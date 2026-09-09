Palmeiras reúne elenco e comissão técnica em tom de cobrança antes de decisão pela Libertadores

O principal ponto de atenção é o desempenho recente no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras conquistou apenas uma vitória nas últimas cinco rodadas e viu o Flamengo assumir a primeira colocação da competição. A diferença entre as equipes é de apenas um ponto, com 12 rodadas ainda pela frente.

A cobrança interna acontece em um momento no qual o Verdão ainda disputa as principais competições da temporada. Além do Brasileirão, o time de Abel Ferreira está nas semifinais da Copa do Brasil e inicia nesta quarta-feira (9) a disputa das quartas de final da Libertadores.

A avaliação da diretoria é de que o time precisa recuperar o nível de atuação apresentado em outros momentos do ano, especialmente diante da importância dos compromissos que se aproximam.