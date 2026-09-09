Palmeiras reúne elenco e comissão técnica em tom de cobrança antes de decisão pela Libertadores

A sequência recente do Palmeiras no Campeonato Brasileiro acendeu um sinal de alerta dentro do clube justamente às vésperas de uma decisão continental. A presidente Leila Pereira se reuniu com integrantes da comissão técnica e lideranças do elenco na Academia de Futebol para discutir o momento da equipe, que perdeu a liderança do Brasileirão para o Flamengo após uma série de resultados abaixo do esperado.
O encontro ocorreu em clima de cobrança, mas não representou uma ruptura na relação entre diretoria e jogadores. A cúpula do futebol palmeirense apontou a queda de rendimento e, ao mesmo tempo, reforçou a confiança no elenco para a reta decisiva da temporada. Procurado pela ESPN, que antecipou estes fatos, o clube classificou a reunião como “assunto interno”.