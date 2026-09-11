Palmeiras não desiste do Brasileirão e mantém plano de Abel para enfrentar o São Paulo

O Palmeiras chega ao clássico contra o São Paulo pressionado pela necessidade de recuperar terreno no Campeonato Brasileiro, mas sem alterar a estratégia definida para a reta decisiva da temporada. A comissão técnica mantém a intenção de colocar em campo uma equipe competitiva no Choque-Rei, enquanto administra os diferentes desafios que o calendário apresenta nas próximas semanas.
A queda na vantagem construída na liderança não mudou a avaliação interna sobre a possibilidade de disputar os três títulos restantes. O clube entende que o Brasileirão continua completamente aberto e, por isso, não pretende tratar o duelo deste sábado como um compromisso secundário em relação à Libertadores ou à Copa do Brasil.