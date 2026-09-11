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Palmeiras v LDU Quito - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Palmeiras não desiste do Brasileirão e mantém plano de Abel para enfrentar o São Paulo

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LDU Quito x Palmeiras
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Verdão mantém ambição pelas três competições da temporada e encara o clássico sem mudar a estratégia, apesar da sequência decisiva pela frente

O Palmeiras chega ao clássico contra o São Paulo pressionado pela necessidade de recuperar terreno no Campeonato Brasileiro, mas sem alterar a estratégia definida para a reta decisiva da temporada. A comissão técnica mantém a intenção de colocar em campo uma equipe competitiva no Choque-Rei, enquanto administra os diferentes desafios que o calendário apresenta nas próximas semanas.

A queda na vantagem construída na liderança não mudou a avaliação interna sobre a possibilidade de disputar os três títulos restantes. O clube entende que o Brasileirão continua completamente aberto e, por isso, não pretende tratar o duelo deste sábado como um compromisso secundário em relação à Libertadores ou à Copa do Brasil.

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  • Palmeiras v LDU Quito - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Palmeiras mantém ambição pelo Brasileirão

    A proximidade dos confrontos da Libertadores poderia levar a uma mudança mais acentuada no planejamento, mas a orientação de Abel Ferreira segue sendo a de analisar cada partida individualmente. A ideia é preservar a competitividade do time sem estabelecer uma competição como prioridade neste momento.

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    O cenário do campeonato também reforça essa postura. O Flamengo assumiu a liderança e abriu uma disputa mais equilibrada pelo topo, mas a distância entre os principais candidatos ainda permite ao Palmeiras recuperar a primeira colocação ao longo das próximas rodadas.

    Por isso, o clássico ganhou peso dentro do planejamento alviverde. Além da rivalidade, o resultado pode ter impacto direto na briga pela liderança antes da paralisação para a Data Fifa.

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  • Desgaste pesa nas decisões

    A principal preocupação da comissão técnica está na condição física do elenco. O Palmeiras atravessa uma sequência de partidas importantes e terá compromissos de alto nível em um intervalo curto, o que exige avaliações individuais antes da definição da escalação.

    O núcleo de saúde e performance participa diretamente desse processo. A comissão acompanha a resposta dos atletas aos jogos anteriores e utiliza as informações para decidir quem tem condições de iniciar a partida e quem precisa de maior controle de carga.

    As suspensões de Alexander Barboza e Marlon Freitas no Brasileirão também interferem naturalmente na formação. Andreas Pereira, por outro lado, está novamente disponível depois de cumprir suspensão na Libertadores.

  • Clássico acontece antes de viagem ao Equador

    O confronto com o São Paulo ainda antecede uma das partidas mais exigentes da temporada. Na próxima semana, o Palmeiras viajará para Quito para decidir contra a LDU uma vaga na semifinal da Libertadores.

    A equipe brasileira chega ao segundo jogo com vantagem construída no primeiro encontro e precisa de um empate para avançar. A viagem e a altitude equatoriana são fatores que entram na avaliação do planejamento, mas não foram suficientes para modificar a postura adotada para o Brasileirão.

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