Palmeiras não desiste do Brasileirão e mantém plano de Abel para enfrentar o São Paulo

A proximidade dos confrontos da Libertadores poderia levar a uma mudança mais acentuada no planejamento, mas a orientação de Abel Ferreira segue sendo a de analisar cada partida individualmente. A ideia é preservar a competitividade do time sem estabelecer uma competição como prioridade neste momento.

O cenário do campeonato também reforça essa postura. O Flamengo assumiu a liderança e abriu uma disputa mais equilibrada pelo topo, mas a distância entre os principais candidatos ainda permite ao Palmeiras recuperar a primeira colocação ao longo das próximas rodadas.

Por isso, o clássico ganhou peso dentro do planejamento alviverde. Além da rivalidade, o resultado pode ter impacto direto na briga pela liderança antes da paralisação para a Data Fifa.