,4 bilhões em vendas com Leila Pereira; Crias da Academia lideram ranking de negociações

O Palmeiras transformou a formação de jogadores em uma das principais engrenagens de seu modelo esportivo e financeiro. Desde o início de 2022, primeiro ano da gestão de Leila Pereira na presidência do clube, o Verdão alcançou € 414,2 milhões em receitas com vendas de atletas do futebol masculino, cerca de R$ 2,4 bilhões.

A marca foi impulsionada pela negociação de Allan com o Manchester City. O meia-atacante foi vendido por aproximadamente € 40 milhões, considerando valores fixos e variáveis, em uma operação que representa cerca de R$ 240 milhões.

Ao todo, são 27 vendas diretas realizadas no período. O levantamento considera os valores totais das operações, incluindo bônus previstos em contrato, mas não contabiliza receitas futuras provenientes de percentuais de direitos econômicos que o Palmeiras manteve após determinadas negociações.

O desempenho ajuda a explicar como o clube consegue manter um elenco competitivo mesmo diante de uma diferença significativa de receitas recorrentes em relação a rivais como o Flamengo. A venda de jogadores tornou-se uma peça importante para equilibrar o caixa, financiar investimentos e sustentar o nível de competitividade do time.