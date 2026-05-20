Palmeiras monitora crise no Botafogo e ainda planeja retorno de Danilo

A crise financeira e institucional vivida pelo Botafogo passou a movimentar também os bastidores do mercado nacional. Com salários atrasados, ambiente interno desgastado e o pedido de recuperação judicial protocolado, o clube carioca se tornou alvo de observação de equipes interessadas em aproveitar possíveis oportunidades. Entre elas, o Palmeiras aparece como um dos principais protagonistas.

O Verdão acompanha de perto a situação alvinegra e já transformou o monitoramento em movimentações concretas. O zagueiro Alexander Barboza tem acerto encaminhado para defender o clube paulista em 2026, enquanto o volante Danilo e o lateral-direito Vitinho seguem no radar da diretoria.

A possibilidade de retorno de Danilo, revelado pelo próprio Palmeiras, ganhou força nos últimos dias após o afastamento do volante no Botafogo. Ainda que o cenário seja considerado complexo, o clube paulista entende que um dos maiores obstáculos foi retirado do caminho.