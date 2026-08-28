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imago-sport-1082060690.jpgSports Press Photo
Gabriel Marin

Palmeiras supera R$ 2,4 bilhões em vendas com Leila Pereira; Crias da Academia lideram ranking de negociações

Palmeiras

Clube alcança marca de € 414,2 milhões em transferências desde 2022, com 18 das 27 vendas envolvendo jogadores formados nas categorias de base; Allan é o novo destaque do modelo alviverde

O Palmeiras transformou a formação de jogadores em uma das principais engrenagens de seu modelo esportivo e financeiro. Desde o início de 2022, primeiro ano da gestão de Leila Pereira na presidência do clube, o Verdão alcançou € 414,2 milhões em receitas com vendas de atletas do futebol masculino, cerca de R$ 2,4 bilhões.

A marca foi impulsionada pela negociação de Allan com o Manchester City. O meia-atacante foi vendido por aproximadamente € 40 milhões, considerando valores fixos e variáveis, em uma operação que representa cerca de R$ 240 milhões.

Ao todo, são 27 vendas diretas realizadas no período. O levantamento considera os valores totais das operações, incluindo bônus previstos em contrato, mas não contabiliza receitas futuras provenientes de percentuais de direitos econômicos que o Palmeiras manteve após determinadas negociações.

O desempenho ajuda a explicar como o clube consegue manter um elenco competitivo mesmo diante de uma diferença significativa de receitas recorrentes em relação a rivais como o Flamengo. A venda de jogadores tornou-se uma peça importante para equilibrar o caixa, financiar investimentos e sustentar o nível de competitividade do time.

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  • Luis Guilherme, Estêvão e EndrickReprodução/Redes Sociais

    Crias da Academia dominam as maiores vendas

    O dado que mais chama atenção no levantamento é a participação dos jogadores formados pelo próprio Palmeiras. Das 27 negociações realizadas desde 2022, 18 envolveram Crias da Academia, o equivalente a 66% do total.

    E não são apenas as vendas em quantidade que evidenciam a importância da base. Os cinco maiores negócios do período foram justamente de jogadores revelados pelo clube.

    Endrick lidera o ranking, com € 72 milhões negociados com o Real Madrid. Na sequência aparecem Estêvão, vendido ao Chelsea por € 61,5 milhões; Allan, que agora vai para o Manchester City por € 40 milhões; Vitor Reis, também negociado com o clube inglês por € 37 milhões; e Luis Guilherme, vendido ao West Ham por € 30 milhões.

    A lista mostra como o Palmeiras conseguiu transformar o trabalho de formação em um ciclo contínuo: o jogador é desenvolvido nas categorias inferiores, chega ao profissional, ganha espaço e, quando atinge alto valor de mercado, é negociado por cifras capazes de impactar diretamente as finanças do clube.

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  • imago-sport-1081851239.jpgTheNews2

    Allan reforça ciclo de quatro anos com vendas milionárias

    A transferência de Allan também mantém uma sequência impressionante para o Palmeiras. Pelo quarto ano consecutivo, o clube emplaca uma negociação superior a € 35 milhões, considerando a correção dos valores para os dias atuais.

    Antes dele, Endrick, Estêvão e Vitor Reis já haviam protagonizado negócios dessa magnitude. A sequência reforça a capacidade do Palmeiras de produzir atletas com enorme valor de mercado e negociá-los no momento em que atingem o auge de valorização.

    Segundo levantamento, o Palmeiras passou a deter cinco das 13 maiores transferências da história do futebol brasileiro com a inclusão da negociação de Allan.

    Além do impacto esportivo, o negócio com o Manchester City tem efeito imediato sobre o planejamento financeiro. Com cerca de € 39 milhões fixos e bônus por metas, a operação praticamente garante o cumprimento da meta orçamentária estabelecida pelo clube para receitas com vendas de jogadores.

    Na prática, o Palmeiras ganha fôlego para o restante da temporada e reduz a necessidade de recorrer a recursos do mercado para manter as contas equilibradas.

  • Palmeiras v Mirassol - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Richard Ríos é exceção entre os contratados

    Embora as Crias da Academia dominem o ranking, o Palmeiras também conseguiu uma venda expressiva entre jogadores contratados para o elenco profissional.

    Richard Ríos foi negociado com o Benfica por € 30 milhões, tornando-se a maior venda direta do período entre atletas que chegaram ao clube já como profissionais.

    O caso chama atenção porque representa uma valorização direta do investimento feito pelo Palmeiras. O volante foi contratado do Guarani em 2023 por R$ 6 milhões e, dois anos depois, deixou o clube por um valor equivalente a aproximadamente cinco vezes o investimento inicial.

    A contratação havia sido tratada pelo Palmeiras como uma oportunidade de mercado, ou como um jogador que se destacava no Campeonato Paulista. O desempenho apresentado no clube, porém, elevou consideravelmente seu valor de mercado.

    Os demais jogadores contratados que deixaram o Palmeiras por meio de vendas diretas tiveram trajetória diferente. Facundo Torres, Rony, Aníbal Moreno, Rafael Navarro, Merentiel, Luan, Zé Rafael e Bruno Tabata perderam espaço em diferentes momentos e acabaram negociados.

