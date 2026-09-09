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Botafogo v Palmeiras - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Palmeiras reúne elenco e comissão técnica em tom de cobrança antes de decisão pela Libertadores

Palmeiras
Palmeiras x LDU Quito
Copa Libertadores
A. Ferreira

Leila Pereira participa de encontro na Academia de Futebol após queda de rendimento no Brasileirão; diretoria cobra reação, mas mantém confiança no grupo antes de duelo com a LDU

A sequência recente do Palmeiras no Campeonato Brasileiro acendeu um sinal de alerta dentro do clube justamente às vésperas de uma decisão continental. A presidente Leila Pereira se reuniu com integrantes da comissão técnica e lideranças do elenco na Academia de Futebol para discutir o momento da equipe, que perdeu a liderança do Brasileirão para o Flamengo após uma série de resultados abaixo do esperado.

O encontro ocorreu em clima de cobrança, mas não representou uma ruptura na relação entre diretoria e jogadores. A cúpula do futebol palmeirense apontou a queda de rendimento e, ao mesmo tempo, reforçou a confiança no elenco para a reta decisiva da temporada. Procurado pela ESPN, que antecipou estes fatos, o clube classificou a reunião como “assunto interno”.

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    Oscilação preocupa Palmeiras

    O principal ponto de atenção é o desempenho recente no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras conquistou apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas e viu o Flamengo assumir a primeira colocação da competição. A diferença entre as equipes é de apenas um ponto, com 12 rodadas ainda pela frente.

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    A cobrança interna acontece em um momento no qual o Verdão ainda disputa as principais competições da temporada. Além do Brasileirão, o time de Abel Ferreira está nas semifinais da Copa do Brasil e inicia nesta quarta-feira (9) a disputa das quartas de final da Libertadores.

    A avaliação da diretoria é de que o time precisa recuperar o nível de atuação apresentado em outros momentos do ano, especialmente diante da importância dos compromissos que se aproximam.

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  • Diretoria cobra, mas dá voto de confiança

    Depois do treinamento, a conversa foi ampliada para o restante do elenco. A diretoria fez apontamentos sobre o desempenho recente, mas também sinalizou aos jogadores que acredita na capacidade do grupo de reagir.

    O movimento mostra que a intenção, neste momento, é provocar uma resposta esportiva sem criar uma crise interna às vésperas de um dos jogos mais importantes do calendário. A Libertadores aparece como uma oportunidade imediata para o Palmeiras interromper a oscilação e recuperar confiança.

    O confronto com a LDU será disputado no Nubank Parque, às 19h (de Brasília). O duelo de volta está marcado para 16 de setembro, no Equador.

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