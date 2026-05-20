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Abel Ferreira e DaniloGetty/GOAL
Gabriel Marin

Palmeiras monitora crise no Botafogo e ainda planeja retorno de Danilo

Palmeiras
Botafogo
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Verdão acompanha de perto turbulência financeira e institucional no clube carioca, avança por Barboza e avalia oportunidades envolvendo Danilo e Vitinho para a próxima janela

A crise financeira e institucional vivida pelo Botafogo passou a movimentar também os bastidores do mercado nacional. Com salários atrasados, ambiente interno desgastado e o pedido de recuperação judicial protocolado, o clube carioca se tornou alvo de observação de equipes interessadas em aproveitar possíveis oportunidades. Entre elas, o Palmeiras aparece como um dos principais protagonistas.

O Verdão acompanha de perto a situação alvinegra e já transformou o monitoramento em movimentações concretas. O zagueiro Alexander Barboza tem acerto encaminhado para defender o clube paulista em 2026, enquanto o volante Danilo e o lateral-direito Vitinho seguem no radar da diretoria.

A possibilidade de retorno de Danilo, revelado pelo próprio Palmeiras, ganhou força nos últimos dias após o afastamento do volante no Botafogo. Ainda que o cenário seja considerado complexo, o clube paulista entende que um dos maiores obstáculos foi retirado do caminho.

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  • FBL-SUDAMERICANA-BOTAFOGO-CARACASAFP

    Afastamento de Danilo muda cenário para o Palmeiras

    Desde o início da temporada, o Palmeiras acompanha a situação de Danilo e avalia uma investida para repatriar o jogador. O principal entrave até então era o número de partidas disputadas pelo volante no Campeonato Brasileiro.

    Internamente, o Verdão acreditava que o atleta ultrapassaria rapidamente o limite de 12 jogos, o que impediria uma transferência para outro clube da Série A ainda nesta temporada. Porém, a situação mudou após o jogador pedir para não ser relacionado na última rodada.

    Caso entrasse em campo, Danilo chegaria ao 13º jogo no Brasileirão. A decisão desagradou o Botafogo, que optou por afastá-lo até a disputa da Copa do Mundo. Com isso, o meio-campista segue apto para defender outra equipe brasileira em 2026.

    O Flamengo também monitora o caso.

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  • SE Palmeiras v FC Porto: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Palmeiras já tentou contratação milionária

    O interesse palmeirense não é recente. No começo do ano, o clube realizou contatos e sinalizou uma proposta de 20 milhões de euros, além de cerca de cinco milhões de euros em bônus por metas alcançadas.

    Na ocasião, John Textor, então à frente da SAF botafoguense, deixou claro que não pretendia negociar o jogador, especialmente com um rival direto do futebol brasileiro.

    Mesmo diante da negativa, o Palmeiras manteve Danilo em observação. O clube entende que o volante possui características raras no mercado e o considera prioridade absoluta para reforçar o meio-campo.

    Neste momento, não existem negociações em andamento, mas a diretoria acompanha atentamente os próximos passos do atleta e do Botafogo.

  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Europa ainda surge como destino mais provável

    Apesar da esperança alviverde, o entendimento nos bastidores é de que o futebol europeu ainda desponta como o caminho mais provável para Danilo.

    Convocado por Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo, o volante pode ganhar valorização significativa no mercado internacional. No Botafogo, a expectativa é de receber ofertas próximas a 40 milhões de euros após o torneio.

    O próprio jogador também vê com bons olhos a possibilidade de atuar em um clube de destaque no exterior.

    Ainda assim, o Palmeiras não descarta uma nova tentativa. O clube admite que pode elevar os valores apresentados no início do ano, embora ainda não exista uma nova proposta definida oficialmente.

  • Palmeiras v Flamengo - Brasileirao 2022Getty Images Sport

    Danilo mantém status de "sonho" no Palmeiras

    Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Danilo é tratado internamente como o nome ideal para elevar o patamar do setor de meio-campo do time.

    A identificação do jogador com o clube pesa diretamente no desejo da diretoria e da comissão técnica. Aos 25 anos, ele fez parte de uma das gerações mais vencedoras da história recente palmeirense.

    Com a camisa alviverde, conquistou duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana, um Campeonato Paulista e um Campeonato Brasileiro.

    O prestígio interno é tão grande que, neste momento, a diretoria não trabalha paralelamente com outros nomes para a posição.

  • Botafogo FR v Seattle Sounders FC: Group B - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Barboza já tem acerto encaminhado

    Enquanto monitora Danilo, o Palmeiras já avançou de maneira definitiva por Alexander Barboza.

    O zagueiro argentino possui contrato assinado para defender o clube paulista a partir do segundo semestre de 2026. O acordo prevê que o atleta finalize sua participação no Brasileirão pelo Botafogo antes de se apresentar na Academia de Futebol.

    Inclusive, a permanência temporária foi um pedido do próprio clube carioca ao Palmeiras.

    Barboza completou diante do Corinthians sua 12ª partida no Campeonato Brasileiro, atingindo o limite permitido para defender outra equipe na competição. A partir de agora, só poderá atuar pelo Botafogo na Sul-Americana.

    O Verdão desembolsará cerca de 4 milhões de dólares pela contratação, em valores parcelados.

  • SE Palmeiras v Botafogo FR: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Vitinho entra no radar alviverde

    Outro nome acompanhado pelo Palmeiras é o de Vitinho. Segundo informações do RTI Esporte, o interesse é concreto e pode evoluir nas próximas semanas.

    O clube trabalha atualmente com dois cenários possíveis para avançar pelo defensor. O primeiro envolve aguardar uma possível rescisão contratual, impulsionada pelos atrasos salariais e pela instabilidade financeira no Botafogo.

    A segunda alternativa seria negociar diretamente com o clube carioca e formalizar uma proposta considerada justa entre as partes.

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