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  • imago-sport-1081833620.jpgFotoarena

    Percentuais mantidos prolongam as receitas

    O impacto das negociações não termina necessariamente no momento em que o jogador deixa o Palmeiras.

    Um dos exemplos é Jhon Jhon. O meio-campista foi vendido inicialmente ao Red Bull Bragantino por € 7 milhões, mas o Palmeiras manteve 20% dos direitos econômicos. Em 2026, o atleta foi negociado com o Zenit, e o Alviverde voltou a obter receita graças ao percentual que havia preservado.

    Esse tipo de mecanismo não aparece nos € 414,2 milhões contabilizados no levantamento, já que o clube considera apenas os valores das vendas diretas realizadas. Trata-se, portanto, de uma fonte adicional de receita que pode continuar alimentando os cofres alviverdes mesmo depois da saída dos jogadores.

    O mesmo raciocínio ajuda a explicar por que os números efetivamente gerados pelo ciclo de negociações podem ser superiores aos valores registrados inicialmente nas transferências.

  • imago-sport-1071409622.jpgSports Press Photo

    Riquelme Fillipi deve aumentar ainda mais a marca

    A marca de € 414,2 milhões ainda deve crescer nos próximos dias.

    O Palmeiras tem conversas avançadas para negociar Riquelme Fillipi com o Inter Miami, da MLS. A operação está sendo discutida em valores entre € 5,5 milhões e US$ 6 milhões por 60% dos direitos econômicos do jogador.

    Caso o negócio seja concluído, o valor será acrescentado ao impressionante volume de receitas obtido pelo Palmeiras no período e reforçará ainda mais a participação das Crias da Academia no modelo financeiro do clube.

  • imago-sport-1037311730.jpgTheNews2

    A Academia como motor esportivo e financeiro

    A estratégia palmeirense vai além da simples descoberta de talentos. A formação tornou-se parte de um processo integrado ao futebol profissional.

    É na Academia de Futebol II, em Guarulhos, que jogadores são desenvolvidos antes de chegarem ao time principal. Depois, a transição para o profissional completa o processo, com a comissão técnica responsável por preparar os jovens para competir em alto nível.

    O resultado aparece em duas frentes. Dentro de campo, os jogadores ajudam a manter o Palmeiras competitivo e contribuem para a conquista de títulos. Fora dele, as negociações proporcionam recursos para que o clube continue investindo no elenco e no próprio processo de formação.

    Allan é um exemplo recente desse ciclo. Formado no clube, ganhou espaço no profissional, valorizou-se esportivamente e agora deixa o Palmeiras por uma quantia capaz de reequilibrar o fluxo de caixa da temporada.

    É um modelo que combina formação, aproveitamento, valorização e venda.

  • Abel Ferreira e João Paulo SampaioGetty/GOAL

    O desafio de manter o modelo sem Abel e João Paulo

    A eficiência do Palmeiras nesse processo passa por nomes fundamentais, especialmente João Paulo Sampaio, responsável pelo trabalho das categorias de base, e Abel Ferreira, comandante da equipe profissional.

    A integração entre base e profissional permite que os jogadores tenham uma sequência de desenvolvimento que não termina quando deixam a Academia de Futebol. Eles são preparados, lançados, testados em competições de alto nível e valorizados dentro do elenco.

    Existe, porém, uma questão inevitável para o futuro: até que ponto esse modelo depende das pessoas que atualmente o comandam?

    Uma das máximas da administração empresarial diz que processos devem ser mais importantes do que indivíduos. No Palmeiras, o desafio será provar que o sistema está suficientemente consolidado para sobreviver às inevitáveis mudanças de ciclo.

    Abel Ferreira e João Paulo Sampaio podem, em algum momento, seguir novos caminhos. Quando isso acontecer, o clube precisará ter profissionais capazes de preservar a metodologia e os padrões de excelência construídos nos últimos anos.

  • imago-sport-1082026483.jpgAvalon.red

    A eficiência que mantém o Palmeiras na disputa

    O crescimento das receitas com vendas ajuda a explicar por que o Palmeiras consegue competir com clubes de capacidade financeira superior.

    A diferença de tamanho das torcidas e de receitas recorrentes coloca o Flamengo em vantagem estrutural. O orçamento palmeirense é apontado como cerca de um terço inferior ao do rival carioca, o que impõe um teto para os gastos e exige maior eficiência na montagem do elenco.

    É nesse ponto que as Crias da Academia deixam de ser apenas uma promessa esportiva e passam a representar uma estratégia de negócio.

    O Palmeiras precisa encontrar, desenvolver e aproveitar talentos capazes de contribuir para a equipe principal e, posteriormente, gerar receitas milionárias. Quanto mais eficiente for esse ciclo, maior será a capacidade do clube de reinvestir no futebol e reduzir a distância financeira para os concorrentes.

    No futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras são frequentemente colocados em uma espécie de disputa particular pelo protagonismo. E, se o poderio financeiro coloca os cariocas em vantagem em determinados aspectos, o Palmeiras responde com um modelo baseado em processos, formação e eficiência.

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